Урочище Джилы-су - это не просто экскурсия, это погружение в мир невероятных природных красот и древних легенд.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в мистическую атмосферу Северного Приэльбрусья
- 🌊 Незабываемые водопады и горные плато
- 🏞 Уникальные нарзанные ванны для оздоровления
- 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 🍽 Возможность попробовать блюда кавказской кухни
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Плато Ирахитюз
- Гора Сирх
- Гора-пирамида Тузлук
- Долина замков (Лавовые пальцы)
- Плато Шатджатмаз
- Водопады Султан, Эмир, Тузлук-шапа, Кара-кая-су
Описание экскурсии
Таинственный мир Северного Приэльбрусья
Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями. В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук и Долину замков (Лавовые пальцы) — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су.
По желанию: нарзанные ванны
По пути к одному из водопадов вы сможете искупаться в нарзанных ваннах (фото в описании), которые круглый год держат температуру воды +22 градуса. Здешние источники популярны среди местных жителей, поэтому может быть небольшая очередь из желающих окунуться. У вас будет около получаса на оздоровительные процедуры: кавказские нарзаны очень полезны!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
- По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Ездили в урочище Джилы-су из Пятигорска — это было одно из самых ярких впечатлений за последнее время. Организация поездки на высшем уровне, хотя дорога, как