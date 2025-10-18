Домбай — популярный российский курорт в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Классная идея для автомобильного путешествия — Домбай.
Вам наверняка понравится этот путь, среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Описание экскурсииНа пути вы увидите: Перевал Гумбаши - это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм. Где находится христианский форпост, оставленный современным жителям их древними предками? Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, а точное место расположения – гора Шоана. Тысячелетняя история собора неспроста началась именно здесь. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки. За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм (КЧР). Шоанинский храм – наиболее известный и старинный представитель византийского зодчества, был возведен недалеко от знаменитого Нижнеархызского городища. Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников. Поселок Домбай — основная остановка в нашей программе. Огромная мощь и необузданная красота дикой природы укрыты в этом маленьком горном поселке. Он будто отделен от внешнего мира Главным Кавказским хребтом. Домбай в Карачаево-Черкесии называют местом силы и сердцем гор. Даже имя курорта таит в себе особую энергетику: оно образовано от слова «доммай», что в переводе с карачаевского означает «зубр». Когда-то в местных лесах водились большие стада этих животных. Здесь хорошо в любое время года. Но более всего поселок известен как горнолыжный курорт. Одно из главных местных достоинств — большое количество трасс и разный уровень их сложности. Есть тут и трассы для спокойного катания всей семьей, и места, где новички могут безопасно и комфортно попробовать свои силы, и дикие, необъезженные участки для любителей настоящего экстрима. Удобная система подъемников — еще одно отличие горнолыжного курорта. Курорт оснащен 5-ю очередями канатно-кресельных дорог, гондольной и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами и сетью бугельных подъемников. Именно тут мы отпускаем вас в свободное плавание! Вы можете посетить канатную дорогу, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и, конечно же, приобрести сувениры! Далее в программе увидим с Вами озеро "Кара-Кёль". Это небольшое живописное озеро лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Считается, что природный водоем имеет возраст 8-10 тысяч лет и образовался после того, как из долины отступил мощный ледник. Максимальная глубина — 7 м, а в середине лета вода в нем прогревается до +20°С, поэтому озеро считается самым теплым. По пути к нашей конечной остановке мы увидим реку "Уллу-Муруджу". Река течет в горах Западного Кавказа. В 14 километрах от своих истоков впадает в реку Теберда. Подъем в долину Уллу-Муруджу начинается немного в стороне от места впадения ее в Теберду и проходит по красивому хвойному лесу.
Ежедневно 06:00,06:30,07:00,07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Посёлок Домбай
- Озеро «Кара-Кель»
- Река «Уллу-Муруджу»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Обед (средний чек 1000р/чел.) по желанию
- Билет на канатную дорогу в Домбае (2700руб. /взрослый 2100руб. /детский (от 3 до 10 лет включительно) )
- Подъём к Шоанинскому храму (300руб. /чел.)
Место начала и завершения?
ЖД, Ваше место проживания (Пятигорск, Железноводск,Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 06:00,06:30,07:00,07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
