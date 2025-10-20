На закате и в ночи Пятигорск великолепен! Я провезу вас по самым красивым смотровым площадкам города: популярным и секретным. А также расскажу о загадочных и мистических местах, которые мы будем проезжать.
Вы услышите о тайнах Второ-Афонского монастыря, даче Эльзы с привидениями, заброшенном лагере на горе Машук и упавшем в пропасть трамвае.
Вы услышите о тайнах Второ-Афонского монастыря, даче Эльзы с привидениями, заброшенном лагере на горе Машук и упавшем в пропасть трамвае.
Описание экскурсии
Смотровая площадка на горе Бештау. Это именно то место, где можно и нужно встречать закат, наслаждаясь роскошными панорамами.
Секретное место в окрестностях Пятигорска. О нём не знают многие местные жители. Вы полюбуетесь в тишине потрясающими видами на город и звёздным небом.
Ночные центральные улицы. Мы застанем момент, когда половину фонарей, освещающих город, синхронно выключают на ночь.
Беседка «Эолова арфа». Вы полюбуетесь её романтическим обликом и услышите связанные с ней истории.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Детского кресла нет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
ежедневно в 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или дома в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 130 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Пятигорск для меня — это любовь с первого взгляда. Несколько лет назад я приехала сюда туристом и не смогла вернуться назад. Это мой город души и место силы. На экскурсиях мы с дружной командой гидов поможем вам влюбиться в Пятигорск — и он обязательно ответит взаимностью.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
20 окт 2025
Отличная! Невероятная экскурсия!!! Выбрала эту поездку по отзывам. Полностью присоединяюсь ко всем восторженным описанием экскурсии. На одном дыхании. Ну как можно не влюбиться после этого в Пятигорск? Побывали в нескольких
В
Виктория
20 окт 2025
Очень классные ребята, эксурсия прошла весело и незанудно)
Л
Лариса
20 окт 2025
Была в КМВ 18-19.10. взяла экскурсию "Пятигорск на закате" и ни разу не пожалела. Илья и Юля прекрасные рассказчики, приятные собеседники. Ощущение от экскурсии: уютные! Как будто к друзьям в гости приехал и они с любовью тебе рассказывают о своем доме. Спасибо большое за интересную информацию и атмосферу.
Г
Галина
19 окт 2025
Очень интересно и познавательно.
Уровень сервиса, подача материала, выбор локаций - все супер!
Уровень сервиса, подача материала, выбор локаций - все супер!
В
Валентина
17 окт 2025
Потрясающее приключение! Ребята - увлекательные и увлеченные рассказчики, теперь я в курсе всех самых свежих сплетней про Лермонтова и его окружение😁
Жаль с погодой немного не повезло, небо было затянуто тучами,
Жаль с погодой немного не повезло, небо было затянуто тучами,
Татьяна
8 окт 2025
Всё просто замечательно, экскурсия прошла на одном дыхание, столько интересного я узнала, мне очень понравилось, ребята просто МОЛОДЦЫ!!! уже 2-м, порекомендовала эту экскурсию!!!!!
С
Светлана
25 сен 2025
Спасибо огромное моим гидам Юлии и Илье за уникальную, познавательную, впечатляющую экскурсию. Много новой и интересной информации, необычные места для посещения и внимательное отношение.
Юлия
25 сен 2025
Замечательная экскурсия! Много интересных фактов и необычная подборка мест. Вечерний Пятигорск очень красив. Спасибо. Вернемся на следующие экскурсии!
К
Ксения
16 сен 2025
Замечательная экскурсия! Илья и Юля молодцы!!! Очень интересные рассказы и маршрут.
И
Илья
16 сен 2025
Отличная экскурсия! Интересные локации и рассказы гидов Ильи и Юлии. Масса впечатлений. Определенно стоит принять в ней участие!
Т
Татьяна
13 сен 2025
Шикарная экскурсия! Спасибо!
Юрий
10 сен 2025
Это без преувеличения лучшая экскурсия по Пятигорску! Ребята вы большие молодцы! Экскурсия была индивидуальная, Юлия и Илья так расположили к себе, будто мы знакомы очень давно, общение не принужденное, прекрасное
Надежда
10 сен 2025
Однозначно рекомендую данную экскурсию. Это даже не экскурсия, а маленькое приключение. Очень насыщенно, красивые виды, загадки, легенды и интересные исторические факты, которых вы не найдёте в википедии, о Пятигорске и его обитателях. Вишенка на торте- ночное посещение некрополя. Ребята просто молодцы. Увлеченные, образованные и с отличным чувством юмора. Успехов вам! .
В
Виктория
6 сен 2025
Благодарна Илье и Юлии за прекрасную экскурсию. Пятигорск на закате это невероятно красиво. История, которую рассказывают Юлия очень интересно слушать. Благодарю за время, силы и вовлечённость ♥️
Мария
5 сен 2025
Отличный формат и содержание, отличное от привычного понимания «экскурсия». Очень понравилось! Красиво, интересно, а что самое главное, на мой взгляд, точно запоминающееся!!!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Откройте для себя красоту Северной Осетии в мини-группе. Путешествие через ущелья, крепости и древние поселения оставит незабываемые впечатления
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
5000 ₽
6250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Завтра в 05:00
11 ноя в 05:00
17 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск и КМВ за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.