Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Что вас ожидает
Четыре города за 1 день Вы проедете по идиллическим кавказским курортам и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии: Пятигорск — вы пройдете тропинками «водяного общества», увидите павильон Эолова арфа и посетите место дуэли Лермонтова. А также побываете на Провале, над которым в 19 веке отплясывали кадриль. Железноводск — самый маленький город 🏙️ Кавказских Минеральных Вод. Вы оцените его главные достопримечательности: дачу эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу. Кисловодск — я расскажу, какие знаменитые люди его посещали. Покажу старинную крепость, Нижний парк 🌳, Нарзанную галерею и Зеркальный пруд. А еще раскрою секрет названия мостика «Дамский каприз». Ессентуки — вы увидите Верхние Николаевские ванны, институт Механотерапии и Грязелечебницу, построенную в виде Римских терм. Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу уже 13 лет. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена».
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