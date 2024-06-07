Экскурсии на микроавтобусе в Ессентуках с гидом по низким ценам

Найдено 25 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
117 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870 за человека
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
35 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию»
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
«Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670 за человека
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
Путешествие в Верхнюю Балкарию из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления от величественных пейзажей и исторических памятников
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400 за человека
Путешествие из Ессентуков в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500 за человека
Из Ессентуков - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
7 отзывов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920 за человека
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700 за человека
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400 за человека
Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
121 отзыв
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
63 отзыва
Северная Осетия: уникальные ущелья, монастырь и древние города
Вас ждет путешествие по величественным горам, средневековым крепостям и древним святилищам Северной Осетии на комфортабельном транспорте
Начало: Напишите ваш адрес проживания на вотсап/смс
«На комфортабельном джипе или минивэне мы отправимся в эксклюзивный авторский тур, в котором собраны все топовые локации и пейзажи Северной Осетии»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 000 за человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
27 отзывов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«за 6-ти местный автомобиль (стоимость и наличие 7 и 8-ми местного минивэна уточняйте в сообщении)»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
«Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
11 часов
3 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Путешествие на Домбай в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
12 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
«за 6-ти местный автомобиль (стоимость и наличие 8-ми местного минивэна уточняйте в сообщении)»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520 за человека
На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900 за человека
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Ессентуках
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
  • Я
    Яна
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
    Наш гид и руководитель поездки был Денис. Это счастливейший день в моей жизни! Сложилось всё: изложение, знание темы экскурсии и
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    намного более того. Эрудиция, грамотная речь, прекрасная музыка, исправная, чистая машина с рабочим кондиционером. Денис ко всему прочему, ещё и профессионально делает фото. Также входит машину виртуозно! Погода благоволила, еда вкусная. Восхитительные красоты, величественные заснеженные вершины, всё нам открылось. Мне есть с чем сравнить, поверьте.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
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    познавательные, но и замечательные по красоте (несмотря на труднодоступный маршрут,где проявилось его мастерство вождения). Рекомендовал и организовал вкусные,сытные и бюджетные завтрак и обед. Однозначно рекомендую гида Алексея- не только расширите свой кругозор, но и останетесь в восторге от незабываемой красоты кавказской природы!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
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    минеральных ванн(если не жалко, так как нарезанные ванны там с железом). Организаторы отличные, все во время, никто никого не торопил, Сергей отличный водитель и рассказчик, все показал, проводил. Группы не большие, транспорт удобный и проходимый.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
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    было еще 4 девушки), Андрей прислушивался к нам и предлагал альтернативы - водопад или какой-то памятник, отлично рассказывал и давал интересную информацию, фотографировал нас. В общем - полный восторг, очень рекомендую.

    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
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    завтрак и обед+развлечение на пароплане); - отзвычивый (по просьбе группы завёз в магазин и аптеку); - доброжелательный (давал дельные рекомендации по ходу экскурсии); - с чувством юмора (в пути не скучали). Сама же встреча с Эльбрусом оставила незабываемые впечатления- рекомендую данную экскурсию и гида Мурата!

  • К
    Ксения
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
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    деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник. Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен) Всё ООООчень понравилось! ❤

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
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    живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
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    человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Мы едем к тебе, Домбай
  3. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  4. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
  5. Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 2 500 до 5 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 483 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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