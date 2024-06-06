1 чел.
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скидка
10%
Квест
2 часа
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пройти по следам Пушкина и открыть тайны Екатерины I, выполняя увлекательные задания
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Узнать секреты императоров и поэтов на неспешной прогулке по музею-заповеднику
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по улицам Пушкина
Раскрыть историю старинных зданий и ощутить царящий в городе дух поэзии и красоты
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти клад
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Погулять по зимнему парку, поводить хороводы у елочки и найти подарки
Начало: В городе Пушкин
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Ездили на данную экскурсию классом (15 ребят)! Остались в полном восторге! Экскурсовод Тамара держала интерес ребят все 2,5 часа! Время
- ТТатьяна25 мая 2024Спасибо большое за доброжелательный настрой, интересный рассказ и акцент на наших детских участниках❤️❤️❤️
- ТТатьяна19 мая 2024Дарья - великолепный гид, очень пунктуальна, вся экскурсия прошла четко по графику. Экскурсия очень познавательная, да и сама Дарья очень приятный в общении человек.
- ААнастасия14 мая 2024Благодарим Дарью за интереснейшую экскурсию и приятную прогулку по Екатерининскому парку! Будем рады вернуться в г. Пушкин и ознакомиться с другими достопримечательностями вместе с Дарьей.
- ККристина13 мая 2024Мы очень очень высоко оцениваем экскурсию и экскурсовода Дарью! Несмотря на жуткий холод, мы провели 2 прекрасных увлекательных часа в
- ДДмитрий12 мая 2024Большое спасибо нашему Гиду Евгении, которая в прохладную и дождливую погоду смогла увлечь детей своим интересным квестом и рассказом про Царское Село!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
- ЕЕлена4 мая 2024Добрый день! Тамара провела экскурсию на высшем уровне с любовью к своему делу и знанием своего дела! Я была с
- ККонстантин28 апреля 2024Марина хорошо владеет материалом об истории Пушкина, зданиях, улицах, известных людях и т. д. и может рассказывать часами! Так что смело бронируйте и пополняйте багаж знаний!
- ССветлана12 марта 2024Марина квалифицированный гид. Чудесный человек. Прекрасный рассказчик. Хорошо знает историю. Экскурсия была увлекательная и познавательная. Активно рекомендую пользоваться услугами Марины!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Пешеходные»
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