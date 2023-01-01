Отправляемся в удивительное путешествие по колоритному Кавказу. Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения и водопады. Наш отдых начнется с городов-курортов Кавминвод: прогулок по изящным паркам, дегустации целебных вод, спуска по самой длинной каскадной лестнице и конечно истории становления единственного в России особо-охраняемого региона.

Впереди нас ждет – яркая, самобытная Осетия, где мы увидим «парящий над землей» памятник Уастырджи, знаменитый «город мертвых», многочисленные башни, святилища, загадочные «места силы» и попробуем вкуснейшие осетинские пироги! Небольшой переезд и перед нами увидим самые красивые и интересные места Чеченской республики: смотровые площадки современного

Грозный Сити, величественные Мечети, экскурсионную программу по уже ставшему легендарным Университету спецназа, и в завершении нашего путешествия поднимемся к подножию Андийского хребта, чтобы увидеть «чудо» природы озеро Кезеной-Ам, и совершим прогулку в старинный

«город стражников»…