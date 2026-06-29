Сейчас август — это идеальное время.

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для экскурсии по Осетии. В это время года погода наиболее стабильна, что позволяет насладиться великолепными видами гор и историческими местами в полной мере. Природа в это время расцветает, создавая незабываемые пейзажи. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что делает посещение более спокойным и комфортным. Осенняя природа добавляет ярких красок в путешествие.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасной Северной Осетии - Алании! Вы познакомитесь с уникальной культурой и историей аланов. Посетите город мёртвых, самый высокогорный в России монастырь и древнее оборонительное

село. Полюбуетесь старинными башнями и яркими пейзажами. А ещё узнаете, почему осетины пекут к столу именно три пирога. Памятник Уастырджи в Алагирском ущелье впечатлит своей священной фигурой воина. На лавочке желаний в Архонском перевале можно сделать атмосферные фото. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, самая высокогорная обитель в России, подарит вам живописные виды. В древнем селении Цмити вы почувствуете себя жителями древнего оборонительного села. Башни Курта и Тага погрузят вас в историю старинного родового сооружения. Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье станут местом для релакса и фотографий. Арт-объект «Æ» впечатлит своей уникальностью. Обед в кафе с национальной кухней позволит насладиться местными блюдами. Мидаграбинские водопады, если позволит погода, станут завершающим аккордом экскурсии. Некрополь Даргавс и Кармадонское ущелье добавят мистики и исторической глубины вашему путешествию

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Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Ессентуков

09:30 — завтрак в кафе

10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)

11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)

12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)

13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)

14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)

14:40 — обед в кафе (30 мин)

15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)

16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)

16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)

19:00-20:00 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали