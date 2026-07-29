Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Ессентуков в сердце Северной Осетии. Вас ожидает погружение в мир древних традиций и неповторимых природных ландшафтов.В уютной атмосфере мини-группы до 7 человек вы посетите легендарные

места: от могучего Памятника Уастырджи до таинственного «Города мертвых» Даргавс. Узнайте истории, скрытые за стенами Аланского Свято-Успенского мужского монастыря и величественных башен Курта и Тага. Откройте для себя уникальные каньоны и водопады, которые оставят неизгладимые впечатления. Экскурсия доступна для всех возрастных групп и не требует специальной физической подготовки, что делает её идеальным выбором для семейного отдыха. Ваше приключение начинается на комфортабельном джипе или минивэне, где каждый найдет что-то особенное для себя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для путешествия в Северную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно посетить регион, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но прохладная погода и снег могут ограничить некоторые активности.

Сейчас август — это идеальное время.