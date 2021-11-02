Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Лучшее время для посещения Архыза - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветами. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями треккинга и панорамными видами. В зимние месяцы, с декабря по февраль, Архыз превращается в рай для любителей горнолыжного спорта. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но даже в межсезонье природа остается прекрасной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Шоанинский храм
Аланское городище
Лик Христа
Описание экскурсии
Места притяжения перевала Гумбаши
Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.
Пейзажи заповедного Архыза
Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта
В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
Экскурсия может начаться в любом городе КМВ
Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел.): подробности уточняйте в переписке с гидом
На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
Каждый раз перед поездкой мы обзваниваем путешественников и дополнительно обсуждаем план поездки, потому что погодные условия не всегда позволяют соблюдать прописанный маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15442 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять читать дальшеуменьшить
их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления.
Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте.
Счастье не за горами, оно в горах!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
В целом экскурсия прошла хорошо. Путешествовали на комфортабельном автомобиле. Посетили красивейшие места, насладились горными пейзажами и горным воздухом. Попробовали местную кухню. Правда не все заявленное изначально в экскурсии мы посетили. читать дальшеуменьшить
За перевал Гумбаши нам сказали доплатить, от чего мы отказались и соответственно этот перевал мы не посмотрели. Также проехали мимо Шаонинского храма. И еще как пожелание - гиду можно было бы рассказывать побольше о самом Архызе, местных обычаях и т. д. И еще - при поездке с людьми стиль вождения должен быть аккуратнее (пару раз были аварийные ситуации).
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В
Владимир
Унас были свои планы на Архыз! Нам нужна была машина с водителем. Организатор нам её предоставил. Водитель попался общительный. Что мы плнировали то и посетили. Большое спасибо организатору!
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