4.7
3 отзыва
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Прекрасная восточная сказка способна удивить и поразить любого путешественника.

Ухоженные и динамично развивающиеся города Чеченской республики привлекают тысячи российских и зарубежных туристов.

Экскурсия ⛳ в город 🏙️ Грозный — столицу Чеченской республики и небольшой город 🏙️ Шали сегодня бьет рекорды по популярности.

Крупные и красивые 🤩 мечети России и Европы, комплексы высотных зданий, цветущие парки 🌳 и скверы, смотровые площадки и грандиозные фонтаны восторгают всех гостей республики.
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Грозный — Шали — Аргун
Грозный — Шали — Аргун

Что вы увидите

  • <b>Грозный:</b>
  • Православный храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • «Гро́зный-Си́ти»
  • Соборная мечеть «Сердце Чечни»
  • Мемориальный комплекс им. А-Х. Кадырова
  • <b>Шали:</b>
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Комплекс высотных зданий «Шали-Сити»
Интересное однодневное путешествие из Пятигорска в Грозный и Шали начинается в 6:30. Путь из Пятигорска до Грозного проходит через несколько Северо-Кавказских республик. Покинув Ставропольский край, туристы проезжают по Кабардино-Балкарии. Через 2 часа после выезда из Пятигорска — остановка в Осетии на завтрак осетинскими пирогами. Затем, проехав территорию Ингушетии, мы начинаем знакомство с Чеченской республикой.
Город 🏙️ Аргун
В городе Аргуне расположена знаменитая Мечеть «Сердце Матери». Она была открыта 16 мая 2014 года. Названа именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой. Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Стены мечети отделаны мрамором. Овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра и диаметром 24 метра. Над куполом мечети возвышаются три минарета высотой 55 метров. Перед входом в мечеть возведён символ ислама — полумесяц со звездой.
Город 🏙️ Шали
Остановка в городе Шали и посещение мечети «Гордость мусульман», открытой в 2019 году. На сегодняшний день — это самая большая и красивая мечеть России и Европы. Построена она из белого мрамора, вмещает до 30 тыс. человек. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол — более 40 метров.
Рядом расположен комплекс высотных зданий «Шали-Сити», объединенный с мечетью в один ансамбль.
Город 🏙️ Грозный
Храм Архангела Михаила
Единственный православный храм Архангела Михаила расположен в центре города Грозного. Храм был построен терскими казаками в 1892 году. Строили из природного камня на общественные пожертвования. Комплекс сильно пострадал в период с 1994 по 2000 годы.
В 2008-2009 годах, в ходе реконструкции центральной части г. Грозного купола храма покрыли позолотой, кровля выполнена из металлочерепицы вишневого цвета, стены были перекрашены. Благотворительный Фонд имени Ахмата Кадырова выделил для этого денежные средства. Разрушенный храм Архангела Михаила в Грозном пережил второе рождение. Сейчас здесь проходят регулярные богослужения.
Цветочный парк 🌳
Был открыт 17 сентября 2017 года в день чеченской женщины. Его площадь составляет 4, 5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. Кроме цветов в парке 🌳 растут 18 тысяч кустов и 500 деревьев. Для полива растений используется современная оросительная система. В парке 🌳 действует фонтан ⛲, украшенный национальными башнями высотой 18 м, установлены скульптуры животных.
«Гро́зный-Си́ти»
Очень интересен комплекс высотных домов «Грозный-сити» (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы). Здесь построено семь высотных зданий: одно 40-этажное, два 30-этажных, два 28-этажных и два 18-этажных. В них располагаются жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр. На крыше офисно-делового центра, на высоте 120 м, находится смотровая площадка, куда можно подняться, чтобы полюбоваться панорамой города.
Соборная мечеть «Сердце Чечни»
Соборная мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики. Мечеть одна из самых больших, красивых 🤩 и величественных мечетей Европы и мира. Она располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка (14 га). Мечеть построена в классическом османском стиле. В качестве архитектурного образца использована Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади.
Мемориальный комплекс Аллея Славы
Мемориальный комплекс им. А-Х. Кадырова — мемориал, посвящённый победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. В состав комплекса входят музей 🖼, парк 🌳, ряд памятников. Центральное место мемориального комплекса занимает двухуровневое здание Музея Ахмат-Хаджи Кадырова.

Организационные детали:

  • Одежда: теплые вещи, удобная обувь (закрытого строгого типа)
  • Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы (по маршруту почти отсутствуют банкоматы)
+Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Питание на маршруте
  • Подъем на высотку в "Грозный-Сити", музей и экскурсия по городу с местным экскурсоводом - 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Грозный — Шали — Аргун
Грозный — Шали — Аргун
Грозный — Шали — Аргун
Грозный — Шали — Аргун

Экскурсия проводится СР, СБ, ВС в 07:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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