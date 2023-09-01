Еще несколько необычных экскурсий в Пушкине

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По блистательному Царскому Селу - с историком Пройдите по улочкам и паркам Царского Села, чтобы увидеть город как имперский пригород и понять его эпохи Начало: У Екатерининского дворца

Похоже по смыслу: прогулка по городу с историческим контекстом и погружением в прошлое, без упора на «сухие» даты