Вас ждет погружение в жизнь знаменитого курорта Минеральных Вод – Ессентуки. Вы побываете в живописных парках, где находятся минеральные источники и попробуете легендарную минеральную воду, увидите великолепные архитектурные сооружения и самое культовое место в Ессентуках – здание Грязелечебницы. Кроме того, вы узнаете интересные факты об истории открытия знаменитых минеральных источников, легенды о создании города и смысле его названия.

Описание экскурсии

Город-курорт Ессентуки

Ессентуки – это великолепный город-курорт, расположенный всего в 17 км от Пятигорска, в живописной долине реки Подкумок. Здесь процветает санаторно-курортное лечение, особенно заболеваний органов пищеварения и болезней обмена веществ.

Известные минеральные воды

Славу Ессентуков принесли уникальные соляно-щелочные воды: Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Эти источники признаны одними из самых полезных в стране, и с каждым годом привлекают все больше туристов.

Интересные факты и достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете узнать много интересного о том, как были открыты основные минеральные источники, расположенные в долине у горы Щелочной. Кроме того, вы посетите современный курорт, обладающий мощными возможностями для оздоровления, а также сможете насладиться уникальными архитектурными сооружениями и прекрасными лечебными парками.

Экскурсия и маршрут

Стоимость экскурсии:

Грязелечебница - 200 р с человека

Механотерапия - 300 р с человека

Маршрут экскурсии включает:

Грязелечебница Здание Механотерапии Верхний парк Бывшая гостиница "Компанейская" Верхние ванны Грот Капельный Театральная площадь Храмовый комплекс Петра и Павла

Погрузитесь в атмосферу здоровья и отдыха в этом удивительном курорте. Ессентуки предлагает своим гостям не только оздоровление, но и новизну впечатлений.