Узнать секреты императоров и поэтов на неспешной прогулке по музею-заповеднику
Прогуливаясь по улочкам Пушкина, мы насладимся атмосферой самого романтичного места Санкт-Петербурга.
Вы полюбуетесь уникальной архитектурой, узнаете красивые истории из жизни необыкновенных людей — Пушкина, Гумилёва, Бродского, а также откроете тайны Царского Села.
Вы полюбуетесь уникальной архитектурой, узнаете красивые истории из жизни необыкновенных людей — Пушкина, Гумилёва, Бродского, а также откроете тайны Царского Села.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дом Олениных и дача А. С. Пушкина
Вы узнаете, что царь Петр I подарил будущей супруге Екатерине Алексеевне. Где и как провёл медовый месяц Пушкин и почему Петров-Водкин изобразил столько Мадонн.
Царскосельская коллекция и Екатерининский собор
Я расскажу, как связаны Нобелевский лауреат Бродский и «Чёрный квадрат» Малевича, и причём тут любовь, где находится «Ахматовский балкон» и из-за чего Гумилёв не хотел снимать перчатку.
Николаевская гимназия и Кочубеевский сад
Вы откроете тайну похищения «голубки Эвридики для русских снегов», узнаете, как удалось первому министру внутренних дел России Кочубею жениться вопреки воле Павла I, кто составил конкуренцию Марлен Дитрих и многое другое.
Организационные детали
- После завершения экскурсии вы можете самостоятельно посетить музеи, вблизи которых она проходит (Мемориальный музей-лицей А. С. Пушкина, Большой Екатерининский дворец, Александровский дворец, Музей-дача А. С. Пушкина). Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Могу провести экскурсию для большего числа участников по дополнительной договорённости
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Соборной площади, г. Пушкин
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 85 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах. Приглашаю вас на прогулки по пригородам Санкт-Петербурга, связанным с выдающимися людьми прошлого и нашего времени.
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