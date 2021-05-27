Экскурсии из Пятигорска

Вы увидите единственную в России статую Христа в полный рост. Погуляете по Курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями, историческими беседками и гротами. Рассмотрите старинные здания Механотерапии, Верхних Николаевских ванн и Грязелечебницы имени Семашко и попробуете известные бренды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», знакомые жителям постсоветского пространства с самого детства. А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник».
Интересные факты о городе
Ессентуки — место с богатым прошлым. Вы услышите достоверную историю открытия здесь минеральных источников и узнаете, кем были первые жители города и чем они занимались. Кроме того, я расскажу о современных Ессентуках: как они развиваются, где работают и отдыхают горожане и каковы местные традиции и особенности культуры. А также поделюсь практическими рекомендациями: где вкусно и недорого поесть, по каким местам погулять самостоятельно и куда съездить на один день.
Организационные детали
Из Пятигорска в Ессентуки вы добираетесь самостоятельно. По запросу я могу организовать трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Вас ждет легкая и неутомительная прогулка. Между отдаленными объектами мы будем перемещаться на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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3
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2
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1
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С
Светлана
Хорошо продуманная, содержательная и удобная обзорная экскурсия в Ессентуках. Гид Сергей свободно владеет материалом и умеет его интересно преподносить. Перемещались между основными пунктами на автомобиле (по паркам пешими прогулками). Совсем читать дальшеуменьшить
неутомительно. В результате мы посетили самые значимые места, ничуть не устав за 4 часа. Мы очень довольны экскурсией и рекомендуем гида Сергея, так увлечённо, доступно и интересно рассказавшего нам море познавательной информации. С уважением, Светлана.
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М
Мария
Нам не повезло с погодой, экскурсия проходила под дождём, НО это совсем не испортило впечатление от города и прогулки. Между отдаленными объектами перемещались на комфортной машине. Узнали много интересного, фотографировались в красивых местах. В завершении экскурсии Сергей порекомендовал нам ресторан и довёз до него. Также Сергей учёл некоторые наши обстоятельства и пошёл на уступки, хотя изначальные условия этого не предусматривали. Спасибо!
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Л
Лариса
Сергей показал нам интересные места в Ессентуках: Рио, санаторий Виктория, прекрасный парк, центр города, исторические здания и лечебницы. Наша экскурсия осложнялась наличием в группе маленького ребенка, но даже он с интересом слушал гида). Перепробовали все воды из разных источников. Очень помогло наличие автомобиля, хотя и пешком походили достаточно. Большое спасибо Сергею!
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Елена
Большое спасибо Сергею, за удивительную экскурсию. Приезжали на пару дней на Кавказ, один день посвятили Ессентукам, благодаря Сергею, мы смогли оперативно посмотреть все достопримечательности этого небольшого солнечного города, услышали интересный рассказ и получили множество положительных эмоций, еще раз большое спасибо, побольше бы было таких гидов
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О
Ольга
Сергей-хороший организатор, рассказчик, экскурсия с ним была интересна и познавательна, передвигались пешком и на машине, благодаря чему удалось посмотреть удаленные достопримечательности. Порекомендованный им ресторан понравился, Большое ему спасибо!
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия. Неспешным шагом вместе с Сергеем мы прошли все примечательные места, услышали много интересного. Сергей очень эрудированный человек, мы узнали многое об истории города. Спасибо Сергею! Рекомендуем всем!