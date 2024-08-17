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Пятигорский трамвай появился в России одним из первых и получил забавное прозвище «босоножка». По его маршруту мы с вами и прогуляемся. Вы познакомитесь с Пятигорском и его архитектурой, историей и культурой. Узнаете, как отдыхали и лечились на водах в 19 веке, в советское время и сейчас.