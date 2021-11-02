Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

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К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска

Погрузитесь в атмосферу Кавказа с ледниками и ущельями. Вас ждут потрясающие виды и знакомство с местными традициями. Прекрасный отдых на природе
Архыз - это настоящая жемчужина Кавказа, где ледники соседствуют с живописными ущельями и водопадами.

Путешественники смогут насладиться панорамами Эльбруса и перевала Гумбаши, посетить древние храмы и увидеть Лик Христа в гроте хребта Мицешта.

Пикник у горной реки станет отличным завершением дня, а подъем на канатной дороге подарит незабываемые впечатления. Экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит природу и историю
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
  • 🏞 Пейзажи перевала Гумбаши
  • ⛪ Посещение древних храмов
  • 🚡 Подъем на канатной дороге
  • 🥪 Пикник у горной реки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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июл
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Лучшее время для посещения Архыза - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветами. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями треккинга и панорамными видами. В зимние месяцы, с декабря по февраль, Архыз превращается в рай для любителей горнолыжного спорта. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но даже в межсезонье природа остается прекрасной.
Сейчас август — это идеальное время.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Шоанинский храм
  • Аланское городище
  • Лик Христа

Описание экскурсии

Места притяжения перевала Гумбаши

Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта
  • В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел.): подробности уточняйте в переписке с гидом
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Каждый раз перед поездкой мы обзваниваем путешественников и дополнительно обсуждаем план поездки, потому что погодные условия не всегда позволяют соблюдать прописанный маршрут.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15442 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
О
В целом экскурсия прошла хорошо. Путешествовали на комфортабельном автомобиле. Посетили красивейшие места, насладились горными пейзажами и горным воздухом. Попробовали местную кухню. Правда не все заявленное изначально в экскурсии мы посетили.
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За перевал Гумбаши нам сказали доплатить, от чего мы отказались и соответственно этот перевал мы не посмотрели. Также проехали мимо Шаонинского храма. И еще как пожелание - гиду можно было бы рассказывать побольше о самом Архызе, местных обычаях и т. д.
И еще - при поездке с людьми стиль вождения должен быть аккуратнее (пару раз были аварийные ситуации).

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В
Унас были свои планы на Архыз! Нам нужна была машина с водителем. Организатор нам её предоставил. Водитель попался общительный. Что мы плнировали то и посетили. Большое спасибо организатору!
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