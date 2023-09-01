Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

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Прогулка по улицам Пушкина

Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Прогулка по улицам Пушкина - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Царского Села.

В ходе экскурсии вы увидите Дворцовый госпиталь, Ассигнационную фабрику, Николаевскую гимназию и другие исторические здания.

Узнаете, почему Ленин посетил Дворцовую электростанцию в 1917 году и как Императорский гараж связан с Николаем II.

Маршрут может быть адаптирован под ваши пожелания, экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические здания
  • 🏛 Интересные факты и истории
  • 🚶‍♂️ Полностью пешеходная экскурсия
  • 🗺 Возможность адаптации маршрута
  • 🔍 Углубленное погружение в историю
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина

Что можно увидеть

  • Дворцовый госпиталь
  • Ассигнационная фабрика
  • Николаевская гимназия
  • Гостиный двор
  • Дворцовая электростанция
  • Императорский гараж

Описание экскурсии

Пушкин изнутри

Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания. Среди них:

  • Дворцовый госпиталь — старинное медицинское заведение, работающее более 200 лет. Вы узнаете, кем были его пациенты и кто был назначен первым старшим врачом.
  • Ассигнационная фабрика — единственное промышленное предприятие Царского Села конца 18 века. Вы услышите, почему его так тщательно охраняли.
  • Николаевская гимназия — я расскажу, почему в 1905 году в ней была устроена химическая обструкция и какие знаменитости ее окончили.
  • Гостиный двор — один из символов Царского Села, не менявший своего основного назначения с момента постройки и до наших дней. За покупками сюда с начала 19 века приходили люди разных сословий и достатка: от крестьян до великих княжон.
  • Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом.
  • Императорский гараж — вы узнаете, кто приобщил к автомобилям Николая II и как сложилась судьба императорских моторов.

Организационные детали

  • Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания
  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
  • По желанию можно дополнительно подняться на смотровую площадку — 200 рублей с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед ж/д вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
2
3
2
1
Ekaterina
Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно переехала в Пушкин, хотелось узнать о нем немного глубже и не с точки зрения
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стандартной экскурсии по дворцам и паркам. Как раз здесь предлагается прогулка по улицам города. Марина превзошла все ожидания и я осталась в полном восторге! З+ часа грамотного, структурированной рассказа(15000 шагов, будьте готовы), все по делу, «без воды» но и не нудно (много фактов и забавных историй), обширный маршрут. К тому же Марина -специалист по творчеству архитектора Данини, который мне также был очень интересен и она всегда готова как ответить на вопросы, так и уйти от стандартного плана и глубже погрузиться в тему, если она вас особенно заинтересовала. Я уже посоветовала эту прогулку своим друзьям, которые тоже здесь живут. Очень рекомендую!

Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно
Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно
Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно
Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно
Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно
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Е
Отличная,интереснейшая экскурсия. Марина-знающий и любящий свой город экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем,кто хочет увидеть и почувствовать дух непарадного Царского села,узнать,где А. Н. Толстой написал "Буратино",где впервые встретились Ахматова и Гумилев,открыть для себя имя архитектора Данини и многое другое.
Отличная,интереснейшая экскурсия. Марина-знающий и любящий свой город экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем,кто хочет увидеть
Отличная,интереснейшая экскурсия. Марина-знающий и любящий свой город экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем,кто хочет увидеть
Отличная,интереснейшая экскурсия. Марина-знающий и любящий свой город экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем,кто хочет увидеть
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Наталья
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,+2
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала,
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Л
Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.
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Альберт
Мы с женой часто бываем в Пушкине, но это всегда дворцы и парки. Очень хотели экскурсию именно по самому городу.
Марина блестяще провела экскурсию по городу, рассказала много интересных и неизвестных
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нам фактов и историй. Марина превосходный рассказчик, легко оперирует имнами, эпохами, событиями. Получилось, что вместо пешеходной экскурсии, как планировалаось Мы смогли с Мариной на нашей машимне посетить те места, куда бы пешком за время экскурии добраться бы не удалось.
Я очень рекомендую Марину как гида и ее экскурсии в Пушкине.

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I
Великолепная прогулка с замечательным гидом Мариной по прекрасному Царскому Селу! Маршрут разработан так, что экскурсия охватывает все интересные и значимые здания города, но при этом три часа пролетают совершенно незаметно.
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У Марины - прекрасная речь профессионала, а подача материала изобилует занятными подробностями, которые позволяют слушателю запомнить большое количество фактов и полностью погрузиться в историю… одна из лучших экскурсий по городу, настоятельно рекомендую гостям и жителям Санкт-Петербурга!!!:)

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