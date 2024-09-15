Какой он, Архыз? Кто-то знает его как популярный горнолыжный курорт. Другие вспомнят о первозданной природе этих мест. Мы хотим показать другой Архыз: рассказать об истории и неочевидных достопримечательностях. В группе до 50 человек вы отправитесь в самое сердце гор. Увидите древние византийские храмы, аланские захоронения и наскальную икону Христа.
Описание экскурсии
Море впечатлений в горах Кавказа
От Пятигорска до Архыза 200 км. В поездке на комфортабельном туристическом автобусе время пролетит незаметно. Да и спешить мы не будем — ведь по пути столько интересного! Горный Архыз откроется вам с самых разных сторон: как модный курорт, древний оплот христианства и природный заповедник.
- Наше путешествие начнется с древнего аланского городища. Здесь вы мысленно перенесётесь в эпоху домонгольского мира и расцвета государства. Узнаете о духовной жизни этого народа и увидите священные культовые места
- Далее мы поднимемся к наскальному изображению лику Христа. Оно найдено относительно недавно — в 2000 году. Ученые до сих пор спорят, как и когда возник этот феномен
- В конце экскурсии мы посетим Верхний Архыз, поднявшись по канатной дороге на хребет Абишир-Ахуба. С высот 2240 метров вам откроются невероятные горные пейзажи!
Организационные детали
- Взрослым обязательно нужно взять паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- С вами будет один из гидов нашей команды
Как происходит бронирование экскурсии
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Оплачивается дополнительно
- Билет на канатную дорогу — 3100 ₽ за чел.
- Вход в аланское городище — 350 ₽ за чел.
- Питание в кафе (можно взять перекус с собой)
в субботу в 06:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
|Дети до 12 лет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1946 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Архыз потрясающий, сочетание снежных гор, альпийских лугов, горных речек и леса захватывает дух, гид Александр замечательный рассказчик. Во время экскурсии посчитали ступени, прокатились на два склона на подъёмниках, увидели отреставрированные
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Д
Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не дотягивает до уровня,размах хороший, но всё как всегда…, очерядь большая, какой из подъемов работает узнаем только в автобусе, стройка везде, но всё это скрашивает потрясающая природа, хорошо выстроенный маршрут, и отличный гид! Отдельное спасибо организаторам и водителю за профессионализм.
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Прекраснейшая экскурсия, огромная благодарность всей команде. Комфортный автобус и вождение, чуткое отношение к пассажирам и самое главное - по-настоящему интересная лекция от профессионала своего дела, подход с душой и желанием поделиться знаниями. Очень приятное впечатление, держите такой же уровень, пожалуйста!
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Экскурсоводу Марине 10 баллов, супер, всё чётко организовано и интересно.
Если брать Архыз хотя бы, До Домбая, Эльбруса и Плато Бермамыт, понравится больше.
Уважаемые менеджеры, отвечающие за содержание экскурсионных предложений:
1) Если Ваши
Если брать Архыз хотя бы, До Домбая, Эльбруса и Плато Бермамыт, понравится больше.
Уважаемые менеджеры, отвечающие за содержание экскурсионных предложений:
1) Если Ваши
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Д
Очень мало времени оставлено на посещение канатных дорог. 2 часа на 2 склона, с учетом очередей - это вообще ни о чем. Хорошо что встретили знакомых на машине и остались в Архызе до вечера, бросив группу, иначе успели бы только на один склон.
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М
Тур понравился! Гид интересно рассказывает, чувствуется, что любит и знает свой край. Автобус комфортабельный, горы прекрасные, свободного времени много. Спасибо турфирме и Елене за путешествие! 😊
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