Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате

Перевал Гумбаши, реки и озёра, лёгкий треккинг на водопад и подъём на Мусса-Ачитару

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Поездка на Домбай — это не просто путь из точки А в точку Б. Дорога до этой горной местности сама по себе очень интересна. Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к горной реке Уллу-Муруджу. Побываем у «Туманного» озера и совершим мини-треккинг на водопад и другими локациями. А в самом посёлке Домбай поднимемся по канатке на вершину!
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.

2️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.

3️⃣ Домбай — ура, мы в нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщете знаменитый отель-тарелку!

4️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Проедем по дороге с видами на долины и водопады, а также сделаем остановку у обрамлённого горами озера Туманлы-Кёль.

5️⃣ Алибекский водопад — один из самых больших и эффектных в Тебердинском заповеднике. Со смотровой площадки вам откроется живописная панорама посёлка Домбай, гор Домбай-Ульген и хребтов Семёнов-Баши и Мусса-Ачитара.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из любого города КМВ и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на внедорожнике
  • Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с вами, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы

  • Питание в проверенных кафе с местной кухней — 600–800 руб. /чел.
  • Экосбор в Гоначхирском ущелье — ~200 руб. /чел.
  • Экосбор на Алибекском водопаде — ~200 руб. /чел.
  • Подъём на канатке (стоимость зависит от типа канатной дороги и высоты подъёма)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Пятигорска или любого города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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