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все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!