Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Отправляйтесь с нами в экскурсионную поездку в долину «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Курорт всесезонный и здесь всегда есть чем заняться и на что посмотреть в любое время года.

Кроме невероятной природы здесь находится немало уникальных и удивительно красивых 🤩 памятников старины: древние византийские храмы, аланские захоронения дохристианского периода и одна из самых известных реликвий Карачаево-Черкессии — наскальная икона Христа.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 34 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Архыз
Архыз

Что вы увидите

  • Посёлок Романтик
  • Древнеаланское городище
  • Лик Христа
  • Архыз
Захватывающие дух пейзажи и древнейшая аланская история 📖 в храмах
Наше знакомство с Архызом начнётся с посещения древнего аланского городища. Вы сможете окунуться в древнейшую историю Архыза — узнать о духовной жизни алан, увидеть аланские захоронения дохристианского времени, древнехристианские храмы IХ века, которых относят к числу самых древних христианских памятников на территории России и испить из Святого источника.
После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику Христа, которое было найдено в 2000 году. До сих пор среди учёных идут споры об истории возникновения лика. Точной даты никто озвучить не может.
Посещение курорта «Романтик» — Верхний Архыз. Подъём по канатной дороге на склон хребта Абишира–Ахуба на высоту 2240 м в один этап. Насладитесь великолепными видами горного района Архыз!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Стоимость билета на канатную дорогу — 800 руб. /чел.
  • Вход в аланское городище — 200 руб. /чел.
  • Питание в кафе, по месту за дополнительную плату или можно взять с собой.
Начало и место завершения
🚩 Кирова просп., 23, Пятигорск
Архыз
Архыз
Архыз
Архыз
Архыз

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 34 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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