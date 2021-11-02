Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Лучшее время для посещения Архыза - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветами. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями треккинга и панорамными видами. В зимние месяцы, с декабря по февраль, Архыз превращается в рай для любителей горнолыжного спорта. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но даже в межсезонье природа остается прекрасной.

Архыз - это настоящая жемчужина Кавказа, где ледники соседствуют с живописными ущельями и водопадами. Путешественники смогут насладиться панорамами Эльбруса и перевала Гумбаши, посетить древние храмы и увидеть Лик Христа в гроте хребта Мицешта. Пикник у горной реки станет отличным завершением дня, а подъем на канатной дороге подарит незабываемые впечатления. Экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит природу и историю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места притяжения перевала Гумбаши

Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта

В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды

Экскурсия может начаться в любом городе КМВ

Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел.): подробности уточняйте в переписке с гидом

На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло

Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Каждый раз перед поездкой мы обзваниваем путешественников и дополнительно обсуждаем план поездки, потому что погодные условия не всегда позволяют соблюдать прописанный маршрут.