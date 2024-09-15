Какой он, Архыз? Кто-то знает его как популярный горнолыжный курорт. Другие вспомнят о первозданной природе этих мест. Мы хотим показать другой Архыз: рассказать об истории и неочевидных достопримечательностях. В группе до 50 человек вы отправитесь в самое сердце гор. Увидите древние византийские храмы, аланские захоронения и наскальную икону Христа.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Море впечатлений в горах Кавказа

От Пятигорска до Архыза 200 км. В поездке на комфортабельном туристическом автобусе время пролетит незаметно. Да и спешить мы не будем — ведь по пути столько интересного! Горный Архыз откроется вам с самых разных сторон: как модный курорт, древний оплот христианства и природный заповедник.

Наше путешествие начнется с древнего аланского городища. Здесь вы мысленно перенесётесь в эпоху домонгольского мира и расцвета государства. Узнаете о духовной жизни этого народа и увидите священные культовые места

Далее мы поднимемся к наскальному изображению лику Христа. Оно найдено относительно недавно — в 2000 году. Ученые до сих пор спорят, как и когда возник этот феномен

В конце экскурсии мы посетим Верхний Архыз, поднявшись по канатной дороге на хребет Абишир-Ахуба. С высот 2240 метров вам откроются невероятные горные пейзажи!

Организационные детали

Взрослым обязательно нужно взять паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении

С вами будет один из гидов нашей команды

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Оплачивается дополнительно