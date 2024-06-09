Перевал Гумбаши От вашего адреса мы отправимся к перевалу Гумбаши (Кум-Баши). Раньше по нему ходили караваны Великого шелкового пути, а сегодня это одна из самых высокогорных дорог страны. Это место поражает своей красотой в разное время года. Летом и весной — это бархатистые зеленые холмы, зимой — сказочные заснеженные просторы, а осенью в солнечную погоду эти края отливают золотом. Гумбаши известен своими смотровыми площадками, которые открывают путникам завораживающие панорамные виды. Мы обязательно остановимся здесь, чтобы полюбоваться горами Кавказского хребта и заснеженными вершинами величественного Эльбруса. Аланское городище После обеда в традиционном стиле мы поедем к Аланскому городищу, где вы увидите христианские храм IX-X века и лик Христа на скале у Храма Спаса Нерукотворного. Аланское городище — это не просто остатки крупнейшего аланского поселения X—XII веков, а настоящие Помпеи для археологов и исследователей. Этот обширный археологический комплекс способен пролить свет на раннефеодальную историю всего Северного Кавказа. Нижне-Архызское городище, многие века назад представлявшее собой культурный, экономический и политический центр, вероятно, было столицей Аланского государства — легендарным городом Магасом, о местоположении которого историки спорят до сих пор. Этот древний памятник привлекает внимание истинных любителей истории, и мы неизменно посещаем его в большинстве наших активных туров на Кавказе. Три аланских храма X века На территории городища сохранились и остатки языческого периода, и христианские храмы, и необычные постройки вроде древнего астрономического календаря. Вы сможете внимательно ознакомиться со всеми объектами. Храмы здесь заслуживают особого внимания, потому что это не только памятники архитектуры. Здесь аланы приняли христианство в 916 году нашей эры. То есть крещение Алании произошло раньше чем Руси, и именно Архыз стал одним из центров раннего христианства в X веке. Все три храма доступны для посещения, а один из них очень хорошо сохранился и мы увидим это храм почти таким, каким он был создан более тысячи лет назад. Лик Христа Этот образ на скале называют нерукотворным, поскольку верующие склоняются к версии чудесного появления этой святыни. Однако ученые предполагают, что икона могла быть написана во время строительства храмов и создания Аланской епархии — в X-XII веках. От Храма Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа к иконе на скале ведет лестница в 526 ступеней. На некоторых ее пролетах установлены лавочки, чтобы можно было присесть и отдохнуть. Канатные дороги и поляны В зимнем сезоне зона катания курорта «Архыз» состоит из Южного и Северного склона и двух туристических поселков между ними — поляны Романтик и Лунной поляны. Они связаны автомобильной дорогой и туристическим променадом длиной 1,5 км. На курорте семь канатных дорог, кресельных и гондольных. На кресельные канатные дороги допускаются только гости с горнолыжным оборудованием. Также в летнем сезоне работает канатная дорога «Млечный путь». Это — одна из первых канатных дорог курорта. Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 2240 метров над уровнем моря, проедете над хвойным лесом и горнолыжными трассами. Софийская поляна Софийская поляна — одно из самых живописных мест Архызского горного региона. Поляна находится на стыке двух охраняемых природных зон: Архызского заказника и Архызского участка Тебердинского биосферного заповедника, поэтому её окружает просто изумительная природа. Со всех сторон возвышаются острозубые, укрытые шапками ледников хребты: Аркасара, Абишира-Ахуба, Чегет-Чат и Софийский, по склонам которых в Псышскую долину стекают многочисленные реки. Одной из таких рек и является София, давшая название туристической поляне. Обсерватория РАН При желании и согласовании с гидом мы дополним наш маршрут поездкой к астрофизической обсерватории РАН. Она находится на высоте 2100 метров, работает с 1966 года и считается крупнейшим в России центром наблюдения за космическими объектами. Чтобы попасть сюда, нужно записаться заранее. Экскурсоводы покажут, как здесь работают астрофизики, познакомят с историей обсерватории и расскажут, как именно на такую высоту удалось привезти один из самых гигантских телескопов в мире. Диаметр его зеркала достигает 6 метров. Также здесь работают ночные экскурсии для желающих посмотреть на космические явления через телескоп. Важная информация • Необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей).

Нужно приготовить одежду и обувь по сезону, дождевик и теплую кофту. Дополнительно • Стоимость индивидуального тура — 22 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека. Продолжительность: 11-12 часов.