1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 июня 2024Ездили на плато Бермамыт с Семёном. Семён предложил проехать другим, более живописным, маршрутом. И это было супер. Рассказал много интересного.
- ММарина6 июня 2024Спасибо большое вашей компании за организацию тура и подборку маршрута. Хочется выразить респект нашему водителю Юрию. Не передать словами всю масштабность и красоту природы.
- ААнгелина6 июня 2024посетили это невероятное путешествие по Северной Осетии, нашим гидом был Сергей, он очень увлекательно рассказывал про многие места где мы
- ООльга6 июня 2024Это была самая душевная экскурсия ever! Отличная компания, замечательный гид Дима, великолепная погода, интересные истории, живописные пейзажи! В конце путешествия пели песни, наблюдая эпичные молнии, ехали под проливным дождём! Незабываемо! Обязательно вернусь и не один раз! Спасибо большое!
- ТТатьяна6 июня 2024Отличная экскурсия. Виды потрясающие. Поездка комфортная. Хычины вкуснятина, за уши не оттащишь. Гид молодец. Всех объединил вокруг себя. Очень советую.
- ГГалина6 июня 2024Замечательная экскурсия, замечательная погода и замечательный гид Борис. Всё сложилось. Эта экскурсия останется в памяти надолго, как незабываемое впечатление о Кавказе, его природе и удивительной красоте.
- ВВиктория6 июня 2024Обалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по пути мы делали остановки в
- ЮЮлия6 июня 2024Доброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело и познавательно. Ваш Гид Елена супер 🙂 на высшем уровне 👍👍👍👏👏👏
- ААнастасия6 июня 2024Константин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и
- ИИван6 июня 2024Это была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе с остальными ребятами-туристами создали атмосферу
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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