Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро

4.8
30 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Пятигорска
На нашей экскурсии 🧭 всего за день вы посетите два самых живописных ущелья на Северном Кавказе.

Проследовав через грозное Чегемское ущелье, вы попадете во впечатляющее Черекское, известное благодаря древним башням, невероятному Голубому озеру и Аушигерскому горячему источнику.
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Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро

Что вы увидите

  • Чегемские водопады
  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • Источник Аушигер
Верхняя Балкария — самая насыщенная экскурсия ⛳ по Кабардино-Балкарии, во время которой можно за 1 день посетить сразу 2 самых красивых 🤩 и популярных ущелий Северного Кавказа — сначала Чегемское, а потом Черекское. Из сурового Чегемского ущелья попадаем в грандиозное Черекское ущелье к древним башням, живописному Голубому озеру и горячему источнику возле села Аушигер.
Чегемское ущелье — родина знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева — одно из самых красивых 🤩 и посещаемых на Кавказе. Его главным украшением являются знаменитые Чегемские водопады — самые крупные карстовые водопады Кавказа, образованные подземными водами.
Черекское ущелье поражает всех туристов своей грандиозностью и и дикой красотой. Древние родовые башни в селе Верхняя Балкария — молчаливые свидетели бурной истории 📖 средневековья. Прогулка 👣 по Черекской теснине вдоль глубокого обрыва никого не оставляет равнодушным, а таинственное Голубое озеро отражает в своей глади живописные хребты. И конечно купание в горячем минеральном источнике возле села Аушигер поправляет здоровье всем путешественникам, наполняет их силой и энергией.
+Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание (высококвалифицированные экскурсоводы).
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор на территории горячего источника Аушигер — 100 руб.
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро
Чегемские водопады — Верхняя Балкария — Голубое озеро

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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