Дарья Спасибо Дмитрию за приятную прогулку по центру и интересный рассказ! Очень советую для первого знакомства с городом) полтора часа пролетели незаметно) Дмитрий рассказал про все самое важное, был рад ответить на все вопросы и дать рекомендации)

Лилия читать дальше были в полном восторге- это не сказать ничего. Профессионал в своем деле. Отвечал на все интересующие нас вопросы - легко и непринужденно. После экскурсии - захотелось почитать, больше узнать информации о М. Ю. Лермонтове и Пятигорске. Прекрасный вечер! Обязательно будем рекомендовать! Дмитрий -это самый крутой экскурсовод, с которым нам посчастливилось провести время. Грамотная речь, увлекательно, проверенные факты и цифры. Столько всего интересного узнали! Это и понятно, сам журналист. То, что мы

Ольга Содержательно и не скучно изложена история Пятигорска. Дмитрий был очень внимателен к группе, и особенно к одному маленькому любознательному участнику. Ни один из вопросов не остался без ответа. Дополнительно получили информацию как продолжить экскурсию самостоятельно. Спасибо!

Ирина Интересная и познавательная экскурсия. За короткое время получили представление о Пятигорске, его истории и основных достопримечательностях. Дмитрий прекрасный рассказчик. Рекомендуем такой формат

Елена Экскурсовод Дмитрий. Не смотря на небольшую длительность экскурсии, массу интересной информации нам донес Дмитрий, много интересных фактов о городе, о Лермонтове и других известных жителях и гостях прекрасного Пятигорска. Подсказал как добраться до других достопримечательностей.

А Анна читать дальше строительства Пятигорска, жизнь Лермонтова в нем, и других знаменитых личностей- архитекторов, врачей, военных, принимавших участие в жизни Пятигорска. Мы посмотрели основные достопримечательности в миниатюре и в натуральную величину, узнали много интересных исторических фактов. И, хоть вся экскурсия проходила по парку Цветник, мы получили знания о Пятигорске в целом, а ещё множество рекомендаций куда сходить, и что посмотреть. В общем, знакомство оказалось очень приятным и с Дмитрием, и с городом! Прекрасная речь, наглядные материалы, внимание к нашим вопросам и ответы на них, структура рассказа создали яркую, атмосферную, а главное, запоминающуюся картинку Пятигорска. Дмитрий, спасибо за прекрасную экскурсию! Первое знакомство с Пятигорском началось именно с неё, и нам негаданно повезло - всё ваше внимание было в нашем распоряжении. Рассказ охватил историю возникновения и

А Алина Дмитрий - отличный рассказчик, история города и его основных достопримечательностей была очень живо и ярко нам поведана. 1,5 часа пролетело незаметно. Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. После экскурсии исследовали город самостоятельно по рекомендациям Дмитрия

Е Екатерина Были на экскурсии 11 сентября. Гид Дмитрий. Очень подробно и интересно рассказал о достопримечательностях города Пятигорск. Порекомендовал куда сходить, где вкусно покушать и порекомендовал места посещения. Всем остались довольны. Рекомендуем экскурсию к посещению.

Татьяна Очень понравился гид Дмитрий, экскурсия максимально содержательная и в то же время не утомительная, Дмитрий не только интересно рассказал всю программу нашей прогулки, но и ответил на все интересующиеся вопросы, посоветовал вкусные места и в целом очень приятный человек! Все рекомендую

А Артур Содержательно, без лишней воды. С демонстрацией исторических фотографий. Очень интересно.

pavel Дмитрий, хорошо преподносит информацию. Первая экскурсия, осень хорошо подходит. Берите экскурсию

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась.

Дмитрий очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы.

Чтобы познакомиться с Пятигорском - рекомендую!)

Д Дарья Очень понравилась экскурсия!!

Наш экскурсовод Дмитрий - это человек от Бога! Очень интересно рассказывал и показывал. Всем советую эту экскурсию!

Ю Юля Экскурсию для нас проводил Дмитрий. Мы в восторге и от города и от его интересного, подробного рассказа. Увидели очень много интересных исторических мест и узнали об истории города Пятигорска, о жизни Лермонтова в этих краях. Экскурсия прошла на одном дыхании, Дмитрий очень хороший рассказчик, влюбил нас в свой город!!