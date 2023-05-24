Исследовать одно из самых загадочных мест в окрестностях Кисловодска и попробовать целебный нарзан
Приготовьтесь встретиться с неземными водопадами, покорить красивейшие горные плато и испить воды из источников, о свойствах которых ходят легенды.
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Описание
Что вас ожидает
Таинственный мир Северного Приэльбрусья
Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями: именно здесь располагалась мистическая Русколань и находилось главное святилище задолго до нашей эры. В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук и Долину замков (Лавовые пальцы) — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-су.
Секреты нарзанных источников
Вам откроются необъяснимые свойства и целебная сила 14 разных по составу нарзанов местности Джилы-су. Попробуем выяснить, почему источник Серебряный пробивается на поверхность всего 2-3 месяца в году, а его температура не поднимается выше +4 градусов. Разберемся, какие источники исцеляют болезни печени и почек и почему нарзан Джилы-су залечивает раны буквально на глазах. И, конечно, вы сможете принять нарзанные ванны в воде, которая круглый год держит температуру +22 градуса.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
- По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.