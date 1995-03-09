Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

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Прогулка по улицам Пушкина

Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты

Марина
Марина – Гид из Пушкина
Как поется в знаменитой песне: «Нам в прошлое попасть не тяжело, всего лишь полчаса на электричке».

Действительно, у Царского Села особое предназначение — быть хранителем исторической памяти.

Вы увидите сохранившиеся в городе интересные здания и узнаете, кем был первый революционер России, как Пиноккио превратился в Буратино и другие любопытные факты!
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина

Что вас ожидает

Пушкин изнутри
Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки 🌳, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания. Среди них:

  • Дворцовый госпиталь — старинное медицинское заведение, работающее более 200 лет. Вы узнаете, кем были его пациенты и кто был назначен первым старшим врачом.
  • Ассигнационная фабрика — единственное промышленное предприятие Царского Села конца 18 века. Вы услышите, почему его так тщательно охраняли.
  • Николаевская гимназия — я расскажу, почему в 1905 году в ней была устроена химическая обструкция и какие знаменитости ее окончили.
  • Гостиный двор — один из символов Царского Села, не менявший своего основного назначения с момента постройки и до наших дней. За покупками сюда с начала 19 века приходили люди разных сословий и достатка: от крестьян до великих княжон.
  • Дворцовая электростанция — вы разберетесь, зачем в апреле 1917 года ее посетил Ленин и каким образом Царскому Селу удалось стать первым в Европе городом, полностью освещаемым электрическим светом.
  • Императорский гараж — вы узнаете, кто приобщил к автомобилям Николая II и как сложилась судьба императорских моторов.

Организационные детали

  • Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания
  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещения музеев
  • По желанию можно дополнительно подняться на смотровую площадку — 200 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 на площади перед ж/д вокзалом
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина
Прогулка по улицам Пушкина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я переехала из Санкт-Петербурга в Пушкин 8 лет назад и с тех пор с удовольствием его исследую. Люблю делиться своими открытиями с горожанами и гостями и вспоминать знаменитых царскоселов и тех, кто был с ними рядом. Надеюсь на скорую встречу!
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