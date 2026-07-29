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Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков

Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Ессентуков в сердце Северной Осетии. Вас ожидает погружение в мир древних традиций и неповторимых природных ландшафтов.

В уютной атмосфере мини-группы до 7 человек вы посетите легендарные
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места: от могучего Памятника Уастырджи до таинственного «Города мертвых» Даргавс.

Узнайте истории, скрытые за стенами Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и величественных башен Курта и Тага. Откройте для себя уникальные каньоны и водопады, которые оставят неизгладимые впечатления.

Экскурсия доступна для всех возрастных групп и не требует специальной физической подготовки, что делает её идеальным выбором для семейного отдыха.

Ваше приключение начинается на комфортабельном джипе или минивэне, где каждый найдет что-то особенное для себя

4.8
89 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие на джипе или минивэне
  • 🏞 Уникальные природные ландшафты Кавказа
  • 🏰 Посещение древних крепостей и святилищ
  • 💧 Впечатляющие водопады и каньоны
  • 🕍 Исторические и культурные рассказы от гида
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи, включая детей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия в Северную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить регион, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но прохладная погода и снег могут ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Памятник Уастырджи
  • Куртатинское ущелье
  • Кадаргаванский каньон
  • Наскальная крепость Дзивгис
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • «Город мертвых» Даргавс
  • Кармадонское ущелье
  • Мидаграбинские водопады
  • Фиагдонские качели
  • Арт-объект в виде первой буквы осетинского алфавита

Описание экскурсии

Северная Осетия яркая и самобытная

Вы увидите все топовые места Северной Осетии. В программе экскурсии:

  • Памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй. Мы расскажем, как создавался этот необычный монумент.
  • Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры. Мы покажем вам сохранившиеся средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни.
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. С каменными высокими стенами и боевыми башнями по углам, он напомнит вам средневековую крепость.
  • Кадаргаванский каньон — знаменитый каньон, который из-за весьма характерной формы называют «песочные часы». Вы узнаете, как он образовался.
  • Наскальная крепость Дзивгис — вы увидите древнюю оборонительную крепость и оцените военную хитрость горцев, пытавшихся уберечь свою нацию.
  • Башня Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии.
  • Арт-объект «Æ». Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита — Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем. Мы также посетим фотоплощадку «Качели над горной пропастью».
  • «Город мертвых» Даргавс — вы посетите горный осетинский некрополь с сотнями каменных фамильных склепов. Мы поделимся историей этого древнего таинственного места.
  • Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой. Вы увидите посвящённый им памятник.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой и детям от 5 лет.

Важно! При себе необходимо иметь:

  • Паспорт и свидетельство о рождении ребенка
  • Удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем)
  • Спортивную закрытую обувь, ветровки, солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем
  • Наличные для кафе, питьевую воду и перекус

Не входит в стоимость:

  • Вход в Даргавс — 100 ₽ за чел.
  • Обед (в кафе) — около 700 ₽ за чел.

в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9273 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
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— не просто рассказчики, а увлечённые исследователи, которых объединяет любовь к своему делу и желание делиться знаниями. Мы стремимся сделать знакомство с Северным Кавказом доступным, интересным и по-настоящему увлекательным. Наши экскурсии — это живой диалог, благодаря которому гости не только любуются природой, но и глубже понимают историю, культуру и традиции региона. Особенно нам нравится сочетать природные красоты с рассказами о людях и событиях, которые сформировали Кавказ. Мы не проводим шаблонные туры: учитываем интересы гостей, гибко подстраиваем маршрут и уделяем большое внимание безопасности и комфорту. Для нас каждая поездка — это возможность подарить яркие эмоции и вдохновить на новые путешествия.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
3
3
4
2
1
1
Е
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Первое, что мне понравилось, это организация и профессионализм гида. Алексей не только увлекательно рассказывал о местных достопримечательностях, но и делился
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интересными фактами и историческими деталями. Особенно впечатлила мощь трагедии, сход ледника. Виды гор, ущельев и озера просто захватывают дух, и мы с удовольствием фотографировались на каждой локации. Алексей показал нам удивительной красоты озеро и снял замечательное видио. Кроме того, экскурсия была отлично организована по времени, и мы успели посетить все запланированные места без спешки. Обед был в приятном ресторане с красивыми видами, а главное очень вкусно. Попробовали настоящие осетинские пироги. Транспорт был комфортным, а маршрут продуман до мелочей.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже познакомиться с Северной Осетией. Это путешествие останется в нашей памяти надолго!

Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!+2
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
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М
Посетили эту экскурсию с молодым человеком. Всего восемь человек на одну машину. Машина комфортная, окна открываются, кондей хорошо работает. Во время когда экскурсовод не рассказывал ничего, играла приятная разнообразная музыка,
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буквально на вкус каждого.
Гидом был Алексей, очень хороший интеллигентный мужчина, который всегда поинтересуется мнением группы насчёт посещаемых мест и подаст руку при выходе из машины. Рассказывал очень интересно и увлечённо. Посетили все места из списка и ещё доехали до какого-то озера, где было много коров. Чудесно провели время. Больше всего впечатлилась ущельем мертвых. Красота неописуемая, очень хотелось бы побыть там подольше. Компанию эту сохранила себе на будущее, чтобы воспользоваться ей снова.
Единственный минус не слишком много санитарных остановок. Например, самая первая состоялась через 3 часа после того, как сели в машину. Где и экскурсия началась в 6. Но это даже хорошо, больше успели и раньше вернулись, пока нет толпы других туристов. Обязательно буду рекомендовать друзьям и ещё раз воспользуюсь услугами

пс: если вы остановитесь в кафе панорама, не берите куриный суп! это просто вода без вкуса

Посетили эту экскурсию с молодым человеком. Всего восемь человек на одну машину. Машина комфортная, окна открываются,
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Фролова
Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Водитель-гид у нас был Станислав, он меня забрал вовремя, как и обещал у отеля.
Машина достаточно большая и удобная.
Когда всех забрали началась экскурсия,
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достаточно Чётко и Ясно рассказывал про Кавказ по пути нашего маршрута.
Лично я узнала Очень много интересного и познавательного про КМВ.
Всё было доступно рассказано и по мере возможностей наглядно всё увидела сама.
Остановки были по маршруту,времени довалось достаточно, чтоб увидеть и сделать фото.
Если что спрашивала, Стас рассказывал подробно и охотно.
Хочу ещё Поблагодарить за 2 остановки на еду, это 1 была столовая (Всё было вкусно), 2 был ресторан (вообще всё очень вкусно, и Очень красивое место).👍🔥 И цены меня приятно удивили, НЕ ДОРОГО 🔥.
Дорога для меня была комфортной, водитель - гид не нарушал правила, и мы достаточно комфортно передвигались по разным участкам дороги!
Ставлю оценку 5 и за гида и 5-за водителя.
Спасибо большое, с вами приятно иметь дело.
У вас классная команда гидов! А кто там, чем бывает недоволен, это те люди, которые просто не умеют отдыхать и наслаждаться жизнью.
В следующий раз обязательно поеду на экскурсии только с вашими ребятами!
Алтайский край, город Барнаул.

Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
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Альберт
18.02 мне посчастливилось побывать в удивительном путешествии по Северной Осетии. Хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке!

Гид превзошел все мои ожидания. Его профессионализм, внимательность к деталям и обходительность создали
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особую атмосферу путешествия. Он не только рассказывал интересные факты о регионе, но и с заботой относился к каждому участнику группы.

Музыкальное сопровождение стало прекрасным дополнением к поездке.

Гид Станислав проявил себя настоящим профессионалом. Его аккуратное и уверенное вождение позволило нам наслаждаться пейзажами, не беспокоясь о безопасности. Маршрут был продуман до мелочей, а остановки организованы в самых живописных местах.

В целом, поездка оставила исключительно положительные эмоции. Северная Осетия поразила своей красотой, а организация тура — высоким уровнем сервиса. Однозначно рекомендую это путешествие всем, кто хочет познакомиться с культурой и природой этого удивительного региона!
С этим эрудированным гидом я обязательно поеду ещё в одно путешествие!
Оценка Станиславу 10, но здесь к сожалению можно поставить только 5

18.02 мне посчастливилось побывать в удивительном путешествии по Северной Осетии. Хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке!
18.02 мне посчастливилось побывать в удивительном путешествии по Северной Осетии. Хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке!
18.02 мне посчастливилось побывать в удивительном путешествии по Северной Осетии. Хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке!
18.02 мне посчастливилось побывать в удивительном путешествии по Северной Осетии. Хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке!
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Ирина
Северная Осетия теперь любовь моя! Экскурсия очень понравилась. Гид-водитель Станислав, рекомендую, хотя читала очень противоречивые отзывы. Просто самим надо быть толерантными людьми и всё будет хорошо. Команда опять подобралась супер, в этом наверное приемущество Трипстера. Локации красивые, кухня великолепная, мы были в Маэстро, остались очень довольны.
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Д
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
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Входит в следующие категории Ессентуков

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