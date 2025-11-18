Экскурсия "Пятигорский экспресс" предлагает погрузиться в историю Кавказских Минеральных Вод.
Участники посетят знаковые места, такие как Парк "Цветник", Пятигорский театр оперетты и Дом княжны Мэри. Узнаете о судьбе Михаила Лермонтова и культурных особенностях региона. Программа подходит для всех возрастов и проводится опытными гидами. Это отличный способ получить полное впечатление о Пятигорске в сжатые сроки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю региона
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🎭 Знакомство с культурой и архитектурой
- 📚 Узнаете о Лермонтове
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Парк «Цветник»
- Бывший дом для малоимущих офицеров
- Пятигорский театр оперетты
- Проспект Кирова
- Пушкинские ванны
- Дом княжны Мэри
- Академическая галерея
Описание экскурсии
- Парк «Цветник», где на каждом шагу история и культовые здания.
- Бывший дом для малоимущих офицеров — на его примере обсудим классовое неравенство 19–20 веков.
- Пятигорский театр оперетты. Рассмотрим южный модерн во всей его красе.
- Проспект Кирова с изображением достопримечательностей Пятигорска — возможность увидеть всё и сразу.
- Пушкинские ванны, как образец классического подхода к бальнеолечению.
- Дом княжны Мэри. Да, у вымышленного персонажа есть свой адрес.
- Академическая галерея — символ Пятигорска. Вы узнаете о его архитектуре и зодчих.
Организационные детали
- Программа подойдёт всем, без ограничения по возрасту.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 328 туристов
Привет, меня зовут Анна. Я — ваш гид по Кавказским Минеральным водам. Со мной вы в полной мере соприкоснётесь с прекрасным, волнующим, окутанными тайнами и загадками, волшебным и целебными миром
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дарья
18 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за приятную прогулку по центру и интересный рассказ! Очень советую для первого знакомства с городом) полтора часа пролетели незаметно) Дмитрий рассказал про все самое важное, был рад ответить на все вопросы и дать рекомендации)
Лилия
18 ноя 2025
Дмитрий -это самый крутой экскурсовод, с которым нам посчастливилось провести время. Грамотная речь, увлекательно, проверенные факты и цифры. Столько всего интересного узнали! Это и понятно, сам журналист. То, что мы
Ольга
15 ноя 2025
Содержательно и не скучно изложена история Пятигорска. Дмитрий был очень внимателен к группе, и особенно к одному маленькому любознательному участнику. Ни один из вопросов не остался без ответа. Дополнительно получили информацию как продолжить экскурсию самостоятельно. Спасибо!
Ирина
11 ноя 2025
Интересная и познавательная экскурсия. За короткое время получили представление о Пятигорске, его истории и основных достопримечательностях. Дмитрий прекрасный рассказчик. Рекомендуем такой формат
Елена
18 окт 2025
Экскурсовод Дмитрий. Не смотря на небольшую длительность экскурсии, массу интересной информации нам донес Дмитрий, много интересных фактов о городе, о Лермонтове и других известных жителях и гостях прекрасного Пятигорска. Подсказал как добраться до других достопримечательностей.
А
Анна
12 окт 2025
Дмитрий, спасибо за прекрасную экскурсию! Первое знакомство с Пятигорском началось именно с неё, и нам негаданно повезло - всё ваше внимание было в нашем распоряжении. Рассказ охватил историю возникновения и
А
Алина
28 сен 2025
Дмитрий - отличный рассказчик, история города и его основных достопримечательностей была очень живо и ярко нам поведана. 1,5 часа пролетело незаметно. Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. После экскурсии исследовали город самостоятельно по рекомендациям Дмитрия
Е
Екатерина
17 сен 2025
Были на экскурсии 11 сентября. Гид Дмитрий. Очень подробно и интересно рассказал о достопримечательностях города Пятигорск. Порекомендовал куда сходить, где вкусно покушать и порекомендовал места посещения. Всем остались довольны. Рекомендуем экскурсию к посещению.
Татьяна
17 сен 2025
Очень понравился гид Дмитрий, экскурсия максимально содержательная и в то же время не утомительная, Дмитрий не только интересно рассказал всю программу нашей прогулки, но и ответил на все интересующиеся вопросы, посоветовал вкусные места и в целом очень приятный человек! Все рекомендую
А
Артур
15 сен 2025
Содержательно, без лишней воды. С демонстрацией исторических фотографий. Очень интересно.
pavel
11 сен 2025
Дмитрий, хорошо преподносит информацию. Первая экскурсия, осень хорошо подходит. Берите экскурсию
Т
Татьяна
11 сен 2025
Экскурсия очень понравилась.
Дмитрий очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы.
Чтобы познакомиться с Пятигорском - рекомендую!)
Д
Дарья
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!!
Наш экскурсовод Дмитрий - это человек от Бога! Очень интересно рассказывал и показывал. Всем советую эту экскурсию!
Ю
Юля
9 сен 2025
Экскурсию для нас проводил Дмитрий. Мы в восторге и от города и от его интересного, подробного рассказа. Увидели очень много интересных исторических мест и узнали об истории города Пятигорска, о жизни Лермонтова в этих краях. Экскурсия прошла на одном дыхании, Дмитрий очень хороший рассказчик, влюбил нас в свой город!!
О
Ольга
6 сен 2025
Побывали на прекрасной экскурсии по Пятигорску с гидом Дмитрием. Он блестяще знает материал и увлекательно подает даже сложные исторические факты. Особенно впечатлили живые истории и легенды, которыми Дмитрий делился. Его любовь к городу по-настоящему заряжает и вдохновляет. Эта прогулка подарила положительные эмоции и новые знания. Однозначно рекомендую этого гида всем путешественникам!
