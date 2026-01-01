Тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбы
Начало: Санкт-Петербург
«Отправьтесь в путешествие по живописным Пушкинским Горам, где вас ждут усадьбы Ганнибала и Пушкина, старинные монастыри и памятные места, хранящие дух истории»
12 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 16 200 ₽ за человека
Тур в Псковскую область. Золотая осень в Пушкинских горах
Начало: Санкт-Петербург
«Экскурсия в Святогорский монастырь, расположенный в поселке Пушкинские Горы»
2 окт в 10:00
от 25 150 ₽ за человека
-
12%
Зимний тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбы
Начало: Санкт-Петербург
«А на вершине Савкиной горки вас ждет награда: захватывающая панорама заснеженных озер и изгибов Сороти — идеальный рождественский пейзаж»
6 янв в 10:00
от 16 810 ₽
19 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкинским Горам в категории «Природа и пейзажи»
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