в четверг и воскресенье в 09:00

4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод
За один день вы познакомитесь с основными достопримечательностями курортной четвёрки. В группе до 50 человек посетите пятигорский парк Цветник, озеро Провал и место дуэли Лермонтова. Погуляете по аллеям уютного Железноводска. Продегустируете несколько видов кисловодского нарзана. Оцените настоящий вкус ессентукских вод. И конечно, услышите главное из истории старинных курортов.
Пятигорск: место дуэли Лермонтова, Цветник и Провал
В этом городе мы встретимся и с него начнём путешествие. Вы пройдёте по цветущим аллеям с фонтанами и рассмотрите старинные здания. В легендарном парке Цветник услышите об истоках Пятигорска. Увидите первый городской источник и памятник Кисе Воробьянинову из «12 стульев». Посетите озеро Провал, которое находится прямо в горе Машук. Услышите о лермонтовских страницах города и побываете на месте роковой дуэли.
Уютный Железноводск
Из Пятигорска вы переместитесь в самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. Отведаете целебной воды из местных источников и прогуляетесь по тенистым аллеям. Гид познакомит вас со старинной архитектурой Железноводска и историей курорта, возникшего благодаря общественнику и гуманисту Ф. П. Гаазу.
Кисловодск: Зеркальный пруд, долины роз, нарзаны
Следующая точка на карте — ещё одна легенда курортов Ставрополья. Вы осмотрите самые яркие достопримечательности Кисловодска. Побываете в Нарзанной галерее и попробуете три вида местного нарзана.
Романтичные Ессентуки
В завершение вы посетите город, который так же обрёл славу благодаря своим источниками. Гуляя по ессентукским улочкам, вы познакомитесь с историей развития самого молодого курорта Кавказских Минеральных Вод. Продегустируете знаменитые лечебные воды «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4». И после отправитесь обратно в Пятигорск, наслаждаясь живописными пейзажами из окна.
Организационные детали
Как происходит бронирование экскурсии
На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Особенности программы
Очерёдность посещения городов может меняться
Питание оплачивается отдельно
Экскурсия не подходит для людей, имеющих трудности с передвижением (в программе предусмотрены длительные пешие прогулки, также на пути будут многоступенчатые лестницы)
С вами будет один из гидов нашей команды.
в четверг и воскресенье в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кирова в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1955 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елизавета
Отличная обзорная экскурсия для тех кто хочет получить общую информацию о городах. На каждый город отводится где-то 1,5ч. Да, не много, но материал преподносится подробно и много! Основные достопримечательности показываются, так что по желанию можно потом съездить отдельно в какой-то из городов и прогуляться самостоятельно. Отдельное спасибо гиду Надежде, очень понравилась экскурсия в ее исполнении, рекомендую.
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М
Мария
Замечательная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Еленой! Остались с самыми приятными впечатлениями от мини-путешествия. Экскурсия была организована грамотно и содержательно, успели познакомиться с каждым городом, приобрести исключительные сувениры, напиться целебного нарзана и обрести незабываемые положительные эмоций. Спасибо!
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Е
Елена
4 в одном - это достаточно интересный формат для быстрого получения представления о жизни края и разных городов. очень удобен, когда города расположены на небольшом расстоянии и позволяют получить представление читать дальшеуменьшить
о каждом. это позволяет решить, куда вы готовы вернуться для более детального изучения. Гид Валентина очень много и подробно давала разной информации. но для такого объемного маршрута все таки хотелось бы, чтобы группы были меньше - максимум 15 человек. это позволяет все слышать, успевать фотографировать без отставания от гида. также, учитывая, что по данному маршруту идут сразу много автобусов, группы в локациях могут пересекаться. и наш гид старалась быть корректной по отношению к другим группам, отключая микрофон, чего другие гиды и не собирались делать. в целом такая экскурсия - большая экономия времени в отличии от попыток самостоятельно решить икуда поехать, что посмотреть и какие факты узнать. также порадовало, что при таком количестве народа, все были организованы и соблюдали объявленный тайминг
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Юлия
Было интересно и познавательно! Очень насыщенная программа!
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М
Мария
Добрый день🌸 посетили вчера экскурсию 4 в 1. Все понравилось 😍 особенно экскурсовод Константин Александрович! Позитивный, много знающий, с отличным чувством юмора, с множеством примеров из жизни. Вообщем все прекрасно!!! 👍❤️
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К
Катя
огромное спасибо Константину за великолепно проведенный, на сыщанный день! у Константина дар повествования! экскурсия насыщенная, интересная! но хотелось чуть дольше провести в Кисловодске! осмотреть все 3 парк. зоны.
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