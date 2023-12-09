Что вас ждет Всесезонный курорт Армхи. Мы поднимемся на открытой канатной дороге на смотровую площадку и полюбуемся окрестностями (стоимость 300 руб). Далее нас ждёт крупнейший водопад Ингушетии — живописный Ляжгинский водопад (это активная часть нашего тура). Идти до водопада всего 1.5 км, но периодически в горочку. Эко-тропа к водопаду проходит по живописным лесистым склонам Ляжгинского ущелья, один раз пересекая ручей Лош–хи по специально построенному деревянному мостику. Башенный комплекс Эгикал. Остановка будет на смотровой площадке, обзор шикарный, желающие смогут прогуляться и среди стен каменных великанов. Древний город Эгикал – один из самых крупных башенных комплексов Ингушетии, считается колыбелью нации. Здесь находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века. Едем всё выше и выше — виды открываются просто умопомрачительные и вот он… Перевал Цей-Лоам, а если погодка ясная, то можно будет увидеть заснеженную шапку Казбека. Здесь мы насладимся самыми чудными видами, сделаем крутые фото, можно организовать перекус на свежем воздухе. Замковый ансамбль Вовнушки — один из древнейших христианских храмов, храм Тхаба-Ерды. Эти две локации посетим в национальном парке Эрзи (въезд на территорию 160 руб). Живописные виды Ассинского ущелья ждут нас далее и коротенькая остановка сделать красивые фото, набрать чистой водицы и купить горного медку. На этом с горной Ингушетией мы попрощаемся, но экскурсия продолжается…. Завершим нашу поездку на равнинной части республики, а именно посетим вечерний Магас и знаменитую Башню Согласия! Путь наш будет пролегать по нескольким регионам: Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, далее мы заедем в Северную Осетию, где отведаем наивкуснейшие осетинские пироги и облепиховый морс, после чего нас ждет конечная точка нашего маршрута — Республика Ингушетия. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида-водителя по всем локациям и на протяжении всей экскурсии, • поездка на комфортном минивэне. Туристы оплачивают самостоятельно:

питание в осетинском кафе с широким ассортиментом блюд, • дополнительные расходы на некоторых локациях (300 руб канатка Армхи, 160 руб. въезд в национальный парк), • сувениры, чай, мед.