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этом рассказывает интересно, не занудно, с юмором. Казалось, будто мы просто гуляли по парку как друзья-товарищи и вели приятную беседу. Время пролетело незаметно! Всем рекомендую Дарью! Не пожалеете! И сами обязательно, если вернемся в Царское село, обратимся за интересными экскурсиями именно к ней!