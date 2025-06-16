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30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
«Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов»
22 июн в 15:00
24 июн в 14:00
6934 ₽
9905 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
24 июн в 09:30
26 июн в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Изысканный Екатерининский дворец в Царском Селе (Янтарная комната)
Начало: Г. Пушкин. Вход в Екатерининский парк
«Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой, роскошный дворец в стиле русского барокко и парк, попав в который, любой гость ощутит себя словно в другой эпохе»
Завтра в 10:00
23 июн в 10:00
9000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 июня 2025Большое спасибо, Дария! Это просто великолепная экскурсия! Было интересно и взрослым и детям – вы сумели увлечь всех, подача информации лёгкая и захватывающая. Отдельно благодарим за терпение и умение находить подход к каждому. Очень рекомендуем и надеемся на новые встречи!
- ЮЮлия2 июня 2025Побывали на экскурсии Царское Село с Дарьей. Очень все понравилось! Экскурсовод очень грамотная, видно что обладает большим багажом знаний, при
- ИИрина28 мая 2025Была на экскурсии по Екатерининскому парку. Дарья удивительный гид, который найдет ответ на любой вопрос. Столько неожиданных, интересных и малоизвестных
- ККсения19 мая 2025Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу
- ААнна11 мая 2025Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!
- ЕЕлена8 декабря 2024Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Дворцы, замки и особняки»
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