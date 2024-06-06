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блестяще провела экскурсию по городу, рассказала много интересных и неизвестных нам фактов и историй. Марина превосходный рассказчик, легко оперирует имнами, эпохами, событиями. Получилось, что вместо пешеходной экскурсии, как планировалаось Мы смогли с Мариной на нашей машимне посетить те места, куда бы пешком за время экскурии добраться бы не удалось. Я очень рекомендую Марину как гида и ее экскурсии в Пушкине.