Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Классная идея для автомобильного путешествия — Домбай.



Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.

Описание экскурсии На пути вы увидите: Перевал Гумбаши - это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм. Где находится христианский форпост, оставленный современным жителям их древними предками? Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, а точное место расположения – гора Шоана. Тысячелетняя история собора неспроста началась именно здесь. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки. За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР). Шоанинский храм – наиболее известный и старинный представитель византийского зодчества, был возведен недалеко от знаменитого Нижнеархызского городища. Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников. Поселок Домбай — основная остановка в нашей программе. Огромная мощь и необузданная красота дикой природы укрыты в этом маленьком горном поселке. Он будто отделен от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Даже имя курорта таит в себе особую энергетику: оно образовано от слова «доммай», что в переводе с карачаевского означает «зубр». Когда-то в местных лесах водились большие стада этих животных. Здесь хорошо в любое время года. Но более всего поселок известен как горнолыжный курорт. Одно из главных местных достоинств — большое количество трасс и разный уровень их сложности. Есть тут и трассы для спокойного катания всей семьей, и места, где новички могут безопасно и комфортно попробовать свои силы, и дикие, необъезженные участки для любителей настоящего экстрима. Удобная система подъемников — еще одно отличие горнолыжного курорта. Курорт оснащен 5-ю очередями канатно-кресельных дорог, гондольной и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами и сетью бугельных подъемников. Именно тут мы отпускаем вас в свободное плавание! Вы можете посетить канатную дорогу, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и, конечно же, приобрести сувениры! Далее в программе увидим с Вами озеро "Кара-Кёль". Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 м, а в середине лета вода в нем прогревается до +20°С, поэтому озеро считается самым теплым. По пути к нашей конечной остановке мы увидим реку "Уллу-Муруджу". Река течет в горах Западного Кавказа. В 14 километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъем в долину Уллу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения ее в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу.

