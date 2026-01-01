Сейчас в Пушкинских Горах в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 16 200 до 25 150 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5