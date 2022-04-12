Домбай - это не просто известный курортный поселок, это целая гамма положительных эмоций и впечатлений при посещении!

Само название говорит о богатой природе, ведь слово «Домбай» означает «Зубр», считается, что раньше здесь бродили целые стада этих величественных животных. Здешние земли полны легенд и историй, тут вы сможете отключиться от городской суеты и отдохнуть душой.

Среди вершин с ледниками, хвойных деревьев и невероятного аромата альпийских лугов, вы сможете восстановить свои силы и набраться энергии.

Кавказские горы, окружающие поселок, не оставят никого равнодушным! Прогулка на канатной дорогие позволит насладиться ими сполна.