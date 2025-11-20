Мои заказы

Экскурсия в Ессентуки

Вас ждет погружение в жизнь знаменитого курорта Минеральных Вод – Ессентуки.

Вы побываете в живописных парках, где находятся минеральные источники и попробуете легендарную минеральную воду, увидите великолепные архитектурные сооружения и самое культовое место в Ессентуках – здание Грязелечебницы.

Кроме того, вы узнаете интересные факты об истории открытия знаменитых минеральных источников, легенды о создании города и смысле его названия.
Описание экскурсии

Город-курорт Ессентуки

Ессентуки – это великолепный город-курорт, расположенный всего в 17 км от Пятигорска, в живописной долине реки Подкумок. Здесь процветает санаторно-курортное лечение, особенно заболеваний органов пищеварения и болезней обмена веществ.

Известные минеральные воды

Славу Ессентуков принесли уникальные соляно-щелочные воды: Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Эти источники признаны одними из самых полезных в стране, и с каждым годом привлекают все больше туристов.

Интересные факты и достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете узнать много интересного о том, как были открыты основные минеральные источники, расположенные в долине у горы Щелочной. Кроме того, вы посетите современный курорт, обладающий мощными возможностями для оздоровления, а также сможете насладиться уникальными архитектурными сооружениями и прекрасными лечебными парками.

Экскурсия и маршрут

Стоимость экскурсии:

  • Грязелечебница - 200 р с человека
  • Механотерапия - 300 р с человека

Маршрут экскурсии включает:

  1. Грязелечебница
  2. Здание Механотерапии
  3. Верхний парк
  4. Бывшая гостиница "Компанейская"
  5. Верхние ванны
  6. Грот Капельный
  7. Театральная площадь
  8. Храмовый комплекс Петра и Павла

Погрузитесь в атмосферу здоровья и отдыха в этом удивительном курорте. Ессентуки предлагает своим гостям не только оздоровление, но и новизну впечатлений.

четверг 13.20

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Экскурсия в Грязелечебницу - 200 руб с чел
  • Механотерапия-300 руб с чел
Место начала и завершения?
Вход в Парк «Цветник», пр. Кирова,23
Когда и сколько длится?
Когда: четверг 13.20
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

