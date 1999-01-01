Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска

Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой

В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.

Вы пройдете по живописным эко-тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гумбаши и видами на Эльбрус.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска

Что вас ожидает

Места притяжения перевала Гумбаши

Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта
  • В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел. ): подробности уточняйте в переписке с гидом

Каждый раз перед поездкой мы обзваниваем путешественников и дополнительно обсуждаем план поездки, потому что погодные условия не всегда позволяют соблюдать прописанный маршрут.

🚩 Начало и место завершения: в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🧒Для детей🚗На машине🏡Выездные#АрхызГоры#Кавказ

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Архыз
4.5
2
12ч
1 500
за 1 чел.
Архыз
Где-то в горах Карачаево-Черкесии спряталось небольшое село Архыз
Суббота в 06:30
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
4.7
78
12ч
1 200
за 1 чел.
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Насладитесь красотой природы Домбая
Пятигорск - город горячих вод . Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
7
4 900
за 1-6 чел.
Пятигорск - город горячих вод . Обзорная экскурсия
Во время неспешной прогулки мы с вами побываем в самых знаковых местах города Пятигорск: гора Машук,...
По договоренности
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
4.4
61
950
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главным курортам Кавказских Минеральных Вод
Воскресенье в 09:00
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия
5
14
4ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия
5
1
11 000
за 1-6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Величественная Карачаево-Черкесия
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 800
за 1-4 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Индивидуальная экскурсия
4.7
17
12ч
13 500
за 1-6 чел.
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Легкое и дружеское путешествие с опытным проводником по самым впечатляющим местам Северного Кавказа
Обзорная экскурсия по Пятигорску
4.2
90
400
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Во время прогулки вы посетите достопримечательности, которые прославили Пятигорск
См. календарь
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Архыз Deluxe
Индивидуальная экскурсия
12ч
5 000
за 1 чел.
Архыз Deluxe
Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в уникальное место - в долину ледников, горных озёр,...
среда, суббота в 08.00
Архыз: гора София и поход к Софийским водопадам
Индивидуальная экскурсия
12ч
24 000
за 1-8 чел.
Архыз: гора София и поход к Софийским водопадам
В любое время года Архыз способен удивить даже искушенных путешественников
ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
🇷🇺