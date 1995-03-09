Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

Пушкин изнутри Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки 🌳, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания. Среди них:
Дворцовый госпиталь — старинное медицинское заведение, работающее более 200 лет. Вы узнаете, кем были его пациенты и кто был назначен первым старшим врачом.
Ассигнационная фабрика — единственное промышленное предприятие Царского Села конца 18 века. Вы услышите, почему его так тщательно охраняли.
Николаевская гимназия — я расскажу, почему в 1905 году в ней была устроена химическая обструкция и какие знаменитости ее окончили.
Гостиный двор — один из символов Царского Села, не менявший своего основного назначения с момента постройки и до наших дней. За покупками сюда с начала 19 века приходили люди разных сословий и достатка: от крестьян до великих княжон.
Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом.
Императорский гараж — вы узнаете, кто приобщил к автомобилям Николая II и как сложилась судьба императорских моторов.
Организационные детали
Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
По желанию можно дополнительно подняться на смотровую площадку — 200 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 на площади перед ж/д вокзалом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!