Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Ессентуков в сердце Северной Осетии. Вас ожидает погружение в мир древних традиций и неповторимых природных ландшафтов.
В уютной атмосфере мини-группы до 7 человек вы посетите легендарные
В уютной атмосфере мини-группы до 7 человек вы посетите легендарные
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие на джипе или минивэне
- 🏞 Уникальные природные ландшафты Кавказа
- 🏰 Посещение древних крепостей и святилищ
- 💧 Впечатляющие водопады и каньоны
- 🕍 Исторические и культурные рассказы от гида
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для путешествия в Северную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить регион, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но прохладная погода и снег могут ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Уастырджи
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Наскальная крепость Дзивгис
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- «Город мертвых» Даргавс
- Кармадонское ущелье
- Мидаграбинские водопады
- Фиагдонские качели
- Арт-объект в виде первой буквы осетинского алфавита
Описание экскурсии
Северная Осетия яркая и самобытная
Вы увидите все топовые места Северной Осетии. В программе экскурсии:
- Памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй. Мы расскажем, как создавался этот необычный монумент.
- Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры. Мы покажем вам сохранившиеся средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. С каменными высокими стенами и боевыми башнями по углам, он напомнит вам средневековую крепость.
- Кадаргаванский каньон — знаменитый каньон, который из-за весьма характерной формы называют «песочные часы». Вы узнаете, как он образовался.
- Наскальная крепость Дзивгис — вы увидите древнюю оборонительную крепость и оцените военную хитрость горцев, пытавшихся уберечь свою нацию.
- Башня Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии.
- Арт-объект «Æ». Экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита — Æ и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем. Мы также посетим фотоплощадку «Качели над горной пропастью».
- «Город мертвых» Даргавс — вы посетите горный осетинский некрополь с сотнями каменных фамильных склепов. Мы поделимся историей этого древнего таинственного места.
- Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой. Вы увидите посвящённый им памятник.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт людям с любой физической подготовкой и детям от 5 лет.
Важно! При себе необходимо иметь:
- Паспорт и свидетельство о рождении ребенка
- Удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем)
- Спортивную закрытую обувь, ветровки, солнцезащитные очки, кепки, солнцезащитный крем
- Наличные для кафе, питьевую воду и перекус
Не входит в стоимость:
- Вход в Даргавс — 100 ₽ за чел.
- Обед (в кафе) — около 700 ₽ за чел.
в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9273 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Вчера была экскурсия по Северной Осетии, и это было просто потрясающе!
Первое, что мне понравилось, это организация и профессионализм гида. Алексей не только увлекательно рассказывал о местных достопримечательностях, но и делился
Первое, что мне понравилось, это организация и профессионализм гида. Алексей не только увлекательно рассказывал о местных достопримечательностях, но и делился
+2
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М
Посетили эту экскурсию с молодым человеком. Всего восемь человек на одну машину. Машина комфортная, окна открываются, кондей хорошо работает. Во время когда экскурсовод не рассказывал ничего, играла приятная разнообразная музыка,
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Хотела оставить отзыв о поездки 18.02.26 г.,в Северную Осетию.
Водитель-гид у нас был Станислав, он меня забрал вовремя, как и обещал у отеля.
Машина достаточно большая и удобная.
Когда всех забрали началась экскурсия,
Водитель-гид у нас был Станислав, он меня забрал вовремя, как и обещал у отеля.
Машина достаточно большая и удобная.
Когда всех забрали началась экскурсия,
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18.02 мне посчастливилось побывать в удивительном путешествии по Северной Осетии. Хочу поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке!
Гид превзошел все мои ожидания. Его профессионализм, внимательность к деталям и обходительность создали
Гид превзошел все мои ожидания. Его профессионализм, внимательность к деталям и обходительность создали
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Северная Осетия теперь любовь моя! Экскурсия очень понравилась. Гид-водитель Станислав, рекомендую, хотя читала очень противоречивые отзывы. Просто самим надо быть толерантными людьми и всё будет хорошо. Команда опять подобралась супер, в этом наверное приемущество Трипстера. Локации красивые, кухня великолепная, мы были в Маэстро, остались очень довольны.
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Д
Понравилось. Все соответствует описанию, дорога комфортная, не слишком утомительная т. к. много остановок.
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Входит в следующие категории Ессентуков
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