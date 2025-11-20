Вы побываете в живописных парках, где находятся минеральные источники и попробуете легендарную минеральную воду, увидите великолепные архитектурные сооружения и самое культовое место в Ессентуках – здание Грязелечебницы.
Кроме того, вы узнаете интересные факты об истории открытия знаменитых минеральных источников, легенды о создании города и смысле его названия.
Описание экскурсии
Город-курорт Ессентуки
Ессентуки – это великолепный город-курорт, расположенный всего в 17 км от Пятигорска, в живописной долине реки Подкумок. Здесь процветает санаторно-курортное лечение, особенно заболеваний органов пищеварения и болезней обмена веществ.
Известные минеральные воды
Славу Ессентуков принесли уникальные соляно-щелочные воды: Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Эти источники признаны одними из самых полезных в стране, и с каждым годом привлекают все больше туристов.
Интересные факты и достопримечательности
Во время экскурсии вы сможете узнать много интересного о том, как были открыты основные минеральные источники, расположенные в долине у горы Щелочной. Кроме того, вы посетите современный курорт, обладающий мощными возможностями для оздоровления, а также сможете насладиться уникальными архитектурными сооружениями и прекрасными лечебными парками.
Экскурсия и маршрут
Стоимость экскурсии:
- Грязелечебница - 200 р с человека
- Механотерапия - 300 р с человека
Маршрут экскурсии включает:
- Грязелечебница
- Здание Механотерапии
- Верхний парк
- Бывшая гостиница "Компанейская"
- Верхние ванны
- Грот Капельный
- Театральная площадь
- Храмовый комплекс Петра и Павла
Погрузитесь в атмосферу здоровья и отдыха в этом удивительном курорте. Ессентуки предлагает своим гостям не только оздоровление, но и новизну впечатлений.
четверг 13.20
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия в Грязелечебницу - 200 руб с чел
- Механотерапия-300 руб с чел