Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Курорты Кавказских Минеральных Вод

Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день

Татьяна
Татьяна – Гид из Пятигорска
Расположенные в живописных предгорьях Северного Кавказа, города КМВ покорят вас фантастическими видами, уютом, разнообразием минеральных источников и необычной архитектурой.

Я покажу их главные достопримечательности 🏛️ и поделюсь историями из курортной жизни начала 20 века.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 90008 100 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод

Что вас ожидает

Четыре города за 1 день
Вы проедете по идиллическим кавказским курортам и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии:

  • Пятигорск — вы пройдете тропинками «водяного общества», увидите павильон Эолова арфа и посетите место дуэли Лермонтова. А также побываете на Провале, над которым в 19 веке отплясывали кадриль.
  • Железноводск — самый маленький город 🏙️ Кавказских Минеральных Вод. Вы оцените его главные достопримечательности: дачу эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
  • Кисловодск — я расскажу, какие знаменитые люди его посещали. Покажу старинную крепость, Нижний парк 🌳, Нарзанную галерею и Зеркальный пруд. А еще раскрою секрет названия мостика «Дамский каприз».
  • Ессентуки — вы увидите Верхние Николаевские ванны, институт Механотерапии и Грязелечебницу, построенную в виде Римских терм.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу уже 13 лет. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена».
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
99 отзывов
Лермонтовский Пятигорск
3 000
3.5 часа
Лермонтовский Пятигорск
64 отзыва
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 8 000
10 часов
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
49 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 1 300
5 часов
Восхождение на пятиглавую Бештау
49 отзывов
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
35 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
34 отзыва