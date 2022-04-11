Пятигорск и Железноводск

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Пятигорск и Железноводск
Пятигорск и Железноводск
Пятигорск и Железноводск
Пятигорск и Железноводск

Что вас ожидает 🤩

  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Подземное озеро Провал
  • Место дуэли Лермонтова
  • Курортный парк
  • Дача Эмира Бухарского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

За один день мы посетим сразу два города — Пятигорск и Железноводск.

Пятигорск считается культурным центром Кавказских Минеральных Вод и крупнейшим бальнеологическим курортом России. Многие места здесь связаны с именем М. Ю. Лермонтова. Мы увидим подземное озеро Провал, увидим прекрасную панораму из беседки Эолова арфа, посетим место дуэли Лермонтова.

Железноводск называют самым зеленым городом Кавминвод. Мы прогуляемся по его центральной части и поднимемся в курортный парк на склонах горы Железной. Увидим дачу Эмира Бухарского и Пушкинскую Галерею, выпьем минеральной воды из местных источников (Смирновскую и Славяновскую).

Экскурсовод расскажет об истории курорта, его лечебном профиле и о замечательных людях России, чьи имена связаны с Железноводском.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда в 13:20

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