Что вас ждет
Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Маршрут лежит по живописному ущелью Подкумок, проходит через горные аулы.
Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. Его высота – 2178 м. над уровнем моря. С его вершины открываются неповторимые виды на гору Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.
Пещера «Сквозняк» или «Сырная»
Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.
Она растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором.
Древний аланский храм (Сентинский или Шоанинский)
Древний горный Сентинский храм, архитектурное сокровище X века, возвышающееся над рекой Теберда. Церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника. Когда-то здесь проходил торговый путь, ведущий через Кавказские горы к восточному побережью Черного моря.
Или Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г. Карачаевска, а именно над село им Коста Хетагурова. Название горы Шоана в переводе означает «святилище». Построен храм Аланами еще до крещения Руси во второй половине Х века и является одним из старейших храмов на территории России.
Озеро Кара-кёль
Проедем по берегу озера Кара-кёль — еще один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет.
Ущелье Гоначхир (посещем в теплое время года) называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги - эта дорога через Главный Кавказский хребет, когда-то соединяющая Черкесск и Сухум (Абхазия).
Дорога приводит к Туманному озеру или Туманлы-Кель еще его называют форелевым, так как когда-то проводился эксперимент по разведению форели, но из-за частого схода лавин он не удался. Форель в озере водится до сих пор, но ловить ее нельзя, так как это территория заповедника.
Следующая остановка будет у реки Уллу-Муруджу с самой чистой прозрачно-бирюзовый ледниковой водой в России. Вокруг ее окружает елово-буковая роща, многолетние деревья, где веет потрясающим запахом хвои.
Далее вас ждет канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Здесь можно покататься на высокогорных качелях, взлетающих прямо над ущельем и просто воодушевиться открывающимися видами.
Важно знать:
Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер до дома на комфортном внедорожнике,
- услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание в кафе (ок. 300руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и воду с собой,
- вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. (в теплое время года),
- билет на канатную дорогу в Домбае (900-1500 руб.) в зависимости от типа канатки и от возраста участников.