Пешие экскурсии-прогулки в Пушкине с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Пушкине, цены от 3 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
54 отзыва
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пройти по следам Пушкина и открыть тайны Екатерины I, выполняя увлекательные задания
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 62005 580 за всё до 10 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
141 отзыв
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Узнать секреты императоров и поэтов на неспешной прогулке по музею-заповеднику
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по улицам Пушкина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Прогулка по улицам Пушкина
Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
3 900 за всё до 2 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 950 за всё до 6 чел.
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Погулять по зимнему парку, поводить хороводы у елочки и найти подарки
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Ездили на данную экскурсию классом (15 ребят)! Остались в полном восторге! Экскурсовод Тамара держала интерес ребят все 2,5 часа! Время
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    пролетело незаметно, уходить не хотелось! Дети остались под впечатлением и от города Пушкина, и от самого квеста и от экскурсовода! Спасибо огромное!

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Спасибо большое за доброжелательный настрой, интересный рассказ и акцент на наших детских участниках❤️❤️❤️
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья - великолепный гид, очень пунктуальна, вся экскурсия прошла четко по графику. Экскурсия очень познавательная, да и сама Дарья очень приятный в общении человек.
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Благодарим Дарью за интереснейшую экскурсию и приятную прогулку по Екатерининскому парку! Будем рады вернуться в г. Пушкин и ознакомиться с другими достопримечательностями вместе с Дарьей.
  • К
    Кристина
    13 мая 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Мы очень очень высоко оцениваем экскурсию и экскурсовода Дарью! Несмотря на жуткий холод, мы провели 2 прекрасных увлекательных часа в
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    парке. И это еще без захода во дворцы и лицей! только парк - и было очень интересно! Спасибо большое Дарье, она супер профи. А так же чудесный человек!

  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Большое спасибо нашему Гиду Евгении, которая в прохладную и дождливую погоду смогла увлечь детей своим интересным квестом и рассказом про Царское Село!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
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    литературное, культурное место России. Рассказы о Пушкине, Ахматовой, Гумилеве, Кочубеи вдохновили на повторение и получение новых знаний. Информация подавалась в виде литературных, исторических загадок, ребёнок 11 лет в восторге, сказал, что это лучшая экскурсия! Большое спасибо!

    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Добрый день! Тамара провела экскурсию на высшем уровне с любовью к своему делу и знанием своего дела! Я была с
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    дочерью 12 лет, познавательно и увлекательно для ребёнка. Дочка очень много запомнила из рассказа Тамары. Я узнала много фактов, о которых и не подозревала. Все отлично!

  • К
    Константин
    28 апреля 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина хорошо владеет материалом об истории Пушкина, зданиях, улицах, известных людях и т. д. и может рассказывать часами! Так что смело бронируйте и пополняйте багаж знаний!
  • С
    Светлана
    12 марта 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Марина квалифицированный гид. Чудесный человек. Прекрасный рассказчик. Хорошо знает историю. Экскурсия была увлекательная и познавательная. Активно рекомендую пользоваться услугами Марины!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Пушкину в июне 2024
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