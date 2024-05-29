1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
12%
Групповая
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Сказочный Архыз из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6:45, 7:00, 7.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Астрономическое путешествие в Архыз
Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
Сегодня в 01:00
13 июня в 00:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Архыз - земля аланов
Начало: Г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 23
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Пятигорска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Сердце западного Кавказа - Архыз
Начало: Заберу вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Горное царство Архыза и его древняя история
Вдохновиться заповедной красотой Западного Кавказа и ощутить дух Средневековья в Аланском городище
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:45
4 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Начало: Пятигорск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Спасибо за поездку, было очень классно! Обязательно вернусь к вам!
- ММарина27 мая 202427 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
- ДДарья26 мая 2024Очень интересная экскурсия, потрясающе красивые места, много интересного рассказывает гид, только Канатка в Архызе никак не дотягивает до уровня,размах хороший,
- РРегина26 мая 2024Давид, спасибо за организацию экскурсии по Архызу! Мы до сих пор под впечатлением, теперь хотим в Домбай с вами.
- ВВалерия22 мая 2024Остались в полном восторге от поездки,прилететь в мин воды и не съездить на эльбрус было бы преступлением 😄Гид Владимир очень
- ААлександр22 мая 2024Е экскурсии мы готовились, поэтому всё что хотели посмотреть мы увидели. Очень понравилось, как проводил экскурсию гид Михаил. Очень эрудированный, с
- ММилана20 мая 2024Впервые была в Архызе, все очень понравилось! Посетили Аланское городище, узнали много интересных исторических фактов. Поднялись на канатке, виды просто невероятные! Отдельное спасибо нашему гиду, теперь по Кавказу буду только с вами путешествовать!
- ИИрина20 мая 2024Все Агонь! Организация хороша. Гид Евгений ТОПчик!
- ККристина19 апреля 2024Спасибо Ксении за чуткость и оперативность
- ТТатьяна16 апреля 2024Экскурсовод Алан - прекрасно провел экскурсию - показал интересные места и провел по сложным маршрутам. Спасибо. Остались очень довольны - незабываемые впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Архыз»
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