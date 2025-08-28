Индивидуальная
до 6 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
28 авг в 11:00
29 авг в 11:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
Завтра в 14:00
29 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пушкин. Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Екатерининский дворец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Екатерининский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Екатерининский дворец», 1 ⭐ отзыв, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь