3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Фантазия природы, или разнообразие ландшафтов

Путь лежит в горы ⛰️ через степи — и за эти 70 км вы увидите, как менялась наша планета в древности и средних веках. Мы проедем по современным степным террасам реки Подкумок, по мезозойским морским отложениям Мелового хребта и через Скалистый хребет с палеозойскими гранитами. Остановимся у Кольцо-горы: отсюда вы полюбуетесь панорамой Кисловодска, поймете важность и «силу» этого края. Неподалеку я покажу вам лермонтовское место и рынок, где можно купить шерстяные изделия.

Комплекс Медовых водопадов: о природе и культуре

Вас ждет Карачаево-Черкесcия, где мы достигнем высшей точки экскурсии 🧭 — 1000 м над уровнем моря 🌊. Затем спустимся в ущелье реки Аликоновки и уже пешком отправимся на прогулку 👣 по гранитному каньону к водопадам. Веерный, секретный, Змейка, Мельница и Медовый (самый большой, высотой 18 м) — вы впечатлитесь водопадами, а я расскажу об их названиях, легендах и пользе. На территории этнокомплекса вы познакомитесь с бытом карачаевцев и угоститесь травяным чаем с вареньем.

Организационные детали