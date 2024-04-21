Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для поездки на Домбай - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время можно насладиться всеми красотами без лишней суеты. Весной и осенью также можно посетить Домбай, но стоит учитывать возможные изменения погодных условий. Зимой поездка возможна, но нужно быть готовым к холодам и снегу.

Путешествие на Домбай предлагает уникальную возможность увидеть панорамы Эльбруса с перевала Гумбаши, насладиться бурными водами реки Уллу-Муруджу и подняться на вершину горы Мусса-Ачитара. Туристы смогут посетить «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье, полюбоваться водопадами и альпийскими лугами. Экскурсия проходит на внедорожнике, обеспечивая комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.

2️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.

3️⃣ Домбай — ура, мы в нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщете знаменитый отель-тарелку!

4️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Проедем по дороге с видами на долины и водопады, а также сделаем остановку у обрамлённого горами озера Туманлы-Кёль.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из любого города КМВ и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на внедорожнике

Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей

В зависимости от погодных условий, по согласованию с вами, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы