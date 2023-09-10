Поездка на Домбай — это не просто путь из точки А в точку Б. Дорога до этой горной местности сама по себе очень интересна. Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к горной реке Уллу-Муруджу. Побываем у «Туманного» озера и совершим мини-треккинг на водопад и другими локациями. А в самом посёлке Домбай поднимемся по канатке на вершину!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.

2️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.

3️⃣ Домбай — ура, мы в нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщете знаменитый отель-тарелку!

4️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Проедем по дороге с видами на долины и водопады, а также сделаем остановку у обрамлённого горами озера Туманлы-Кёль.

5️⃣ Алибекский водопад — один из самых больших и эффектных в Тебердинском заповеднике. Со смотровой площадки вам откроется живописная панорама посёлка Домбай, гор Домбай-Ульген и хребтов Семёнов-Баши и Мусса-Ачитара.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из любого города КМВ и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на внедорожнике

Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей

В зависимости от погодных условий, по согласованию с вами, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы