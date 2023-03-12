К вершине Бештау нет канатных дорог и нет возможности подъехать на автомобиле. Оказаться там можно, только совершив пеший подъём на высоту 1400 м. Тем лучше для нас! По пологой тропе через густой лес, каменистые осыпи и зону субальпийских лугов отправимся на поиски лучших панорам и головокружительных видов. На всём пути я буду снимать пейзажи и всех участников похода — а после обработки поделюсь результатами с вами (с правом последующей публикации). Кстати, все фотографии в описании этой экскурсии сделаны лично мной.
Добраться до вершины Бештау можно по-разному. Я составил несложный маршрут: по пути будем останавливаться на смотровых площадках, делать привалы. Справятся все, кто ведёт активный образ жизни и имеет среднюю физическую подготовку.
Фототур проводится круглый год и в любое время суток. По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет.