Экскурсия в Приэльбрусье из Пятигорска: Познавательное путешествие в Джилы-Су
Вас ждет экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье — Джилы-Су.
По пути нас ждет множество смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус. Проедем по живописным ущельям, горным серпантинам, субальпийским лугам.
Увидим несколько мощных горных водопадов, попробуем разные виды нарзана и искупаемся в термальных нарзанных источниках.
По пути нас ждет множество смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус. Проедем по живописным ущельям, горным серпантинам, субальпийским лугам.
Увидим несколько мощных горных водопадов, попробуем разные виды нарзана и искупаемся в термальных нарзанных источниках.
Ближайшие даты:
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Обсерватория на плато Шаджатмаз
- Панорама Главного Кавказского хребта
- Долина Нарзанов
- Ущелье Харбаз
- Гора Тузлук
- Гора Сирх
- Поляна Эммануэля
- Долина замков
- Водопады Джилы-Су
- Нарзанные источники Джилы-Су (купание)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Виды с плато Шаджатмаз.
- Первой остановкой будет плато Шаджатмаз, расположенное на высоте 2020 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Вы сможете насладиться потрясающими пейзажами и запечатлеть незабываемые фотографии.
- Путешествие в ущелье Хасаут и Долину Нарзанов.
- Спустившись по извилистому серпантину, мы достигнем ущелья реки Хасаут, где находится известная Долина Нарзанов. Здесь вы сможете попробовать нарзан из источников и насладиться его целебными свойствами. Окружающая природа и живописные виды сделают ваше путешествие еще более впечатляющим.
- Встреча с мистическими местами.
- Продолжая наше путешествие, мы достигнем скал Аватары и поднимемся на мистическую гору Тузлук. Здесь вы окунетесь в атмосферу загадочности и сможете насладиться великолепными панорамными видами на окружающую природу.
- Водопады, замки и минеральные источники.
- Далее мы отправимся в урочище Джилы-Су, где посетим три водопада – Султан, Эмир, Каракая-Су. Вы сможете насладиться их красотой и звуками воды. Также мы посетим Долину замков и поляну Эммануэля, где вы сможете встретить местных обитателей – сусликов. По вашему желанию, можно даже искупаться в минеральных источниках и получить заряд энергии.
Важная информация:
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет).
Ежедневно с 8:00 до 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты (100 рублей — Джилы-Су, 100 рублей — Долина Нарзанов)
- Еда и напитки, обед в кафе
- Место начала и завершения?
- Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:00 до 9:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Джилы-су
Похожие туры из Пятигорска
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
24 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Исследовать одно из самых загадочных мест в окрестностях Кисловодска
От места вашего проживания
25 авг
28 авг
29 авг
30 авг
11 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Полюбоваться Эльбрусом, набрать минеральной воды из источника и перезагрузиться на лоне природы
у ваших дверей
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
4 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии