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Описание
Что вас ожидает
В поисках подарков
Летом в Царском Селе привычно много гостей. Но на самом деле эти места прекрасны в любой сезон, а под Новый Год превращаются в настоящую зимнюю сказку. Какой же праздник без подарков? На семейной экскурсии-квесте мы и будем их искать, заодно знакомясь с зимним городом. А поможет нам в этом карта, ребусы и загадки. В рамках экскурсии вы узнаете:
Как праздновали Рождество лицеисты и семья Николая Второго.
Каким был Новый год в Детском Селе.
Какие традиции празднования Нового Года существуют в Пушкине.
Как отмечали зимние праздники в семьях историка Карамзина, Анны Ахматовой, Мамина-Сибиряка и Алексея Толстого.
А заодно примите участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории Царского Села, порисуете и даже погадаете на кофейной гуще.
Башня, дворец и каток
Во время прогулки мы увидим главные достопримечательности Царского Села, заглянем в красивую старинную водонапорную башню и конечно, полюбуемся зимним Екатерининским парком и дворцом. Будем водить хороводы у ёлки (учите стихи и песни) с хлопушками и бенгальскими огнями. А в финале согреемся горячим чаем с пирожками в кафе у катка. При желании там же можно встать на коньки (прокат есть). После квеста вы сможете самостоятельно посетить дворцы или лицей, добраться до главной Соборной площади города с праздничными гуляниями и ярмаркой и зайти в Екатерининский собор, в музее которого вас ждет настоящее чудо. На месте мы все расскажем и подскажем.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия-квест, одевайтесь теплее и не забудьте удобную обувь
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
В Пушкин участники добираются самостоятельно
Экскурсия будет интересна путешественникам любого возраста и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.
Экскурсию можно провести и для школьного класса — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в городе Пушкин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пушкине
Провели 1781 экскурсию для 3939 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания.
До встречи!