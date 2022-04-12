Домбай

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт и теплые вещи.
Домбай
Домбай
Домбай
Домбай

Что вас ожидает 🤩

  • Домбай
  • Река Улу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Домбай - это не просто известный курортный поселок, это целая гамма положительных эмоций и впечатлений при посещении!

Само название говорит о богатой природе, ведь слово «Домбай» означает «Зубр», считается, что раньше здесь бродили целые стада этих величественных животных. Здешние земли полны легенд и историй, тут вы сможете отключиться от городской суеты и отдохнуть душой.

Среди вершин с ледниками, хвойных деревьев и невероятного аромата альпийских лугов, вы сможете восстановить свои силы и набраться энергии.

Кавказские горы, окружающие поселок, не оставят никого равнодушным! Прогулка на канатной дорогие позволит насладиться ими сполна.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога - 1600 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30

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