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и обещали, была местами экстремальной (в хорошем смысле этого слова).



Дорога и гид: Путь пролегает через живописные ущелья и перевалы. Отдельное спасибо нашему водителю и гиду — профессионалы своего дела- Денису Владимировичу! Дорога по серпантину к плато — это отдельный вид аттракциона, но мы чувствовали себя в полной безопасности. По пути делали остановки для фото на фоне Эльбруса, виды открывались потрясающие.



Природа: Джилы-су — это действительно место силы. Когда выходишь из машины, понимаешь, что попал в совершенно другой мир. Воздух кристально чистый, вокруг — буйство зелени, шум ледяной реки и величественный Эльбрус, который, кажется, находится на расстоянии вытянутой руки. Особенно впечатляют водопады: Султан и Эмирут. Мощь воды, обдающей мелкой водяной пылью, завораживает.



Легенды и целебная сила: Обязательно нужно искупаться в нарзанных ваннах (источниках). Вода 18-22 после нее чувствуешь невероятный прилив бодрости. Место окутано легендами, гид очень интересно и с душой рассказывал о целебных свойствах местных источников, о том, как лечился здесь генерал Ермолов.



Организация: Все продумано до мелочей. Нас ждал вкусный обед на природе с ароматным чаем из трав, собранных в этих же местах. Несмотря на то, что день был насыщенный (выехали утром 9.00, вернулись ближе к вечеру 19.00), усталости не чувствовалось — только масса ярких эмоций и красивых фотографий.



Итог: Путешествие прошло просто великолепно. Джилы-су — это место, которое сложно описать словами, его нужно прочувствовать. Огромная благодарность организатору за возможность прикоснуться к этой дикой, первозданной красоте, не думая о бытовых сложностях. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Кавказ, подышать полной грудью и зарядиться энергией на месяц вперед! Спасибо Денису - это было фиерично!!!