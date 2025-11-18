Мои заказы

Познакомьтесь с Пятигорском на экскурсии, где раскроются тайны города, история Лермонтова и знаменитые места. Узнайте больше за короткое время
Экскурсия "Пятигорский экспресс" предлагает погрузиться в историю Кавказских Минеральных Вод.

Участники посетят знаковые места, такие как Парк "Цветник", Пятигорский театр оперетты и Дом княжны Мэри. Узнаете о судьбе Михаила Лермонтова и культурных особенностях региона. Программа подходит для всех возрастов и проводится опытными гидами. Это отличный способ получить полное впечатление о Пятигорске в сжатые сроки
5
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю региона
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🎭 Знакомство с культурой и архитектурой
  • 📚 Узнаете о Лермонтове
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Пятигорский экспресс© Анна
Пятигорский экспресс© Анна
Пятигорский экспресс© Анна

Что можно увидеть

  • Парк «Цветник»
  • Бывший дом для малоимущих офицеров
  • Пятигорский театр оперетты
  • Проспект Кирова
  • Пушкинские ванны
  • Дом княжны Мэри
  • Академическая галерея

Описание экскурсии

  • Парк «Цветник», где на каждом шагу история и культовые здания.
  • Бывший дом для малоимущих офицеров — на его примере обсудим классовое неравенство 19–20 веков.
  • Пятигорский театр оперетты. Рассмотрим южный модерн во всей его красе.
  • Проспект Кирова с изображением достопримечательностей Пятигорска — возможность увидеть всё и сразу.
  • Пушкинские ванны, как образец классического подхода к бальнеолечению.
  • Дом княжны Мэри. Да, у вымышленного персонажа есть свой адрес.
  • Академическая галерея — символ Пятигорска. Вы узнаете о его архитектуре и зодчих.

Организационные детали

  • Программа подойдёт всем, без ограничения по возрасту.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Анна
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 328 туристов
Привет, меня зовут Анна. Я — ваш гид по Кавказским Минеральным водам. Со мной вы в полной мере соприкоснётесь с прекрасным, волнующим, окутанными тайнами и загадками, волшебным и целебными миром
уникальных курортов. Я проведу вас самыми интересными и захватывающими маршрутами всемирно известных здравниц и открою их вам с новой, неизведанной стороны. Доверьте знакомство с Кавказскими Минеральными Водами профессионалу, и вы навсегда полюбите их.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Фотографии от путешественников

Дарья
Дарья
18 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за приятную прогулку по центру и интересный рассказ! Очень советую для первого знакомства с городом) полтора часа пролетели незаметно) Дмитрий рассказал про все самое важное, был рад ответить на все вопросы и дать рекомендации)
Лилия
Лилия
18 ноя 2025
Дмитрий -это самый крутой экскурсовод, с которым нам посчастливилось провести время. Грамотная речь, увлекательно, проверенные факты и цифры. Столько всего интересного узнали! Это и понятно, сам журналист. То, что мы
были в полном восторге- это не сказать ничего. Профессионал в своем деле. Отвечал на все интересующие нас вопросы - легко и непринужденно. После экскурсии - захотелось почитать, больше узнать информации о М. Ю. Лермонтове и Пятигорске. Прекрасный вечер! Обязательно будем рекомендовать!

Ольга
Ольга
15 ноя 2025
Содержательно и не скучно изложена история Пятигорска. Дмитрий был очень внимателен к группе, и особенно к одному маленькому любознательному участнику. Ни один из вопросов не остался без ответа. Дополнительно получили информацию как продолжить экскурсию самостоятельно. Спасибо!
Ирина
Ирина
11 ноя 2025
Интересная и познавательная экскурсия. За короткое время получили представление о Пятигорске, его истории и основных достопримечательностях. Дмитрий прекрасный рассказчик. Рекомендуем такой формат
Елена
Елена
18 окт 2025
Экскурсовод Дмитрий. Не смотря на небольшую длительность экскурсии, массу интересной информации нам донес Дмитрий, много интересных фактов о городе, о Лермонтове и других известных жителях и гостях прекрасного Пятигорска. Подсказал как добраться до других достопримечательностей.
А
Анна
12 окт 2025
Дмитрий, спасибо за прекрасную экскурсию! Первое знакомство с Пятигорском началось именно с неё, и нам негаданно повезло - всё ваше внимание было в нашем распоряжении. Рассказ охватил историю возникновения и
строительства Пятигорска, жизнь Лермонтова в нем, и других знаменитых личностей- архитекторов, врачей, военных, принимавших участие в жизни Пятигорска. Мы посмотрели основные достопримечательности в миниатюре и в натуральную величину, узнали много интересных исторических фактов. И, хоть вся экскурсия проходила по парку Цветник, мы получили знания о Пятигорске в целом, а ещё множество рекомендаций куда сходить, и что посмотреть. В общем, знакомство оказалось очень приятным и с Дмитрием, и с городом! Прекрасная речь, наглядные материалы, внимание к нашим вопросам и ответы на них, структура рассказа создали яркую, атмосферную, а главное, запоминающуюся картинку Пятигорска.

А
Алина
28 сен 2025
Дмитрий - отличный рассказчик, история города и его основных достопримечательностей была очень живо и ярко нам поведана. 1,5 часа пролетело незаметно. Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. После экскурсии исследовали город самостоятельно по рекомендациям Дмитрия
Е
Екатерина
17 сен 2025
Были на экскурсии 11 сентября. Гид Дмитрий. Очень подробно и интересно рассказал о достопримечательностях города Пятигорск. Порекомендовал куда сходить, где вкусно покушать и порекомендовал места посещения. Всем остались довольны. Рекомендуем экскурсию к посещению.
Татьяна
Татьяна
17 сен 2025
Очень понравился гид Дмитрий, экскурсия максимально содержательная и в то же время не утомительная, Дмитрий не только интересно рассказал всю программу нашей прогулки, но и ответил на все интересующиеся вопросы, посоветовал вкусные места и в целом очень приятный человек! Все рекомендую
А
Артур
15 сен 2025
Содержательно, без лишней воды. С демонстрацией исторических фотографий. Очень интересно.
pavel
pavel
11 сен 2025
Дмитрий, хорошо преподносит информацию. Первая экскурсия, осень хорошо подходит. Берите экскурсию
Т
Татьяна
11 сен 2025
Экскурсия очень понравилась.
Дмитрий очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы.
Чтобы познакомиться с Пятигорском - рекомендую!)
Д
Дарья
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!!
Наш экскурсовод Дмитрий - это человек от Бога! Очень интересно рассказывал и показывал. Всем советую эту экскурсию!
Ю
Юля
9 сен 2025
Экскурсию для нас проводил Дмитрий. Мы в восторге и от города и от его интересного, подробного рассказа. Увидели очень много интересных исторических мест и узнали об истории города Пятигорска, о жизни Лермонтова в этих краях. Экскурсия прошла на одном дыхании, Дмитрий очень хороший рассказчик, влюбил нас в свой город!!
О
Ольга
6 сен 2025
Побывали на прекрасной экскурсии по Пятигорску с гидом Дмитрием. Он блестяще знает материал и увлекательно подает даже сложные исторические факты. Особенно впечатлили живые истории и легенды, которыми Дмитрий делился. Его любовь к городу по-настоящему заряжает и вдохновляет. Эта прогулка подарила положительные эмоции и новые знания. Однозначно рекомендую этого гида всем путешественникам!
