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Замки, дворцы и особняки Пушкина

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Пушкине, цены от 6934 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
-
30%
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
«Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов»
22 июн в 15:00
24 июн в 14:00
6934 ₽9905 ₽ за всё до 3 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
24 июн в 09:30
26 июн в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
Начало: Г. Пушкин. Вход в Екатерининский парк
«Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой, роскошный дворец в стиле русского барокко и парк, попав в который, любой гость ощутит себя словно в другой эпохе»
Завтра в 10:00
23 июн в 10:00
9000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 июня 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Большое спасибо, Дария! Это просто великолепная экскурсия! Было интересно и взрослым и детям – вы сумели увлечь всех, подача информации лёгкая и захватывающая. Отдельно благодарим за терпение и умение находить подход к каждому. Очень рекомендуем и надеемся на новые встречи!
    Большое спасибо, Дария!Большое спасибо, Дария!Большое спасибо, Дария!Большое спасибо, Дария!Большое спасибо, Дария!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Побывали на экскурсии Царское Село с Дарьей. Очень все понравилось! Экскурсовод очень грамотная, видно что обладает большим багажом знаний, при
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    этом рассказывает интересно, не занудно, с юмором. Казалось, будто мы просто гуляли по парку как друзья-товарищи и вели приятную беседу. Время пролетело незаметно! Всем рекомендую Дарью! Не пожалеете! И сами обязательно, если вернемся в Царское село, обратимся за интересными экскурсиями именно к ней!

  • И
    Ирина
    28 мая 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Была на экскурсии по Екатерининскому парку. Дарья удивительный гид, который найдет ответ на любой вопрос. Столько неожиданных, интересных и малоизвестных
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    фактов и «фишечек», о таком вроде бы известном месте. Время пролетело незаметно и его оказалось катастрофически мало. Зато будет повод вернуться:)). Дарья найдет чем заинтересовать и ребенка, и взрослого. Рекомендую всем…

  • К
    Ксения
    19 мая 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу
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    группу, включив элементы квеста. Было интересно как взрослым, так и девочке 10 лет. Идеальный вариант досуга для летнего периода! Рекомендую на 100%!

  • А
    Анна
    11 мая 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, имПрекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, имПрекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  5. Александровский дворец
  6. Царское село
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в июне 2025
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