Владикавказ (таринные улицы города и архитектурно-скульптурный комплекс - Мемориал Славы)
Цейское ущелье
Ныхас Уастырджи
Сказский ледник
Горячий источник Бирагзанг
Республика Ингушетия
Джейрахское ущелье
Таргимская котловина
Башенный город Эгикал
Боевые Башни Эгикал
Курорт «Армхи»
Чеченская Республика
Грозный
Комплекс высотных зданий «Грозный-Сити»
Мечеть «Сердце Чечни»
Храм Архангела Михаила
Музей Ахмата Кадырова
Российский Университет Спецназа
Мечеть имени Пророка Мухаммада «Гордость мусульман» в городе Шали
Этнографический комплекс поселения Хой
Озеро Казеной-Ам
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Описание
Отправляемся в удивительное путешествие по колоритному Кавказу. Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения и водопады. Наш отдых начнется с городов-курортов Кавминвод: прогулок по изящным паркам, дегустации целебных вод, спуска по самой длинной каскадной лестнице и конечно истории становления единственного в России особо-охраняемого региона.
Впереди нас ждет – яркая, самобытная Осетия, где мы увидим «парящий над землей» памятник Уастырджи, знаменитый «город мертвых», многочисленные башни, святилища, загадочные «места силы» и попробуем вкуснейшие осетинские пироги! Небольшой переезд и перед нами увидим самые красивые и интересные места Чеченской республики: смотровые площадки современного
Грозный Сити, величественные Мечети, экскурсионную программу по уже ставшему легендарным Университету спецназа, и в завершении нашего путешествия поднимемся к подножию Андийского хребта, чтобы увидеть «чудо» природы озеро Кезеной-Ам, и совершим прогулку в старинный
«город стражников»…
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание
Питание по программе
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Обеды и ужины
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Завершение: Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Кадырова
Когда и сколько длится?
Когда: 1 раз в месяц с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
Программе с таймингом
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
Последний (7й день) день тура свободный. Завтрак в отеле, освобождение номеров в
12.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
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