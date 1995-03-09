Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!