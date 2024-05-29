Экскурсии в Архыз из Пятигорска

Найдено 17 экскурсий в категории «Архыз» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 6 чел.
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
скидка
12%
Групповая
12 часов
245 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784 за человека
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Сказочный Архыз из Пятигорска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
4 200 за человека
Астрономическое путешествие в Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Астрономическое путешествие в Архыз
Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Архыз
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700 за человека
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000 за всё до 6 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
Сегодня в 01:00
13 июня в 00:00
24 000 за всё до 4 чел.
Архыз - земля аланов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Архыз - земля аланов
Начало: Г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 23
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
2 700 за человека
Из Пятигорска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Пятигорска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 17 000 за всё до 7 чел.
Сердце западного Кавказа - Архыз
Индивидуальная
14 часов
Сердце западного Кавказа - Архыз
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Горное царство Архыза и его древняя история
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Горное царство Архыза и его древняя история
Вдохновиться заповедной красотой Западного Кавказа и ощутить дух Средневековья в Аланском городище
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2000017 000 за всё до 4 чел.
Архыз: обзорная экскурсия
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:45
4 200 за человека
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500 за человека
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Архыз - земля аланов
    Спасибо за поездку, было очень классно! Обязательно вернусь к вам!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
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    все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
    Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не дотягивает до уровня,размах хороший,
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    но всё как всегда…, очерядь большая, какой из подъемов работает узнаем только в автобусе, стройка везде, но всё это скрашивает потрясающая природа, хорошо выстроенный маршрут, и отличный гид! Отдельное спасибо организаторам и водителю за профессионализм.

    Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак неОчень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не
  • Р
    Регина
    26 мая 2024
    Архыз - земля аланов
    Давид, спасибо за организацию экскурсии по Архызу! Мы до сих пор под впечатлением, теперь хотим в Домбай с вами.
  • В
    Валерия
    22 мая 2024
    Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Остались в полном восторге от поездки,прилететь в мин воды и не съездить на эльбрус было бы преступлением 😄Гид Владимир очень
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    вежлив,рассказывал с большим интересом всю дорогу,но и не загружал большим объемом информации. Подсказал на какие экскурсии еще стоит съездить. Вообщем мы очень довольны поездкой

  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Е экскурсии мы готовились, поэтому всё что хотели посмотреть мы увидели. Очень понравилось, как проводил экскурсию гид Михаил. Очень эрудированный, с
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    нестандартным подходом к делу. Комфортно вёл автомобиль, интересовался самочувствием пассажиров, давал советы. Чувствовалась его любовь к родному краю. Из пожеланий - хотелось бы организованный обед (ужин) на обратном пути. На экскурсии на это просто жаль время тратить.

  • М
    Милана
    20 мая 2024
    Архыз - земля аланов
    Впервые была в Архызе, все очень понравилось! Посетили Аланское городище, узнали много интересных исторических фактов. Поднялись на канатке, виды просто невероятные! Отдельное спасибо нашему гиду, теперь по Кавказу буду только с вами путешествовать!
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Все Агонь! Организация хороша. Гид Евгений ТОПчик!
  • К
    Кристина
    19 апреля 2024
    Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
    Спасибо Ксении за чуткость и оперативность
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Сказочный Архыз из Пятигорска
    Экскурсовод Алан - прекрасно провел экскурсию - показал интересные места и провел по сложным маршрутам. Спасибо. Остались очень довольны - незабываемые впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Архыз»

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  2. К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
  3. Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
  4. Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
  5. Сказочный Архыз из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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