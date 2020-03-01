Экскурсии из Пятигорска

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Знакомство с Ессентуками

Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Ессентуки — интеллигентный, живописный и очень доброжелательный курорт.

Вы очаруетесь старинными зданиями, цветниками, декоративными гротами и беседками Курортного парка и оцените на вкус местную минеральную воду.

А также услышите, как жили и живут здесь люди и чем интересна история города.
2700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на железнодорожном вокзале Ессентуки
Забронировать экскурсию
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками

Что вас ожидает

Самое-самое в Ессентуках
Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».

Интересные факты о городе
Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.

Организационные детали

  • Из Пятигорска в Ессентуки вы добираетесь самостоятельно. По запросу я могу организовать трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками
Знакомство с Ессентуками

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на железнодорожном вокзале Ессентуки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Напишите мне

Экскурсии из Пятигорска

Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 деньЗолотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 деньЗолотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7800 за экскурсию
8 часов
12 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России. Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...
Из Пятигорска в маленький и уютный ЖелезноводскИз Пятигорска в маленький и уютный ЖелезноводскИз Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
3000 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
Железноводск — это спокойствие и буйная зелень, горные пейзажи и дворец восточного эмира, почти лесные дорожки и, конечно, минеральные источники. Вы прогуляетесь по самой живописной части города мимо главных достопримечательностей и попьете целебной воды. А я наполню эти 2 часа рассказами о развитии курорта и о лечении водами тогда и сейчас.
Из Пятигорска в КисловодскИз Пятигорска в КисловодскИз Пятигорска в Кисловодск
2500 за экскурсию
6 часов
Изучить самые значимые места и очароваться атмосферой курорта, где солнце светит весь год!
Русские Карловы Вары и Баден-Баден, лермонтовские места из «Героя нашего времени» и нарзаны — все это ждет вас на прогулке по живописному Кисловодску. Вы пройдете по Среднему и Нижнему паркам нетуристическим маршрутом, а на Курортном бульваре рассмотрите старинные нарядные особняки. Вдоволь подышите целебным воздухом и полюбуетесь ущельями, «полными мглою и молчанием». А я расскажу о расцвете курорта, о его символах и именитых гостях.

Выбирайте и другие экскурсии в Пятигорске

За городомДжипыВсеЭльбрусКавказские минеральные водыГорыИндивидуальныеОбзорныеДомбайВерхняя БалкарияКавказНеобычные маршрутыАрхызЗемля СанниковаНа автомобилеВ другой городЧегемские водопадыДжилы-суПешкомМашукЛермонтов