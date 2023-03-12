Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау

Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки

5
2 отзыва
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Силуэт горы Бештау знаком не только жителям и гостям Пятигорска, но и многим путешественникам по Кавказу. Кажется, что вершина совсем близко, а склоны исхожены вдоль и поперёк.

Я много лет живу в этих краях и проведу вас к высшим точкам пятиглавой горы по секретным живописным тропам. Вернётесь со знанием новых маршрутов, сладким чувством победы — и отличными фотографиями!
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вижу цель!

К вершине Бештау нет канатных дорог и нет возможности подъехать на автомобиле. Оказаться там можно, только совершив пеший подъём на высоту 1400 м. Тем лучше для нас! По пологой тропе через густой лес, каменистые осыпи и зону субальпийских лугов отправимся на поиски лучших панорам и головокружительных видов. На всём пути я буду снимать пейзажи и всех участников похода — а после обработки поделюсь результатами с вами (с правом последующей публикации). Кстати, все фотографии в описании этой экскурсии сделаны лично мной.

Не вижу препятствий

Добраться до вершины Бештау можно по-разному. Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы. Справятся все, кто ведёт активный образ жизни и имеет среднюю физическую подготовку.

Фототур проводится круглый год и в любое время суток. По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет.

Организационные детали

  • Для восхождения на гору необходимо иметь спортивную или треккинговую обувь (хорошо разношенную!) и удобную прочную одежду
  • С собой возьмите немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0,5-1,5 л в зависимости от времени года)
  • При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)
  • В зависимости от времени проведения фототура возможны дополнительные расходы на трансфер (примерно 1000 руб. на всю группу). Подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске, район Белая Ромашка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Максим
12 мар 2023
Выбрали фототур на гору Бештау с Александром среди множества предложений на Трипстере. И, похоже, это был лучшее решение. В заранее оговоренное, удобное для нас время, Александр заехал за нами и мы подъехали к Бештау. Наш гид проинструктировал нас о мерах безопасности, предоставил треккинговые палки и начался подъем на гору. Подъем не простой для новичков, но очень интересный. Мы останавливались в наиболее живописных местах, а Александр рассказывал о горах, растениях, животных, птицах и при этом успевал фотографировать. Нужно сказать, что виды открывались потрясающие. Поднявшись на вершину, мы отдохнули, попили чай, которым радушно угостил нас Александр, так как своего термоса у нас не было, насладились видами и пофотографировались. Спускались мы с другой стороны горы по не менее интересной тропе с отличными видами. Так как в некоторых местах склон был заснежен, Александр предоставил нам "кошки", благодаря которым обувь не скользит по льду и снегу. Внизу нас ждало такси, на котором мы и добрались до дома. Хочется отметить, что Саша, приятный человек, который знает и любит горы, интересный рассказчик и прекрасный фотограф, с профессиональной фотокамерой. Мы получили не только приятные впечатления, но и много высококачественных фотографий (с высоким разрешением), на которых ты не позируешь, а живешь.
Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Интересно, необычно, здорово, свежо, море впечатлений, профессиональные фото - что может быть лучше? Только горы, на которых еще не бывал)
И
10 мар 2023
Фототур прошёл отлично! Организатор тура Саша прекрасно знает местность, всегда готов прийти на помощь при необходимости. Пейзажи удивительные, особенно понравились Орлиные скалы, где мы оказались как раз на закате. . Останутся хорошие воспоминания и замечательные фотографии!
Фототур прошёл отлично! Организатор тура Саша прекрасно знает местность, всегда готов прийти на помощь при необходимости.Фототур прошёл отлично! Организатор тура Саша прекрасно знает местность, всегда готов прийти на помощь при необходимости.Фототур прошёл отлично! Организатор тура Саша прекрасно знает местность, всегда готов прийти на помощь при необходимости.Фототур прошёл отлично! Организатор тура Саша прекрасно знает местность, всегда готов прийти на помощь при необходимости.Фототур прошёл отлично! Организатор тура Саша прекрасно знает местность, всегда готов прийти на помощь при необходимости.

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