Мои заказы

Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)

Посетите резиденцию Екатерины Великой: индивидуальная экскурсия по Царскому селу
А вы бывали в Янтарной комнате? Давайте вместе заглянем в жилые покои и парадные залы, пройдёмся по любимой резиденции императрицы Екатерины II, а я расскажу вам, что здесь происходило несколько веков назад.
4.89
9 отзывов
Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
Ближайшие даты:
21
июн23
июн25
июн26
июн27
июн28
июн29
июн
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Царское Село: Уникальное Наследие Екатерины Великой

Царское Село, излюбленная резиденция Екатерины Великой, представляет собой роскошный дворец в стиле русского барокко. Погружаясь в атмосферу этого великолепного места, каждый гость чувствует себя словно в другой эпохе.

Янтарная Комната: Сокровище Резиденции

Одной из главных изюминок Царского Села является Янтарная комната, известная на весь мир. Этот уникальный шедевр был подарен Петру I прусским королем. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны она была утрачена, но благодаря усилиям талантливых художников, Янтарная комната была вновь восстановлена к важному юбилею города.

Индивидуальная Экскурсия по Екатерининскому Дворцу

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Екатерининскому дворцу с опытным гидом. Во время экскурсии вы сможете:

  • Посмотреть парадные залы дворца;
  • Вдохновиться великолепием архитектуры;
  • Узнать увлекательные факты о жизни Екатерины Великой.

Царское Село — это не просто место, это целый мир, наполненный историей и красотой. Погрузитесь в его атмосферу и откройте для себя удивительные страницы российской истории!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Интерьеры дворца
  • Янтарную комнату
Что включено
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу
Что не входит в цену
  • Входные билеты во дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пушкин. Вход в Екатерининский парк
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
О
4 ноя 2024
Что увидели? Вначале- дворец, средним темпом по анфиладам. Не все удалось внимательно рассмотреть, скажем, портреты на стенах, но это нормально при том количестве других экскурсантов, что было в это время.
читать дальше

Может быть, нужно приходить с самого утра?
Затем - пейзажную часть парка вблизи дворца и общий облик Камероновой галереи и павильонов вблизи него.
Понравился экскурсовод - Белова Наталия. Грамотно и интеллигентно. Формат экскурсии - 2 часа оказался оптимальным для наших детей от 8 до 14, никто не устал и все были внимательны. И то, что группа наша - это все свои, и нас только 5 человек, замечательно: можно было легко расспрашивать Наталию о том, что интересно именно нам.

А
27 сен 2024
Очень понравилась великолепная работа экскурсовода.
Т
29 авг 2024
С
18 дек 2022
Осмотрели Екатерининский дворец и парк. Экскурсовод,Наталья Андреевна молодец!
Б
26 авг 2022
К
13 июн 2022
S
6 янв 2022
Очень хорошая
В
5 ноя 2021
А
14 авг 2021

Входит в следующие категории Пушкина

Похожие экскурсии из Пушкина

Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
-
30%
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
22 июн в 15:00
24 июн в 14:00
6934 ₽9905 ₽ за всё до 3 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
24 июн в 10:00
26 июн в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
24 июн в 09:30
26 июн в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пушкине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пушкине