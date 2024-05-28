1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: уникальные ущелья, монастырь и древние города
Вас ждет путешествие по величественным горам, средневековым крепостям и древним святилищам Северной Осетии на комфортабельном транспорте
Начало: Напишите ваш адрес проживания на вотсап/смс
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа
Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
9 часов
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия: Медовые водопады и гора Кольцо
Погрузитесь в красоту горы Кольцо и величие Медовых водопадов, окунитесь в историю и природу Ессентуков
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
9 часов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до города мёртвых и лавочки счастья
Откройте для себя красоту и тайны Северной Осетии в увлекательной экскурсии из Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 06.15, 06.30, 06.45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка в горы Северной Осетии: память о Сергее Бодрове
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии с экскурсией к местам съёмок Сергея Бодрова
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 800₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: канатка, храмы и кавказская кухня
Исследуйте живописные уголки Домбая, насладитесь кавказской кухней и дышите чистейшим горным воздухом
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Джип-путешествие на Бермамыт
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Архыз: обзорная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 6.45, 7.00, 7.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
4 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Бештау: джип-тур или восхождение
Начало: Жд вокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Групповая
11 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Кисловодск - город-курорт: обзорная экскурсия
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Среда, Суббота в 14:00
11 июня в 14:00
15 июня в 14:00
1 300₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Домбай - сказка в горах Кавказа
Начало: Место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Архыз - удивительный уголок природы на западном Кавказе
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
Начало: Каждого туриста забираем с места его проживания
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7.00 утра
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Суббота
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 25 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай - земной рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: погружение в Кавказскую сказку
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1550014 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кавказская жемчужина: манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 100₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
- ВВера27 мая 2024Спасибо гиду Давиду за увлекательный рассказ о достопримечательностях края. И интересно, и с юмором,и познавательно. По программе - четкий тайминг,увидели всё и немножко больше. Хватило времени и для подъёма на Эльбрус, и на фотосессии. Огромное, просто огромнейшее спасибо за тур!
- ЭЭль26 мая 2024В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
- РРенита25 мая 2024Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
- ИИрина24 мая 2024Все отлично, но из этой экскурсии мы не видели Адыр-Су, после Эльбруса, сразу на поляну Нарзанов))))
- ТТатьяна24 мая 2024Остались в большом восторге ВСЕ!!! Наш гид Андрей услышал желания каждого из группы 🫶🏼Отдых получился незабываемым и очень комфортным. Уже думаем о следующей поездке😄
- ААлина19 мая 2024Ездили на экскурсии с Мишей, понравилось) хорошая организация, весело, основной задачей было-полёт на параплане, успели до закрытия полётов из за непогоды! Все отлично!!
- ААлина19 мая 2024Ездили с гидом Артемом, отличная экскурсия, удобно что есть заезд на завтрак, т. к утром не успеваешь покушать) Организация экскурсии супер,времени на локациях предостаточно, грамотная речь гида, много интересной информации. Остались довольны рекомендуем!!!
- ООлег18 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Много впечатляющих мест. Кавказ уникальное место с множеством локаций, где помимо восхищения, также много классных фоток с
- ГГалина17 мая 2024Понравились медовые водопады! Гора кольцо - неоднозначные впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Активный отдых" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 1 300 до 25 200 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 730 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Активный отдых», 730 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август