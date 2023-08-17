Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су

Экскурсия в Приэльбрусье из Пятигорска: Познавательное путешествие в Джилы-Су

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Вас ждет экскурсия по одной из самых красивых дорог Кавказа в северное Приэльбрусье — Джилы-Су.

По пути нас ждет множество смотровых площадок с видом на самую высокую горную вершину России и Европы — Эльбрус. Проедем по живописным ущельям, горным серпантинам, субальпийским лугам.

Увидим несколько мощных горных водопадов, попробуем разные виды нарзана и искупаемся в термальных нарзанных источниках.
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Путешествие в Приэльбрусье - Джилы-Су
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Обсерватория на плато Шаджатмаз
  • Панорама Главного Кавказского хребта
  • Долина Нарзанов
  • Ущелье Харбаз
  • Гора Тузлук
  • Гора Сирх
  • Поляна Эммануэля
  • Долина замков
  • Водопады Джилы-Су
  • Нарзанные источники Джилы-Су (купание)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Виды с плато Шаджатмаз.
  • Первой остановкой будет плато Шаджатмаз, расположенное на высоте 2020 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Вы сможете насладиться потрясающими пейзажами и запечатлеть незабываемые фотографии.
  • Путешествие в ущелье Хасаут и Долину Нарзанов.
  • Спустившись по извилистому серпантину, мы достигнем ущелья реки Хасаут, где находится известная Долина Нарзанов. Здесь вы сможете попробовать нарзан из источников и насладиться его целебными свойствами. Окружающая природа и живописные виды сделают ваше путешествие еще более впечатляющим.
  • Встреча с мистическими местами.
  • Продолжая наше путешествие, мы достигнем скал Аватары и поднимемся на мистическую гору Тузлук. Здесь вы окунетесь в атмосферу загадочности и сможете насладиться великолепными панорамными видами на окружающую природу.
  • Водопады, замки и минеральные источники.
  • Далее мы отправимся в урочище Джилы-Су, где посетим три водопада – Султан, Эмир, Каракая-Су. Вы сможете насладиться их красотой и звуками воды. Также мы посетим Долину замков и поляну Эммануэля, где вы сможете встретить местных обитателей – сусликов. По вашему желанию, можно даже искупаться в минеральных источниках и получить заряд энергии.

Важная информация:

  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет).

Ежедневно с 8:00 до 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (100 рублей — Джилы-Су, 100 рублей — Долина Нарзанов)
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой, банкоматов по пути нет)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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