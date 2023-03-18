в четверг и воскресенье в 09:00

4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки

Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод

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За один день вы познакомитесь с основными достопримечательностями курортной четвёрки. В группе до 50 человек посетите пятигорский парк Цветник, озеро Провал и место дуэли Лермонтова. Погуляете по аллеям уютного Железноводска. Продегустируете несколько видов кисловодского нарзана. Оцените настоящий вкус ессентукских вод. И конечно, услышите главное из истории старинных курортов.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пятигорск: место дуэли Лермонтова, Цветник и Провал

В этом городе мы встретимся и с него начнём путешествие. Вы пройдёте по цветущим аллеям с фонтанами и рассмотрите старинные здания. В легендарном парке Цветник услышите об истоках Пятигорска. Увидите первый городской источник и памятник Кисе Воробьянинову из «12 стульев». Посетите озеро Провал, которое находится прямо в горе Машук. Услышите о лермонтовских страницах города и побываете на месте роковой дуэли.

Уютный Железноводск

Из Пятигорска вы переместитесь в самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. Отведаете целебной воды из местных источников и прогуляетесь по тенистым аллеям. Гид познакомит вас со старинной архитектурой Железноводска и историей курорта, возникшего благодаря общественнику и гуманисту Ф. П. Гаазу.

Кисловодск: Зеркальный пруд, долины роз, нарзаны

Следующая точка на карте — ещё одна легенда курортов Ставрополья. Вы осмотрите самые яркие достопримечательности Кисловодска. Побываете в Нарзанной галерее и попробуете три вида местного нарзана.

Романтичные Ессентуки

В завершение вы посетите город, который так же обрёл славу благодаря своим источниками. Гуляя по ессентукским улочкам, вы познакомитесь с историей развития самого молодого курорта Кавказских Минеральных Вод. Продегустируете знаменитые лечебные воды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4». И после отправитесь обратно в Пятигорск, наслаждаясь живописными пейзажами из окна.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 23% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается питание

Особенности программы

  • Очерёдность посещения городов может меняться
  • Экскурсия не подходит для людей, имеющих трудности с передвижением (в программе предусмотрены длительные пешие прогулки, также на пути будут многоступенчатые лестницы)

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в четверг и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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