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Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска

Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Представьте место, где каждый камень и каждый поток хранят древние тайны.

Урочище Джилы-су - это не просто экскурсия, это погружение в мир невероятных природных красот и древних легенд.

Вас ждет встреча с
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загадочными плато Ирахитюз, водопадами Султан и Эмир, а также с возможностью искупаться в нарзанных ваннах с целебной водой.

Это путешествие изменит ваше представление о Кавказе и оставит незабываемые впечатления на всю жизнь

4.9
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Погружение в мистическую атмосферу Северного Приэльбрусья
  • 🌊 Незабываемые водопады и горные плато
  • 🏞 Уникальные нарзанные ванны для оздоровления
  • 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
  • 🍽 Возможность попробовать блюда кавказской кухни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения урочища Джилы-су - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а температура комфортная для прогулок и купания в нарзанных ваннах. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В зимние месяцы посещение возможно, но требует подготовки из-за низких температур и снежных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Плато Ирахитюз
  • Гора Сирх
  • Гора-пирамида Тузлук
  • Долина замков (Лавовые пальцы)
  • Плато Шатджатмаз
  • Водопады Султан, Эмир, Тузлук-шапа, Кара-кая-су

Описание экскурсии

Таинственный мир Северного Приэльбрусья

Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями. В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук и Долину замков (Лавовые пальцы) — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су.

По желанию: нарзанные ванны

По пути к одному из водопадов вы сможете искупаться в нарзанных ваннах (фото в описании), которые круглый год держат температуру воды +22 градуса. Здешние источники популярны среди местных жителей, поэтому может быть небольшая очередь из желающих окунуться. У вас будет около получаса на оздоровительные процедуры: кавказские нарзаны очень полезны!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3756 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
2
3
2
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1
В
Магия, которую нужно видеть своими глазами!

Ездили в урочище Джилы-су из Пятигорска — это было одно из самых ярких впечатлений за последнее время. Организация поездки на высшем уровне, хотя дорога, как
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и обещали, была местами экстремальной (в хорошем смысле этого слова).

Дорога и гид: Путь пролегает через живописные ущелья и перевалы. Отдельное спасибо нашему водителю и гиду — профессионалы своего дела- Денису Владимировичу! Дорога по серпантину к плато — это отдельный вид аттракциона, но мы чувствовали себя в полной безопасности. По пути делали остановки для фото на фоне Эльбруса, виды открывались потрясающие.

Природа: Джилы-су — это действительно место силы. Когда выходишь из машины, понимаешь, что попал в совершенно другой мир. Воздух кристально чистый, вокруг — буйство зелени, шум ледяной реки и величественный Эльбрус, который, кажется, находится на расстоянии вытянутой руки. Особенно впечатляют водопады: Султан и Эмирут. Мощь воды, обдающей мелкой водяной пылью, завораживает.

Легенды и целебная сила: Обязательно нужно искупаться в нарзанных ваннах (источниках). Вода 18-22 после нее чувствуешь невероятный прилив бодрости. Место окутано легендами, гид очень интересно и с душой рассказывал о целебных свойствах местных источников, о том, как лечился здесь генерал Ермолов.

Организация: Все продумано до мелочей. Нас ждал вкусный обед на природе с ароматным чаем из трав, собранных в этих же местах. Несмотря на то, что день был насыщенный (выехали утром 9.00, вернулись ближе к вечеру 19.00), усталости не чувствовалось — только масса ярких эмоций и красивых фотографий.

Итог: Путешествие прошло просто великолепно. Джилы-су — это место, которое сложно описать словами, его нужно прочувствовать. Огромная благодарность организатору за возможность прикоснуться к этой дикой, первозданной красоте, не думая о бытовых сложностях. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Кавказ, подышать полной грудью и зарядиться энергией на месяц вперед! Спасибо Денису - это было фиерично!!!

Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
Магия, которую нужно видеть своими глазами!
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М
Большое спасибо Денису за замечательную поездку! Мы получили огромное удовольствие от видов, самой дороги и увлекательной беседы. Денис - прекрасный и весьма эрудированный рассказчик, 9 часов интересных историй для него
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- легче простого)
Очень понравилась одна из первых локаций, где можно было лежать на теплом травяном склоне, слушать кузнечиков и тишину. Я бы оттуда не уезжала) Денис, для таких уставших от шумного города людей, это прекрасное место! Туда бы газовую горелку, варить кофе в турке и есть хычин))) Мечта!. .

