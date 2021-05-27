Экскурсии из Пятигорска

Ессентуки - это не только минеральные воды, но и богатая история, которая раскрывается в каждом уголке города.Посетители смогут увидеть единственную в России статую Христа в полный рост, прогуляться по Курортному

парку с его живописными аллеями и историческими зданиями. Здесь можно попробовать знаменитые "Ессентуки-17" и "Ессентуки-4", а также посетить крупнейший питьевой бювет страны - "Пятитысячник". Эта экскурсия предлагает не только погружение в историю, но и практические советы по современному отдыху в Ессентуках

Описание экскурсии

Самое-самое в Ессентуках

Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».

Интересные факты о городе

Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.

Организационные детали