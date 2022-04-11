За один день мы посетим сразу два города — Пятигорск и Железноводск.

Пятигорск считается культурным центром Кавказских Минеральных Вод и крупнейшим бальнеологическим курортом России. Многие места здесь связаны с именем М. Ю. Лермонтова. Мы увидим подземное озеро Провал, увидим прекрасную панораму из беседки Эолова арфа, посетим место дуэли Лермонтова.

Железноводск называют самым зеленым городом Кавминвод. Мы прогуляемся по его центральной части и поднимемся в курортный парк на склонах горы Железной. Увидим дачу Эмира Бухарского и Пушкинскую Галерею, выпьем минеральной воды из местных источников (Смирновскую и Славяновскую).

Экскурсовод расскажет об истории курорта, его лечебном профиле и о замечательных людях России, чьи имена связаны с Железноводском.