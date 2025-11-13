Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Города Кавказских Минеральных Вод, расположенные в предгорьях Северного Кавказа, предлагают фантастические виды и разнообразие минеральных источников.
Экскурсия включает посещение Пятигорска с его историческими местами, Железноводска с дачей эмира Бухарского, Кисловодска с Нарзанной галереей и Ессентуков с римскими термами.
Участники узнают о курортной жизни начала 20 века и смогут насладиться архитектурой и природой региона
Экскурсия включает посещение Пятигорска с его историческими местами, Железноводска с дачей эмира Бухарского, Кисловодска с Нарзанной галереей и Ессентуков с римскими термами.
Участники узнают о курортной жизни начала 20 века и смогут насладиться архитектурой и природой региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды Кавказа
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 💧 Разнообразие минеральных источников
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого века
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения Кавказских Минеральных Вод. В это время года можно в полной мере насладиться красотой природы и комфортно перемещаться между городами. В теплые месяцы открываются все возможности для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать по региону. Эти месяцы предлагают более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов, что позволяет глубже погрузиться в историю и культуру каждого города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Павильон Эолова арфа
- Место дуэли Лермонтова
- Дача эмира Бухарского
- Пушкинская галерея
- Каскадная лестница
- Нарзанная галерея
- Зеркальный пруд
- Верхние Николаевские ванны
- Институт Механотерапии
- Грязелечебница
Описание экскурсии
Четыре города за 1 день
Вы проедете по идиллическим кавказским курортам и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии:
- Пятигорск — вы пройдете тропинками «водяного общества», увидите павильон Эолова арфа и посетите место дуэли Лермонтова. А также побываете на Провале, над которым в 19 веке отплясывали кадриль.
- Железноводск — самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. Вы оцените его главные достопримечательности: дачу эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
- Кисловодск — я расскажу, какие знаменитые люди его посещали. Покажу старинную крепость, Нижний парк, Нарзанную галерею и Зеркальный пруд. А еще раскрою секрет названия мостика «Дамский каприз».
- Ессентуки — вы увидите Верхние Николаевские ванны, институт Механотерапии и Грязелечебницу, построенную в виде Римских терм.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada Largus Cross на 7 пассажирских мест
- Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Эту экскурсию провожу я лично
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
где Вы живете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 242 туристов
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу с 2007 года. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена». Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов со стажем работы около 20 лет.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где комфортно может разместиться 5-6 человек. Она очень аккуратно водит. По дороге много и интересно
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Очень внимательный и интересный экскурсовод.
+1
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Ю
Спасибо Татьяне за обзорную экскурсию по КМВ. Хочу отметить, что Татьяна специалист своего дела! У нас семья с тремя детьми, экскурсию Татьяна проводила на своем автомобиле, сама за рулем, с
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Татьяна поразила нашу компанию своей эрудированность, лёгкостью общения и подачи информации, которой было очень много. При этом она внимательно и аккуратно вела машину по маршруту экскурсии. Охват экскурсии огромный, объехали
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С
Продуманная и подготовленная экскурсия в сопровождении опытного водителя позволила получить общее впечатление о каждом из городов Кавказских Минеральных Вод. В легкой и увлекательной форме Татьяна рассказала нам о главных исторических событиях городов, а также об их тесной связи с жизнью М. Лермонтова, Пушкина, Толстого. Рассказ иллюстрировался цитатами из их произведений. Спасибо Татьяне за отлично проведённый день.
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О
Отличный солнечный день с гидом Татьяной прошел по всем городам Кав. Мин вод. Экскурсия была отлично составлена, продуман маршрут. Времени хватило на все! Татьяна очень интересно рассказывала, вовлекала нас в те времена, ту эпоху. Цитировала стихи, было красиво и романтично. Давала свободное время для прогулки и фото. Прислушивалась к нашим пожеланиям.
Однозначно рекомендую! Получите огромное удовольствие!
Однозначно рекомендую! Получите огромное удовольствие!
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