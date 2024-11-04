Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
Посетите резиденцию Екатерины Великой: индивидуальная экскурсия по Царскому селу
А вы бывали в Янтарной комнате? Давайте вместе заглянем в жилые покои и парадные залы, пройдёмся по любимой резиденции императрицы Екатерины II, а я расскажу вам, что здесь происходило несколько веков назад.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Царское Село: Уникальное Наследие Екатерины Великой
Царское Село, излюбленная резиденция Екатерины Великой, представляет собой роскошный дворец в стиле русского барокко. Погружаясь в атмосферу этого великолепного места, каждый гость чувствует себя словно в другой эпохе.
Янтарная Комната: Сокровище Резиденции
Одной из главных изюминок Царского Села является Янтарная комната, известная на весь мир. Этот уникальный шедевр был подарен Петру I прусским королем. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны она была утрачена, но благодаря усилиям талантливых художников, Янтарная комната была вновь восстановлена к важному юбилею города.
Индивидуальная Экскурсия по Екатерининскому Дворцу
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Екатерининскому дворцу с опытным гидом. Во время экскурсии вы сможете:
Посмотреть парадные залы дворца;
Вдохновиться великолепием архитектуры;
Узнать увлекательные факты о жизни Екатерины Великой.
Царское Село — это не просто место, это целый мир, наполненный историей и красотой. Погрузитесь в его атмосферу и откройте для себя удивительные страницы российской истории!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
4 ноя 2024
Что увидели? Вначале- дворец, средним темпом по анфиладам. Не все удалось внимательно рассмотреть, скажем, портреты на стенах, но это нормально при том количестве других экскурсантов, что было в это время. читать дальше
Может быть, нужно приходить с самого утра? Затем - пейзажную часть парка вблизи дворца и общий облик Камероновой галереи и павильонов вблизи него. Понравился экскурсовод - Белова Наталия. Грамотно и интеллигентно. Формат экскурсии - 2 часа оказался оптимальным для наших детей от 8 до 14, никто не устал и все были внимательны. И то, что группа наша - это все свои, и нас только 5 человек, замечательно: можно было легко расспрашивать Наталию о том, что интересно именно нам.
А
Алексей
27 сен 2024
Очень понравилась великолепная работа экскурсовода.
Т
Татьяна
29 авг 2024
С
Сергей
18 дек 2022
Осмотрели Екатерининский дворец и парк. Экскурсовод,Наталья Андреевна молодец!