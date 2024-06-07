Экскурсии на 1 день в Пятигорске

Найдено 355 экскурсий в категории «На весь день» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
К Эльбрусу за исполнением желаний
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
102 отзыва
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Космические пейзажи плато Канжол
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650 за всё до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083 за человека
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Ездили на плато Бермамыт с Семёном. Семён предложил проехать другим, более живописным, маршрутом. И это было супер. Рассказал много интересного.
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    Поездка была увлекательная и незабываемая. Получили адреналин, впечатления, эмоции. Ещё захотелось вернуться и съездить за новыми впечатлениями, но только с Семёном. Спасибо ему огромное.

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Спасибо большое вашей компании за организацию тура и подборку маршрута. Хочется выразить респект нашему водителю Юрию. Не передать словами всю масштабность и красоту природы.
  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    посетили это невероятное путешествие по Северной Осетии, нашим гидом был Сергей, он очень увлекательно рассказывал про многие места где мы
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    останавливались, всё было понятно и полезно для саморазвития. много где успели остановиться, сделать много красивых фотографий, попробовали национальную кухню. мы с подругой до сих пор в восторге от поездки, всё очень понравилось, советуем🩷!!!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
    Это была самая душевная экскурсия ever! Отличная компания, замечательный гид Дима, великолепная погода, интересные истории, живописные пейзажи! В конце путешествия пели песни, наблюдая эпичные молнии, ехали под проливным дождём! Незабываемо! Обязательно вернусь и не один раз! Спасибо большое!
    Это была самая душевная экскурсия ever! Отличная компания, замечательный гид Дима, великолепная погода, интересные истории, живописныеЭто была самая душевная экскурсия ever! Отличная компания, замечательный гид Дима, великолепная погода, интересные истории, живописныеЭто была самая душевная экскурсия ever! Отличная компания, замечательный гид Дима, великолепная погода, интересные истории, живописныеЭто была самая душевная экскурсия ever! Отличная компания, замечательный гид Дима, великолепная погода, интересные истории, живописные
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Отличная экскурсия. Виды потрясающие. Поездка комфортная. Хычины вкуснятина, за уши не оттащишь. Гид молодец. Всех объединил вокруг себя. Очень советую.
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Замечательная экскурсия, замечательная погода и замечательный гид Борис. Всё сложилось. Эта экскурсия останется в памяти надолго, как незабываемое впечатление о Кавказе, его природе и удивительной красоте.
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
    Обалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по пути мы делали остановки в
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    красивейших местах, погуляли, наобнимались с альпаками, попили Нарзана, заглянули в Замок. Детки в восторге, и мы тоже!!! Огромное спасибо Вам Лолита, если на экскурсию то только к Вам!!!

    Обалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по путиОбалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по путиОбалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по путиОбалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по путиОбалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по путиОбалденная экскурсия, хотели бы поблагодарить Лолиту, за отличную поездку, прекрасные рассказы о городах КМВ, по пути
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Доброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело и познавательно. Ваш Гид Елена супер 🙂 на высшем уровне 👍👍👍👏👏👏
    Доброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело иДоброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело иДоброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело иДоброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело иДоброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело иДоброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело иДоброго времени суток всем! 🌆 очень приятно на экскурсии 👍😎было великолепно,очень понравилось. Все очень интересно,красиво,весело и
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Константин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и
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    т. д Спланировал поездку так, чтобы мы максимально увидели всё, что можно было, подстраиваясь под погоду. Было несколько остановок на видовых площадках для фото, остановки на завтрак и обед в кафе. Ну и сам маршрут - потрясающе красивый! Почти всё время виден Эльбрус с разного расстояния и ракурсов. В конце маршрута можно попробовать нарзан и покупаться в горячих источниках. А также увидеть несколько водопадов. Мне поездка очень понравилась, рекомендую к посещению:)

    Константин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и т. дКонстантин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и т. дКонстантин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и т. дКонстантин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и т. дКонстантин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и т. дКонстантин - очень классный гид! Интересно и нескучно рассказывал нам обо всём - истории Кавказа, местных традициях, горах, сёлах и т. д
  • И
    Иван
    6 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Это была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе с остальными ребятами-туристами создали атмосферу
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    единения и вечеринки на закате. Было очень весело, душевно, приятно. Всем советую посетить плато Бермамыт на закате, и обязательно в компании гидов Семёна и Акопа. Поверьте, это будет незабываемо!

    Это была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе сЭто была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе сЭто была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе сЭто была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе сЭто была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе сЭто была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе сЭто была просто шикарнейшая поездка! Плато Бермамыт на закате великолепно! Гиды Акоп и Семён вместе с

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
  2. Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
  3. Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
  4. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
  5. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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