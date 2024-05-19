Ночные прогулки и экскурсии Пушкина

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Пушкине, цены от 6 680 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 22:30
Завтра в 15:00
94007 990 за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
141 отзыв
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат
22 июня в 09:00
23 июня в 13:00
95426 680 за всё до 3 чел.
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Узнать секреты императоров и поэтов на неспешной прогулке по музею-заповеднику
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья - великолепный гид, очень пунктуальна, вся экскурсия прошла четко по графику. Экскурсия очень познавательная, да и сама Дарья очень приятный в общении человек.
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Благодарим Дарью за интереснейшую экскурсию и приятную прогулку по Екатерининскому парку! Будем рады вернуться в г. Пушкин и ознакомиться с другими достопримечательностями вместе с Дарьей.
  • К
    Кристина
    13 мая 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Мы очень очень высоко оцениваем экскурсию и экскурсовода Дарью! Несмотря на жуткий холод, мы провели 2 прекрасных увлекательных часа в
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    парке. И это еще без захода во дворцы и лицей! только парк - и было очень интересно! Спасибо большое Дарье, она супер профи. А так же чудесный человек!

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!
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    Маршрут проходил по живописным местам! В запасе у Тамары были различные фишечки! Для фото она приготовила две треуголки, погрузив нас целиком и полностью в Императорскую эпоху! Хотим выразить огромную благодарность гиду за профессионализм, внимательность, креативность!

    Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид ТамараЭкскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
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    литературное, культурное место России. Рассказы о Пушкине, Ахматовой, Гумилеве, Кочубеи вдохновили на повторение и получение новых знаний. Информация подавалась в виде литературных, исторических загадок, ребёнок 11 лет в восторге, сказал, что это лучшая экскурсия! Большое спасибо!

    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только
  • А
    Анастасия
    15 октября 2023
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасно провели время! Увидели знакомые места с других ракурсов.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличная экскурсия! Тамара вы очень доброжелательны и корректны, что важно! Очень легкий формат экскурсии. Чувствуется, что Тамара любит и увлечена своим делом, что отражается на качестве экскурсии! Однозначно рекомендуем! Огромное спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  2. Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
  3. «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Екатерининский дворец
  2. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в июне 2024
Сейчас в Пушкине в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 680 до 7 990 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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