3 отзыва оставили туристы

Фантазия природы, или разнообразие ландшафтов Путь лежит в горы ⛰️ через степи — и за эти 70 км вы увидите, как менялась наша планета в древности и средних веках. Мы проедем по современным степным террасам реки Подкумок, по мезозойским морским отложениям Мелового хребта и через Скалистый хребет с палеозойскими гранитами. Остановимся у Кольцо-горы: отсюда вы полюбуетесь панорамой Кисловодска, поймете важность и «силу» этого края. Неподалеку я покажу вам лермонтовское место и рынок, где можно купить шерстяные изделия.
Комплекс Медовых водопадов: о природе и культуре Вас ждет Карачаево-Черкесcия, где мы достигнем высшей точки экскурсии 🧭 — 1000 м над уровнем моря 🌊. Затем спустимся в ущелье реки Аликоновки и уже пешком отправимся на прогулку 👣 по гранитному каньону к водопадам. Веерный, секретный, Змейка, Мельница и Медовый (самый большой, высотой 18 м) — вы впечатлитесь водопадами, а я расскажу об их названиях, легендах и пользе. На территории этнокомплекса вы познакомитесь с бытом карачаевцев и угоститесь травяным чаем с вареньем.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Ford Smax. Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: экологический сбор (60 руб. ), обед и сувениры 🎁 по желанию
Начало и место завершения
🚩 в Пятигорске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
Елена очень приятный, коммуникабельный, интересный и пунктуальный экскурсовод. Организация, проведение и насыщенность экскурсии на высшем уровне. Буду рекомендовать ее всем знакомым и родственникам путешествующим по региону Минводы.
Татьяна
18 сентября 2020
Медовые водопады - это красота необыкновенная! Спасибо Елене, открывшей мне это творение природы. Елена не только привезла меня к водопадам, но по пути рассказала об их истории, о том, что их окружает, об открытиях, сделанных археологами, о местном населении и традициях. Детали, на которые нужно обратить внимание, уже не прятались от меня. С Еленой приятно общаться, она доброжелательна, внимательна, отзывчива. Спасибо ей огромное!
Олеся
13 августа 2020
Экскурсия с Еленой на Медовые водопады из Пятигорска была для нас с подругой приятным завершением нашего отпуска. Дорога к водопадам не долгая и живописная, а Елена сопровождает её интересным рассказом о истории Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска. Удивительные легенды и справка о происхождении и составе гор, классные фото, этнографический музей, местные вкусности и красивое вязание, все это делает экскурсию лёгкой и запоминающейся. Елена, спасибо Вам!