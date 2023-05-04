Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию! Вас ждут Кавказские горы, цветущие альпийские луга, гигантские водопады, средневековые города, крепости горцев и таинственные древние святилища. А также душевные рассказы о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Северная Осетия яркая и самобытная
Вы увидите все топовые места Северной Осетии. В программе экскурсии:
- Памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй. Мы расскажем, как создавался этот необычный монумент.
- Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры. Мы покажем вам сохранившиеся средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни.
- Кадаргаванский каньон — знаменитый каньон, который из-за весьма характерной формы называют «песочные часы». Вы узнаете, как он образовался.
- Наскальная крепость Дзивгис — вы увидите древнюю оборонительную крепость и оцените военную хитрость горцев, пытавшихся уберечь свою нацию.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. С каменными высокими стенами и боевыми башнями по углам, он напомнит вам средневековую крепость.
- Башня Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии.
- «Город мертвых» Даргавс — вы посетите горный осетинский некрополь с сотнями каменных фамильных склепов. Мы поделимся историей этого древнего таинственного места.
- Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой. Вы увидите посвящённый им памятник.
Кроме того, вы полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами, прокатитесь на высокогорных Фиагдонских качелях и оцените арт-объект в виде первой буквы осетинского алфавита.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой и детям от 4 х лет
- Весь маршрут проходит на комфортабельных автомобилях с опытными водителями-гидами
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 руб. с человека, Даргавс — 100 руб.
- Мидаграбинские водопады мы посещаем только с июня по сентябрь
в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели 34 экскурсии для 45 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Меня зовут Виктор, я руковожу туристическим клубом уже более 12 лет. Наша команда — это опытные проводники в горный мир, с отличным водительским стажем и большой базой знаний. Харизматичные, коммуникабельные, ответственные и любящие свое дело. Мы не просто проводим индивидуальные и групповые джип-туры по Северному Кавказу, мы прививаем жажду жить яркой и насыщенной впечатлениями жизнью.Задать вопрос
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