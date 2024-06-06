Н Наталья Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше пролетело незаметно, уходить не хотелось! Дети остались под впечатлением и от города Пушкина, и от самого квеста и от экскурсовода! Спасибо огромное! Ездили на данную экскурсию классом (15 ребят)! Остались в полном восторге! Экскурсовод Тамара держала интерес ребят все 2,5 часа! Время

Т Татьяна Экскурсия-квест в Царском Селе Спасибо большое за доброжелательный настрой, интересный рассказ и акцент на наших детских участниках❤️❤️❤️

Т Татьяна Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Дарья - великолепный гид, очень пунктуальна, вся экскурсия прошла четко по графику. Экскурсия очень познавательная, да и сама Дарья очень приятный в общении человек.

А Анастасия Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Благодарим Дарью за интереснейшую экскурсию и приятную прогулку по Екатерининскому парку! Будем рады вернуться в г. Пушкин и ознакомиться с другими достопримечательностями вместе с Дарьей.

К Кристина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах читать дальше парке. И это еще без захода во дворцы и лицей! только парк - и было очень интересно! Спасибо большое Дарье, она супер профи. А так же чудесный человек! Мы очень очень высоко оцениваем экскурсию и экскурсовода Дарью! Несмотря на жуткий холод, мы провели 2 прекрасных увлекательных часа в

Е Екатерина Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше Маршрут проходил по живописным местам! В запасе у Тамары были различные фишечки! Для фото она приготовила две треуголки, погрузив нас целиком и полностью в Императорскую эпоху! Хотим выразить огромную благодарность гиду за профессионализм, внимательность, креативность! Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!

Д Дмитрий Экскурсия-квест в Царском Селе Большое спасибо нашему Гиду Евгении, которая в прохладную и дождливую погоду смогла увлечь детей своим интересным квестом и рассказом про Царское Село!

Е Екатерина «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села читать дальше литературное, культурное место России. Рассказы о Пушкине, Ахматовой, Гумилеве, Кочубеи вдохновили на повторение и получение новых знаний. Информация подавалась в виде литературных, исторических загадок, ребёнок 11 лет в восторге, сказал, что это лучшая экскурсия! Большое спасибо! Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и

А Анастасия Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасно провели время! Увидели знакомые места с других ракурсов.