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Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)

Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасной Северной Осетии - Алании! Вы познакомитесь с уникальной культурой и историей аланов. Посетите город мёртвых, самый высокогорный в России монастырь и древнее оборонительное
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село. Полюбуетесь старинными башнями и яркими пейзажами. А ещё узнаете, почему осетины пекут к столу именно три пирога. Памятник Уастырджи в Алагирском ущелье впечатлит своей священной фигурой воина. На лавочке желаний в Архонском перевале можно сделать атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, самая высокогорная обитель в России, подарит вам живописные виды. В древнем селении Цмити вы почувствуете себя жителями древнего оборонительного села. Башни Курта и Тага погрузят вас в историю старинного родового сооружения. Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье станут местом для релакса и фотографий. Арт-объект «Æ» впечатлит своей уникальностью. Обед в кафе с национальной кухней позволит насладиться местными блюдами. Мидаграбинские водопады, если позволит погода, станут завершающим аккордом экскурсии. Некрополь Даргавс и Кармадонское ущелье добавят мистики и исторической глубины вашему путешествию

5
29 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Погружение в древнюю культуру
  • 🍽 Дегустация национальной кухни
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🕍 Посещение исторических мест

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются идеальными для экскурсии по Осетии. В это время года погода наиболее стабильна, что позволяет насладиться великолепными видами гор и историческими местами в полной мере. Природа в это время расцветает, создавая незабываемые пейзажи.

Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что делает посещение более спокойным и комфортным. Осенняя природа добавляет ярких красок в путешествие.
Сейчас август — это идеальное время.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)

Что можно увидеть

  • Памятник Уастырджи
  • Лавочка желаний
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Древнее селение Цмити
  • Башни Курта и Тага
  • Фиагдонские качели
  • Арт-объект «Æ»
  • Мидаграбинские водопады
  • Некрополь Даргавс
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Ессентуков
09:30 — завтрак в кафе
10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)
11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)
12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)
13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)
14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)
14:40 — обед в кафе (30 мин)
15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)
16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)
16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)
19:00-20:00 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 400 руб. /чел., вход в некрополь — 100 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12092 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
Д
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял особую атмосферу потрясающим видам.
И конечно без нашего гида Мурата такого впечатления от поездки не
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было.
Очень понравилось то, как Мурат следил за комфортом группы: не торопил на остановках, рассказывал много интересных фактов об обычаях и проезжаемых местах, давал время сделать фото сколько нужно, поддерживал веселую и дружелюбную атмосферу в группе.
Организация экскурсии тоже на высоте, забрали прям от дома, машина была чистая, комфортная!

Мурату большое спасибо за экскурсию! И конечно всем рекомендую побывать в Северной Осетии!

Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
Посетили красоты Северной Осетии, и не смотря на погодные условия (дождь), экскурсия получилась отличная, туман добавлял
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Дарья
проводил экскурсию Михаил. Было интересно, информативно, посетили много мест даже больше чем планировали, каждый год выбираю вас для экскурсий)
проводил экскурсию Михаил. Было интересно, информативно, посетили много мест даже больше чем планировали, каждый год выбираю вас для экскурсий)
проводил экскурсию Михаил. Было интересно, информативно, посетили много мест даже больше чем планировали, каждый год выбираю вас для экскурсий)
проводил экскурсию Михаил. Было интересно, информативно, посетили много мест даже больше чем планировали, каждый год выбираю вас для экскурсий)
проводил экскурсию Михаил. Было интересно, информативно, посетили много мест даже больше чем планировали, каждый год выбираю вас для экскурсий)
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В
Замечательные впечатления от поездки по Северной Осетии! Нашему гиду Григорию, большое спасибо!
Замечательные впечатления от поездки по Северной Осетии! Нашему гиду Григорию, большое спасибо!
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Марина
Экскурсия была интересная, комфортная. Гид отзывчивый. Ну и виды, конечно, непередаваемые.
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И
Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
1. Вовремя, написав за несколько минут до приезда, водитель - гид Георгий забрал нас с мужем из отеля.
2. Экскурсия проводилась на удобной, чистой
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машине тойота секвойя.
3. Георгий очень вежливый, внимательный гид, по ходу экскурсии рассказал про историю и особенности республик, которые мы проезжаем, наиболее яркие и интересные события, на каждом экскурсионном объекте помог сфотографироваться (фото красивые, не просто так сфотографировал, лишь бы отстали), а в завершение отправил шикарное фото Эльбруса участникам и посоветовал места, куда можно сходить в городах КавМинвод.
Экскурсию рекомендую, рекомендую гида Георгия-человека, который искренне любит свое дело.

Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
Экскурсия прошла отлично, чему способствовал ряд важных моментов:
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Наталия
Экскурсия проходила 28.10.24. Мне экскурсия очень понравилась. Мы были с мужем и ещё 5 чел. Забрали нас от места жительства в то время, на которое договорились. Точность - вежливость королей.
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Гид (он же водитель) Геворк. Приятный молодой человек. Рассказывал интересно, непринуждённо. Речь поставлена. Слушать приятно. Материал знает) видно, что с особой любовью относится к своему краю, к своей деятельности. Много где был, может посоветовать другие поездки, что посмотреть. Машина очень чистая, очень комформательная. Посетили все заявленные локации. На обед заехали в антуражный ресторан. Меню было направлено нам заранее, каждый мог выбрать себе самостоятельно. Накрыли без ожиданий. На вкус и цвет товарищей нет, на мой вкус еда на 4, убранство ресторана на 5. Геворку большое спасибо, вождение автомобиля прекрасное! Я буду рекомендовать и гида и организатора.

Экскурсия проходила 28.10.24. Мне экскурсия очень понравилась. Мы были с мужем и ещё 5 чел. Забрали
Экскурсия проходила 28.10.24. Мне экскурсия очень понравилась. Мы были с мужем и ещё 5 чел. Забрали
Экскурсия проходила 28.10.24. Мне экскурсия очень понравилась. Мы были с мужем и ещё 5 чел. Забрали
Экскурсия проходила 28.10.24. Мне экскурсия очень понравилась. Мы были с мужем и ещё 5 чел. Забрали
Экскурсия проходила 28.10.24. Мне экскурсия очень понравилась. Мы были с мужем и ещё 5 чел. Забрали
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