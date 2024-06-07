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По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном джипе или минивэне, в группе до 7 человек, мы отправимся в блистательную Северную Осетию»
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
«Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
Путешествие в Верхнюю Балкарию из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления от величественных пейзажей и исторических памятников
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Ессентуков
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit 2018 г»
Расписание: в субботу и воскресенье в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
2 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: уникальные ущелья, монастырь и древние города
Вас ждет путешествие по величественным горам, средневековым крепостям и древним святилищам Северной Осетии на комфортабельном транспорте
Начало: Напишите ваш адрес проживания на вотсап/смс
«На комфортабельном джипе или минивэне мы отправимся в эксклюзивный авторский тур, в котором собраны все топовые локации и пейзажи Северной Осетии»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«за 6-ти местный автомобиль (стоимость и наличие 7 и 8-ми местного минивэна уточняйте в сообщении)»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
«Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
скидка
18%
Групповая
11 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
«за 6-ти местный автомобиль (стоимость и наличие 8-ми местного минивэна уточняйте в сообщении)»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Ессентуках
«Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ООльга6 июня 2024Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
- ЯЯна6 июня 2024Наш гид и руководитель поездки был Денис. Это счастливейший день в моей жизни! Сложилось всё: изложение, знание темы экскурсии и
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ТТатьяна5 июня 2024Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- ККсения2 июня 2024Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
- ООльга2 июня 2024Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На микроавтобусе»
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