1 чел.
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скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пройти по следам Пушкина и открыть тайны Екатерины I, выполняя увлекательные задания
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 22:30
Завтра в 15:00
94007 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Узнать секреты императоров и поэтов на неспешной прогулке по музею-заповеднику
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по улицам Пушкина
Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 2 чел.
Квест
1.5 часа
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Погулять по зимнему парку, поводить хороводы у елочки и найти подарки
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Ездили на данную экскурсию классом (15 ребят)! Остались в полном восторге! Экскурсовод Тамара держала интерес ребят все 2,5 часа! Время
- ТТатьяна25 мая 2024Спасибо большое за доброжелательный настрой, интересный рассказ и акцент на наших детских участниках❤️❤️❤️
- ЕЕкатерина12 мая 2024Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!
- ДДмитрий12 мая 2024Большое спасибо нашему Гиду Евгении, которая в прохладную и дождливую погоду смогла увлечь детей своим интересным квестом и рассказом про Царское Село!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
- ККонстантин28 апреля 2024Марина хорошо владеет материалом об истории Пушкина, зданиях, улицах, известных людях и т. д. и может рассказывать часами! Так что смело бронируйте и пополняйте багаж знаний!
- ССветлана12 марта 2024Марина квалифицированный гид. Чудесный человек. Прекрасный рассказчик. Хорошо знает историю. Экскурсия была увлекательная и познавательная. Активно рекомендую пользоваться услугами Марины!!!
- ААльберт11 марта 2024Мы с женой часто бываем в Пушкине, но это всегда дворцы и парки. Очень хотели экскурсию именно по самому городу. Марина
- ААнастасия15 октября 2023Прекрасно провели время! Увидели знакомые места с других ракурсов.
- ООльга12 сентября 2023Отличная экскурсия! Тамара вы очень доброжелательны и корректны, что важно! Очень легкий формат экскурсии. Чувствуется, что Тамара любит и увлечена своим делом, что отражается на качестве экскурсии! Однозначно рекомендуем! Огромное спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «История и архитектура»
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