Большое спасибо Денису за замечательную поездку! Мы получили огромное удовольствие от видов, самой дороги и увлекательной
Большое спасибо Денису за замечательную поездку! Мы получили огромное удовольствие от видов, самой дороги и увлекательной
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Екатерина
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям. На маршруте будет множество остановок с максимально «фотогеничными» горами, вы увидите целые толпы не
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особо пугливых сусликов. Есть места с малоизученными археологическим и геологическими объектами (для любознательных, рекомендую). Если не полениться, и пройти метров 400, то увидите очень необычный мощный водопад с темно-коричневой водой. Хотя погода в горах переменчива, но с учетом не очень длинных пеших прогулок сильно теплые вещи не нужны, мы были 11.07 (на приборке 18-24 градуса, на одном перевале нас настиг дождь и стало 10, но там останавливаться невозможно), в самой дальней точке маршрута Вас ждет нарзановый источник с действительно очень вкусной/интересной водой (кому хочется захватите тару, но помните вода «живет» максимум сутки). Далее лечебная купель, но тут два но, предварительно узнайте можно ли Вам ее принимать (там есть противопоказания) и второе -она работает по расписанию девочки/мальчики, так что днем это отракцион только для мужчин.
На маршруте экскурсовод предложит поесть в местных заведениях, выбор невелик, кухня горская простая и очень вкусная, никаких гастропроблем не вызывает (содержат заведения мусульмане, так что никакой свинины и алкоголя).

Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.+2
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
Отличная экскурсия для тех кто жить не может без гор, но не готов к серьезным восхождениям.
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Марина
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе преподносит информацию. Очень опытный водитель, машинка чистая, чувствовали себя комфортно. Места, конечно сказочные, чего
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только стоит дорога по серпантину. А водопад, на который мы смотрели сверху, аж дух захватывало. Денис, как опытный гид, останавливался на прекрасно подобранных и красивейших локациях. Великолепная природа, масса положительных эмоций. А кофе, среди этой красоты….. Всем буду рекомендовать эту экскурсию и особенно гида Дениса. Сердечное Вам спасибо за прекрасано проведенный день☀!!!

Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
Были на индивидуальной экскурсии 01 мая с гидом Денисом. Денис отличный рассказчик, настолько интересно и знающе
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Л
Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые реки, буйные водопады и пугающий серпантин - все это в одном флаконе впечатлений и
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эмоций. И конечно же ручные суслики)
Всю поездку я восторгалась, восхищалась и боялась. Да, нервишки мои прошли знатное испытание, когда стоишь на высоте 2500км и смотришь вниз, впечатляюще и страшно.

Гидом у нас был Антон, очень понравилось с ним ездить, интересная беседа обо всем, аккуратное вождение, в конце нас ждал кофе на природе. Антон, спасибо большое, было супер, до сих пор горы снятся.

Рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию, не нужно ни под кого подстраиваться, гораздо удобнее и комфортнее. Берите перекусить с собой, кафе в горах цены ломят прилично.

Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые
Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые
Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые
Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые
Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые
Это действительно магия. Потрясающе красивые, захватывающие дух виды. Горный чистый воздух, грозные скалы, величественные горы, чистые
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Ольга
15 июня ездили с Денисом в урочище Джилы-Су. Экскурсию выбрали по принципу "большое видится на растоянии". Так как в долине Азау были ранее, хотелось увидеть красавец Эльбрус во всем его
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величии. И это удалось! С каждой безумно красивой локацией всё ближе и ближе был седой великан. А по дороге и скалы-столбы, и головокружительный серпантин, и роскошные водопады, и источники. Крайне насыщенная видами и впечатлениями поездка. Денис не только аккуратно вёл машину, но и поведал много для нас нового из истории и настоящего мест, по которым пролегал маршрут. Чувствуется, что он влюблён в свою работу и родные края. Описывать увиденное нет смысла - сюда нужно ехать!

15 июня ездили с Денисом в урочище Джилы-Су. Экскурсию выбрали по принципу "большое видится на растоянии".
15 июня ездили с Денисом в урочище Джилы-Су. Экскурсию выбрали по принципу "большое видится на растоянии".
15 июня ездили с Денисом в урочище Джилы-Су. Экскурсию выбрали по принципу "большое видится на растоянии".
15 июня ездили с Денисом в урочище Джилы-Су. Экскурсию выбрали по принципу "большое видится на растоянии".
15 июня ездили с Денисом в урочище Джилы-Су. Экскурсию выбрали по принципу "большое видится на растоянии".
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