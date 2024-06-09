В любое время года Архыз способен удивить даже искушенных путешественников.
Древние храмы на фоне величественных вершин и ледников, прозрачные горные озера и водопады, ароматы горных трав и традиционных блюд — все это вы увидите и прочувствуете во время нашей экскурсии.
Древние храмы на фоне величественных вершин и ледников, прозрачные горные озера и водопады, ароматы горных трав и традиционных блюд — все это вы увидите и прочувствуете во время нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45, 07:00, 07:15
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Аланское городище
- Река Кубань
- Три аланских храма X века
- Лик Христа
- Поселок Архыз и поляна Таулу
- Подъем по канатной дороге
- Обсерватория РАН
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши От вашего адреса мы отправимся к перевалу Гумбаши (Кум-Баши). Раньше по нему ходили караваны Великого шелкового пути, а сегодня это одна из самых высокогорных дорог страны. Это место поражает своей красотой в разное время года. Летом и весной — это бархатистые зеленые холмы, зимой — сказочные заснеженные просторы, а осенью в солнечную погоду эти края отливают золотом. Гумбаши известен своими смотровыми площадками, которые открывают путникам завораживающие панорамные виды. Мы обязательно остановимся здесь, чтобы полюбоваться горами Кавказского хребта и заснеженными вершинами величественного Эльбруса. Аланское городище После обеда в традиционном стиле мы поедем к Аланскому городищу, где вы увидите христианские храм IX-X века и лик Христа на скале у Храма Спаса Нерукотворного. Аланское городище — это не просто остатки крупнейшего аланского поселения X—XII веков, а настоящие Помпеи для археологов и исследователей. Этот обширный археологический комплекс способен пролить свет на раннефеодальную историю всего Северного Кавказа. Нижне-Архызское городище, многие века назад представлявшее собой культурный, экономический и политический центр, вероятно, было столицей Аланского государства — легендарным городом Магасом, о местоположении которого историки спорят до сих пор. Этот древний памятник привлекает внимание истинных любителей истории, и мы неизменно посещаем его в большинстве наших активных туров на Кавказе. Три аланских храма X века На территории городища сохранились и остатки языческого периода, и христианские храмы, и необычные постройки вроде древнего астрономического календаря. Вы сможете внимательно ознакомиться со всеми объектами. Храмы здесь заслуживают особого внимания, потому что это не только памятники архитектуры. Здесь аланы приняли христианство в 916 году нашей эры. То есть крещение Алании произошло раньше чем Руси, и именно Архыз стал одним из центров раннего христианства в X веке. Все три храма доступны для посещения, а один из них очень хорошо сохранился и мы увидим это храм почти таким, каким он был создан более тысячи лет назад. Лик Христа Этот образ на скале называют нерукотворным, поскольку верующие склоняются к версии чудесного появления этой святыни. Однако ученые предполагают, что икона могла быть написана во время строительства храмов и создания Аланской епархии — в X-XII веках. От Храма Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа к иконе на скале ведет лестница в 526 ступеней. На некоторых ее пролетах установлены лавочки, чтобы можно было присесть и отдохнуть. Канатные дороги и поляны В зимнем сезоне зона катания курорта «Архыз» состоит из Южного и Северного склона и двух туристических поселков между ними — поляны Романтик и Лунной поляны. Они связаны автомобильной дорогой и туристическим променадом длиной 1,5 км. На курорте семь канатных дорог, кресельных и гондольных. На кресельные канатные дороги допускаются только гости с горнолыжным оборудованием. Также в летнем сезоне работает канатная дорога «Млечный путь». Это — одна из первых канатных дорог курорта. Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 2240 метров над уровнем моря, проедете над хвойным лесом и горнолыжными трассами. Софийская поляна Софийская поляна — одно из самых живописных мест Архызского горного региона. Поляна находится на стыке двух охраняемых природных зон: Архызского заказника и Архызского участка Тебердинского биосферного заповедника, поэтому её окружает просто изумительная природа. Со всех сторон возвышаются острозубые, укрытые шапками ледников хребты: Аркасара, Абишира-Ахуба, Чегет-Чат и Софийский, по склонам которых в Псышскую долину стекают многочисленные реки. Одной из таких рек и является София, давшая название туристической поляне. Обсерватория РАН При желании и согласовании с гидом мы дополним наш маршрут поездкой к астрофизической обсерватории РАН. Она находится на высоте 2100 метров, работает с 1966 года и считается крупнейшим в России центром наблюдения за космическими объектами. Чтобы попасть сюда, нужно записаться заранее. Экскурсоводы покажут, как здесь работают астрофизики, познакомят с историей обсерватории и расскажут, как именно на такую высоту удалось привезти один из самых гигантских телескопов в мире. Диаметр его зеркала достигает 6 метров. Также здесь работают ночные экскурсии для желающих посмотреть на космические явления через телескоп. Важная информация • Необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей).
Нужно приготовить одежду и обувь по сезону, дождевик и теплую кофту. Дополнительно • Стоимость индивидуального тура — 22 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека. Продолжительность: 11-12 часов.
Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Аланское городище
- Река Кубань
- Три аланских храма X века
- Лик Христа
- Поселок Архыз и поляна Таулу
- Подъем по канатной дороге
- Обсерватория РАН
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит в цену
- Питание (кафе с кавказской кухней у водопадов)
- Личные расходы
- Вход в Аланское городище - 200 руб. /чел.
- Канатная дорога на поляне Романтик
- 1 подъем на Южный склон - 900 руб. /чел.
- 1 подъем на Северный склон - 1000 руб. /чел.
- 2 подъема на Южный склон - 1200 руб. /чел.
- 2 подъема на Южный склон + 1 подъем на Северный склон - 1500 руб. /чел.
- 1 подъём на «Млечный путь» - 600 руб.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Сообщите гиду ваш адрес
- С собой иметь паспорт и свидетельство о рождении (для детей)
- Приготовьте удобную обувь, дождевик и теплую кофту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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