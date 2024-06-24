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Описание экскурсии

В любое время года путешественников завораживает открывающаяся из посёлка панорама Главного Кавказского хребта. Эрцог, Белалакая, Алибек, Теберда, Суфруджу – эти названия многим известны по песням Юрия Визбора, часто бывавшего в этих местах. Вы прогуляетесь по посёлку, сфотографируетесь на вантовом мосту через Аманаус, побродите по местному рынку, познакомитесь с местными легендами. Вам покажут уникальное здание заброшенной гостиницы, которая по проекту должна была вращаться, чтобы у всех гостей была возможность увидеть с балкона солнце над вершинами гор. Вы подниметесь на канатке по склону горы Муса-Ачатара, с высоты 3200 метров полюбуетесь окрестностями, сфотографируетесь около летающей тарелки – оригинальной высокогорной гостиницы, из окошек которой выглядывают зелёненькие инопланетяне. Обязательно попробуйте местную кухню. В кафе готовят очень вкусный плов, а также шашлык, шурпу и хычины с мясом, сыром и картошкой. На станциях канатной дороги можно купить снимающий усталость глинтвейн.