Т Татьяна Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Дарья - великолепный гид, очень пунктуальна, вся экскурсия прошла четко по графику. Экскурсия очень познавательная, да и сама Дарья очень приятный в общении человек.

А Анастасия Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Благодарим Дарью за интереснейшую экскурсию и приятную прогулку по Екатерининскому парку! Будем рады вернуться в г. Пушкин и ознакомиться с другими достопримечательностями вместе с Дарьей.

К Кристина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах читать дальше парке. И это еще без захода во дворцы и лицей! только парк - и было очень интересно! Спасибо большое Дарье, она супер профи. А так же чудесный человек! Мы очень очень высоко оцениваем экскурсию и экскурсовода Дарью! Несмотря на жуткий холод, мы провели 2 прекрасных увлекательных часа в

Е Екатерина Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше Маршрут проходил по живописным местам! В запасе у Тамары были различные фишечки! Для фото она приготовила две треуголки, погрузив нас целиком и полностью в Императорскую эпоху! Хотим выразить огромную благодарность гиду за профессионализм, внимательность, креативность! Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!

Е Екатерина «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села читать дальше литературное, культурное место России. Рассказы о Пушкине, Ахматовой, Гумилеве, Кочубеи вдохновили на повторение и получение новых знаний. Информация подавалась в виде литературных, исторических загадок, ребёнок 11 лет в восторге, сказал, что это лучшая экскурсия! Большое спасибо! Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и

А Анастасия Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасно провели время! Увидели знакомые места с других ракурсов.