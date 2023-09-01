Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

Прогулка по улицам Пушкина - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Царского Села.
В ходе экскурсии вы увидите Дворцовый госпиталь, Ассигнационную фабрику, Николаевскую гимназию и другие исторические здания.
Узнаете, почему Ленин посетил Дворцовую электростанцию в 1917 году и как Императорский гараж связан с Николаем II.
Маршрут может быть адаптирован под ваши пожелания, экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
В ходе экскурсии вы увидите Дворцовый госпиталь, Ассигнационную фабрику, Николаевскую гимназию и другие исторические здания.
Узнаете, почему Ленин посетил Дворцовую электростанцию в 1917 году и как Императорский гараж связан с Николаем II.
Маршрут может быть адаптирован под ваши пожелания, экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические здания
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- 🚶♂️ Полностью пешеходная экскурсия
- 🗺 Возможность адаптации маршрута
- 🔍 Углубленное погружение в историю
Что можно увидеть
- Дворцовый госпиталь
- Ассигнационная фабрика
- Николаевская гимназия
- Гостиный двор
- Дворцовая электростанция
- Императорский гараж
Описание экскурсии
Пушкин изнутри
Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания. Среди них:
- Дворцовый госпиталь — старинное медицинское заведение, работающее более 200 лет. Вы узнаете, кем были его пациенты и кто был назначен первым старшим врачом.
- Ассигнационная фабрика — единственное промышленное предприятие Царского Села конца 18 века. Вы услышите, почему его так тщательно охраняли.
- Николаевская гимназия — я расскажу, почему в 1905 году в ней была устроена химическая обструкция и какие знаменитости ее окончили.
- Гостиный двор — один из символов Царского Села, не менявший своего основного назначения с момента постройки и до наших дней. За покупками сюда с начала 19 века приходили люди разных сословий и достатка: от крестьян до великих княжон.
- Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом.
- Императорский гараж — вы узнаете, кто приобщил к автомобилям Николая II и как сложилась судьба императорских моторов.
Организационные детали
- Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
- По желанию можно дополнительно подняться на смотровую площадку — 200 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади перед ж/д вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно переехала в Пушкин, хотелось узнать о нем немного глубже и не с точки зрения
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Е
Отличная,интереснейшая экскурсия. Марина-знающий и любящий свой город экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую всем,кто хочет увидеть и почувствовать дух непарадного Царского села,узнать,где А. Н. Толстой написал "Буратино",где впервые встретились Ахматова и Гумилев,открыть для себя имя архитектора Данини и многое другое.
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Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.
+2
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Л
Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.
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Мы с женой часто бываем в Пушкине, но это всегда дворцы и парки. Очень хотели экскурсию именно по самому городу.
Марина блестяще провела экскурсию по городу, рассказала много интересных и неизвестных
Марина блестяще провела экскурсию по городу, рассказала много интересных и неизвестных
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I
Великолепная прогулка с замечательным гидом Мариной по прекрасному Царскому Селу! Маршрут разработан так, что экскурсия охватывает все интересные и значимые здания города, но при этом три часа пролетают совершенно незаметно.
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