Сейчас в Пушкине в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 900 до 7 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5