Что вас ожидает

Елизаветинский Версаль и парковые павильоны

Вы прогуляетесь по придворцовому саду и узнаете историю величественного Екатерининского дворца, одного из красивейших музейных зданий мира, который во время Великой Отечественной войны служил огромным гаражом военной техники и чудом избежал полного уничтожения. А также посетите Екатерининский парк, где представлено свыше ста неповторимых павильонов. Осмотрим Грот, Кавалерскую и Верхнюю Ванны, Камеронову Галерею, Адмиралтейство, Эрмитаж, Эрмитажную Кухню и поговорим об истории их создания.

Обаяние старины

Рассказы погрузят вас в атмосферу образцового уездного города, вы узнаете о знаменитых царскоселах, иностранных и русских мастерах, создававших его. Пройдете по старейшим улицам города: Садовой и Набережной, увидите первый бульвар, интереснейшие гидротехнические сооружения 18 века, Запасный дворец и историческое здание Царскосельской Николаевской гимназии. Выясните, где в Царском Селе печатали бумажные ассигнации и каким было образование для царскосельских детей.

Удивительная судьба кирхи

Отдельного внимания и посещения заслуживает Евангелическо-лютеранская кирха Воскресения Христова. Вы поймете, какой необычный путь она прошла от приходской церкви лицейских преподавателей и колонистов немецкого происхождения до наших дней, успев побывать автомастерской и автошколой. Сейчас она является частью финской церкви Ингрии и первым лютеранским приходом, открытым на территории Ингерманландии в послевоенный период.

В результате вы увидите, насколько самобытен мой родной город: подарок Петра Первого будущей императрице Екатерине Великой, парадная резиденция, культурный центр, полузакрытый гарнизонный городок, который был первым в Европе полностью освещен электричеством, и, наконец, просто уютное и романтичное местечко, где особенно приятно побывать в свободное время.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: вход в Екатерининский парк — 150 руб. /взрослого (в высокий сезон); экскурсия по кирхе проводится пастором за пожертвование, также в кирхе возможно организовать чаепитие (входит в стоимость).