Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу уже 13 лет. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена».