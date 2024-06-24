Путешествие в сердце гор - Домбай

Выбирая наш трансфер, вы получаете не просто поездку, а полноценное путешествие с остановками по желанию и рекомендациями водителя
Путешествие в Домбай начинается с комфортного трансфера.

Предлагаем индивидуальный трансфер из Пятигорска, который станет вашим первым шагом к незабываемому отдыху.

Встреча в аэропорту или забор от адреса проживания обеспечивает максимальное удобство с
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самого начала вашего путешествия.

Возможность заехать пообедать или посетить достопримечательности по договоренности делает поездку не только комфортной, но и интересной.

Водители, знающие все тонкости местных маршрутов, поделятся советами о том, что стоит посмотреть и куда сходить в Домбае.

Этот трансфер предлагает не просто перевозку, а целое путешественное приключение, начиная с первых минут в пути.

Бронируя этот трансфер, вы выбираете удобство, информативность и возможность сделать ваше путешествие в Домбай еще более насыщенным и запоминающимся

5
1 отзыв
Путешествие в сердце гор - Домбай
Путешествие в сердце гор - Домбай
Путешествие в сердце гор - Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

В любое время года путешественников завораживает открывающаяся из посёлка панорама Главного Кавказского хребта. Эрцог, Белалакая, Алибек, Теберда, Суфруджу – эти названия многим известны по песням Юрия Визбора, часто бывавшего в этих местах. Вы прогуляетесь по посёлку, сфотографируетесь на вантовом мосту через Аманаус, побродите по местному рынку, познакомитесь с местными легендами. Вам покажут уникальное здание заброшенной гостиницы, которая по проекту должна была вращаться, чтобы у всех гостей была возможность увидеть с балкона солнце над вершинами гор. Вы подниметесь на канатке по склону горы Муса-Ачатара, с высоты 3200 метров полюбуетесь окрестностями, сфотографируетесь около летающей тарелки – оригинальной высокогорной гостиницы, из окошек которой выглядывают зелёненькие инопланетяне. Обязательно попробуйте местную кухню. В кафе готовят очень вкусный плов, а также шашлык, шурпу и хычины с мясом, сыром и картошкой. На станциях канатной дороги можно купить снимающий усталость глинтвейн.

Ежедневно в 7:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Домбай
  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Озеро Кара-Кёль
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Подъем на канатной дороге
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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