Пятигорский трамвай появился в России одним из первых и получил забавное прозвище «босоножка». По его маршруту мы с вами и прогуляемся. Вы познакомитесь с Пятигорском и его архитектурой, историей и культурой. Узнаете, как отдыхали и лечились на водах в 19 веке, в советское время и сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы начнём экскурсию у озера карстового происхождения Провал.
- Посетим Провальский бульвар, где ещё в конце 19 столетия расположились дачи с великолепной архитектурой.
- Неспешно прогуляемся по тенистым дорожкам Эммануэлевского парка. По одной из них когда-то и проходил живописный путь пятигорского трамвая.
- Поднимемся по склону Михайловской горы к Эоловой арфе — изящной ротонде, построенной итальянскими архитекторами братьями Бернардацци.
- Посмотрим на загадочную дачу Эльзы. Вы узнаете мистическую легенду об этом красивом особняке и его владелице.
- Спустимся вдоль живописного каскадного фонтана к бювету №1 с, пожалуй, самой вкусной минеральной водой в городе. Обязательно попробуем её.
- Дальше наш путь будет пролегать по старейшей улице города, где останавливались Лермонтов, Пушкин и Толстой.
- И наконец мы окажемся в старейшем красочном парке «Цветник». Вы увидите первую кофейню города, Лермонтовскую галерею и грот Дианы. Узнаете историю этих мест и поймёте, почему на протяжении уже двух столетий в парке так любят отдыхать гости и жители города.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3,5 км.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 453 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Наша команда всегда очень внимательно относится к пожеланиям и физическим возможностямЗадать вопрос
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