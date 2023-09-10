Перевал Гумбаши, реки и озёра, лёгкий треккинг на водопад и подъём на Мусса-Ачитару
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Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.
2️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.
3️⃣ Домбай — ура, мы в нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщете знаменитый отель-тарелку!
4️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Проедем по дороге с видами на долины и водопады, а также сделаем остановку у обрамлённого горами озера Туманлы-Кёль.
5️⃣ Алибекский водопад — один из самых больших и эффектных в Тебердинском заповеднике. Со смотровой площадки вам откроется живописная панорама посёлка Домбай, гор Домбай-Ульген и хребтов Семёнов-Баши и Мусса-Ачитара.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из любого города КМВ и по окончании отвезём обратно
- Поездка проходит на внедорожнике
- Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с вами, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы
- Питание в проверенных кафе с местной кухней — 600–800 руб. /чел.
- Экосбор в Гоначхирском ущелье — ~200 руб. /чел.
- Экосбор на Алибекском водопаде — ~200 руб. /чел.
- Подъём на канатке (стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъёма)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из Пятигорска или любого города КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.