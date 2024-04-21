Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Погрузитесь в атмосферу горного приключения: перевал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и канатная дорога на вершину Мусса-Ачитара
Путешествие на Домбай предлагает уникальную возможность увидеть панорамы Эльбруса с перевала Гумбаши, насладиться бурными водами реки Уллу-Муруджу и подняться на вершину горы Мусса-Ачитара.
Туристы смогут посетить «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье, полюбоваться водопадами и альпийскими лугами. Экскурсия проходит на внедорожнике, обеспечивая комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
Лучшее время для поездки на Домбай - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться всеми красотами без лишней суеты. Весной и осенью также можно посетить Домбай, но стоит учитывать возможные изменения погодных условий. Зимой поездка возможна, но нужно быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гумбаши
Домбай
Гоначхирское ущелье
Описание экскурсии
1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.
2️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.
3️⃣ Домбай — ура, мы в нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщете знаменитый отель-тарелку!
4️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Проедем по дороге с видами на долины и водопады, а также сделаем остановку у обрамлённого горами озера Туманлы-Кёль.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из любого города КМВ и по окончании отвезём обратно
Поездка проходит на внедорожнике
Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
В зависимости от погодных условий, по согласованию с вами, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы
Питание в проверенных кафе с местной кухней — 600–800 ₽/чел.
Экосбор в Гоначхирском ущелье — ~250 ₽/чел.
Экосбор на Алибекском водопаде — ~200 ₽/чел.
Подъём на канатке — стоимость 2700 ₽/чел
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Пятигорска или любого города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3540 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после читать дальшеуменьшить
которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем.
Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Оля
Супер впечатления! Алик очень хорошо знает историю, все интересные места по маршруту, в сочетании с очень комфортной атмосферой 😻 Рекомендуем от всей души, вы никогда не забудете это путешествие!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате»