На закате и в ночи Пятигорск великолепен! Я провезу вас по самым красивым смотровым площадкам города: популярным и секретным. А также расскажу о загадочных и мистических местах, которые мы будем проезжать. Вы услышите о тайнах Второ-Афонского монастыря, даче Эльзы с привидениями, заброшенном лагере на горе Машук и упавшем в пропасть трамвае.

Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка на горе Бештау. Это именно то место, где можно и нужно встречать закат, наслаждаясь роскошными панорамами.

Секретное место в окрестностях Пятигорска. О нём не знают многие местные жители. Вы полюбуетесь в тишине потрясающими видами на город и звёздным небом.

Ночные центральные улицы. Мы застанем момент, когда половину фонарей, освещающих город, синхронно выключают на ночь.

Беседка «Эолова арфа». Вы полюбуетесь её романтическим обликом и услышите связанные с ней истории.

Организационные детали