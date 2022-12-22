Грозный-город Феникс

Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс
Грозный-город Феникс

Что вас ожидает 🤩

  • Грозный Сити
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Цветочный парк
  • Алею Славы. Лестница в Небеса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Для тех, кто хочет насладиться пейзажами города Грозный одним днем, посетить главные достопримечательности столицы Чеченской республики: Грозный Сити, Мечеть Сердце Чечни, Цветочный парк, Алею Славы, Лестница в Небеса и отведать национальное блюдо Жижиг-Галнаш, предлагаю индивидуальную поездку с остановками по вашему пожеланию.
В ходе нашей поездки мы проедем через территорию Кабардино -Балкарии, Осетии(где можно отведать самые вкусные Осетинские пироги), Ингушетии. Увидите отличие ландшафтов, услышите как родился город Грозный, узнаете о местных традициях и культуре.
Первое место нашей локации будет Грозный –Сити, состоящий из 7 высоток, это место называют маленькой Саудовской Аравией, поднимемся на смотровую площадку 31 этажа(смотровая площадка работает не всегда) где вашему взору предстанет как на ладони весь город, увидите пейзажи города с высоты птичьего полета.
Дальше прогуляемся по проспекту Путина, который переходит в проспект Кадырова, посетим мечеть Сердце Чечни - это одна из крупнейших мечетей России и Европы, она впечатляет своей роскошью, богатством и привлекает к себе как молящихся, так и туристов (про правила посещения таких духовных мест расскажу вам заранее).
Продолжит наше путешествие локация Цветочный парк, еще его называют парк Любви, он порадует вас приятными благоухающими ароматами, красивыми цветочными пейзажами.
Следующее место пребывания -Аллея Славы Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа.
Лестница в Небеса эта новая локация не доступная для групповых экскурсий, и ваше взору предстанет весь Грозный как на ладошки.
Завещающий этап нашей поездки - местный ресторанчик,где вы отведаете колоритные национальные блюда.
По договоренности в программу можно включить посещение других локаций по вашему желанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия проводится на легковом комфортабельном автомобиле бизнес класса
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки Грозный сити(100р-человек)
  • Напитки
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • После бронирования созваниваемся и рассказываю правиле посещения и дресс- коде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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