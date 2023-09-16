Прогуливаясь по улочкам Пушкина, мы насладимся атмосферой самого романтичного места Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь уникальной архитектурой, узнаете красивые истории из жизни необыкновенных людей — Пушкина, Гумилёва, Бродского, а также откроете тайны Царского Села.

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Описание

Что вас ожидает

Дом Олениных и дача А. С. Пушкина

Вы узнаете, что царь Петр I подарил будущей супруге Екатерине Алексеевне. Где и как провёл медовый месяц Пушкин и почему Петров-Водкин изобразил столько Мадонн.

Царскосельская коллекция и Екатерининский собор

Я расскажу, как связаны Нобелевский лауреат Бродский и «Чёрный квадрат» Малевича, и причём тут любовь, где находится «Ахматовский балкон» и из-за чего Гумилёв не хотел снимать перчатку.

Николаевская гимназия и Кочубеевский сад

Вы откроете тайну похищения «голубки Эвридики для русских снегов», узнаете, как удалось первому министру внутренних дел России Кочубею жениться вопреки воле Павла I, кто составил конкуренцию Марлен Дитрих и многое другое.

Организационные детали