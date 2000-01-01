Захватывающие дух пейзажи и древнейшая аланская история 📖 в храмах

Наше знакомство с Архызом начнётся с посещения древнего аланского городища. Вы сможете окунуться в древнейшую историю Архыза — узнать о духовной жизни алан, увидеть аланские захоронения дохристианского времени, древнехристианские храмы IХ века, которых относят к числу самых древних христианских памятников на территории России и испить из Святого источника.

После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику Христа, которое было найдено в 2000 году. До сих пор среди учёных идут споры об истории возникновения лика. Точной даты никто озвучить не может.

Посещение курорта «Романтик» — Верхний Архыз. Подъём по канатной дороге на склон хребта Абишира–Ахуба на высоту 2240 м в один этап. Насладитесь великолепными видами горного района Архыз!