Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

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Курорты Кавказских Минеральных Вод

Посетите живописные курорты Северного Кавказа и откройте для себя уникальные достопримечательности, наслаждаясь атмосферой прошлого века
Города Кавказских Минеральных Вод, расположенные в предгорьях Северного Кавказа, предлагают фантастические виды и разнообразие минеральных источников.

Экскурсия включает посещение Пятигорска с его историческими местами, Железноводска с дачей эмира Бухарского, Кисловодска с Нарзанной галереей и Ессентуков с римскими термами.

Участники узнают о курортной жизни начала 20 века и смогут насладиться архитектурой и природой региона
4.9
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды Кавказа
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 💧 Разнообразие минеральных источников
  • 🕰 Погружение в атмосферу прошлого века

Лучшее время для посещения

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сен
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для посещения Кавказских Минеральных Вод. В это время года можно в полной мере насладиться красотой природы и комфортно перемещаться между городами. В теплые месяцы открываются все возможности для прогулок и изучения достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать по региону. Эти месяцы предлагают более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов, что позволяет глубже погрузиться в историю и культуру каждого города.
Сейчас август — это идеальное время.
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Курорты Кавказских Минеральных Вод

Что можно увидеть

  • Павильон Эолова арфа
  • Место дуэли Лермонтова
  • Дача эмира Бухарского
  • Пушкинская галерея
  • Каскадная лестница
  • Нарзанная галерея
  • Зеркальный пруд
  • Верхние Николаевские ванны
  • Институт Механотерапии
  • Грязелечебница

Описание экскурсии

Четыре города за 1 день

Вы проедете по идиллическим кавказским курортам и раскроете самобытность каждого из них. В программе экскурсии:

  • Пятигорск — вы пройдете тропинками «водяного общества», увидите павильон Эолова арфа и посетите место дуэли Лермонтова. А также побываете на Провале, над которым в 19 веке отплясывали кадриль.
  • Железноводск — самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. Вы оцените его главные достопримечательности: дачу эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
  • Кисловодск — я расскажу, какие знаменитые люди его посещали. Покажу старинную крепость, Нижний парк, Нарзанную галерею и Зеркальный пруд. А еще раскрою секрет названия мостика «Дамский каприз».
  • Ессентуки — вы увидите Верхние Николаевские ванны, институт Механотерапии и Грязелечебницу, построенную в виде Римских терм.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Lada Largus Cross на 7 пассажирских мест
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Эту экскурсию провожу я лично

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
где Вы живете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 242 туристов
Меня зовут Татьяна, я родилась в Пятигорске и очень люблю свой край. Вожу экскурсии по Северному Кавказу с 2007 года. В прошлом работала в театре актрисой. С радостью покажу наши города-курорты, где «каждый шаг — живые письмена». Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов со стажем работы около 20 лет.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
1
2
1
Дайна
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где комфортно может разместиться 5-6 человек. Она очень аккуратно водит. По дороге много и интересно
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рассказывает с использованием микрофона,поэтому было отлично слышно и тем,к кто сидели на заднем сидении. Мы посетили 4 города: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. У Татьяны приятный голос, она много цитирует из произведений классиков, рассказывает так, что иногда захватывает дух. Экскурсовод прислушивалась к нашим желаниям, всегда шла навстречу. Подсказала где можно пообедать. Экскурсией остались очень довольны. Рекомендуем!

1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
1 ноября были на экскурсии с Татьяной. Нас было 5 взрослых. Татьяна на своей машине, где
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Наталья
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
Очень внимательный и интересный экскурсовод.+1
Очень внимательный и интересный экскурсовод.
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Ю
Спасибо Татьяне за обзорную экскурсию по КМВ. Хочу отметить, что Татьяна специалист своего дела! У нас семья с тремя детьми, экскурсию Татьяна проводила на своем автомобиле, сама за рулем, с
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использованием радио - гида, очень удобно, слышно всем)
Прекрасных знаток Лермонтова, много цитат из произведений поэта. Много интересных фактов и рассказов. Обзорная экскурсия охватила города Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Очень интересно, но под конец, конечно устали.
Рекомендуем!

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Инна
Татьяна поразила нашу компанию своей эрудированность, лёгкостью общения и подачи информации, которой было очень много. При этом она внимательно и аккуратно вела машину по маршруту экскурсии. Охват экскурсии огромный, объехали
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четыре города КМВ, но удалось проникнуться атмосферой каждого. Везде попробовали минеральную водичку, создавалось ощущение, что мы никуда не торопимся. Однозначно рекомендую Татьяну как опытного гида и приятную компанию на день путешествия. Спасибо!

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С
Продуманная и подготовленная экскурсия в сопровождении опытного водителя позволила получить общее впечатление о каждом из городов Кавказских Минеральных Вод. В легкой и увлекательной форме Татьяна рассказала нам о главных исторических событиях городов, а также об их тесной связи с жизнью М. Лермонтова, Пушкина, Толстого. Рассказ иллюстрировался цитатами из их произведений. Спасибо Татьяне за отлично проведённый день.
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О
Отличный солнечный день с гидом Татьяной прошел по всем городам Кав. Мин вод. Экскурсия была отлично составлена, продуман маршрут. Времени хватило на все! Татьяна очень интересно рассказывала, вовлекала нас в те времена, ту эпоху. Цитировала стихи, было красиво и романтично. Давала свободное время для прогулки и фото. Прислушивалась к нашим пожеланиям.
Однозначно рекомендую! Получите огромное удовольствие!
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