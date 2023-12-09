Жемчужина Ингушетии — Джейрахское ущелье, климат которого сравним со швейцарскими Альпами.
Могучие кавказские исполины, держащие на своих плечах синее небо, прозрачная водная гладь рек и страстный шум водопадов, первозданная красота природы, возвышающая душу до небес, повсеместно расположенные останки горделивых башен — это тот мир, в который предлагаю погрузиться нам вместе!
Могучие кавказские исполины, держащие на своих плечах синее небо, прозрачная водная гладь рек и страстный шум водопадов, первозданная красота природы, возвышающая душу до небес, повсеместно расположенные останки горделивых башен — это тот мир, в который предлагаю погрузиться нам вместе!
Ближайшие даты:
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
6
янв
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20
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Курорт Армхи
- Ляжгинский водопад
- Башенные комплексы Эгикал, Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
- Перевал Цей-Лоам
- Ассинское ущелье
- Башня Согласия в Магасе
Описание
Что вас ждет Всесезонный курорт Армхи. Мы поднимемся на открытой канатной дороге на смотровую площадку и полюбуемся окрестностями (стоимость 300 руб). Далее нас ждёт крупнейший водопад Ингушетии — живописный Ляжгинский водопад (это активная часть нашего тура). Идти до водопада всего 1.5 км, но периодически в горочку. Эко-тропа к водопаду проходит по живописным лесистым склонам Ляжгинского ущелья, один раз пересекая ручей Лош–хи по специально построенному деревянному мостику. Башенный комплекс Эгикал. Остановка будет на смотровой площадке, обзор шикарный, желающие смогут прогуляться и среди стен каменных великанов. Древний город Эгикал – один из самых крупных башенных комплексов Ингушетии, считается колыбелью нации. Здесь находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века. Едем всё выше и выше — виды открываются просто умопомрачительные и вот он… Перевал Цей-Лоам, а если погодка ясная, то можно будет увидеть заснеженную шапку Казбека. Здесь мы насладимся самыми чудными видами, сделаем крутые фото, можно организовать перекус на свежем воздухе. Замковый ансамбль Вовнушки — один из древнейших христианских храмов, храм Тхаба-Ерды. Эти две локации посетим в национальном парке Эрзи (въезд на территорию 160 руб). Живописные виды Ассинского ущелья ждут нас далее и коротенькая остановка сделать красивые фото, набрать чистой водицы и купить горного медку. На этом с горной Ингушетией мы попрощаемся, но экскурсия продолжается…. Завершим нашу поездку на равнинной части республики, а именно посетим вечерний Магас и знаменитую Башню Согласия! Путь наш будет пролегать по нескольким регионам: Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, далее мы заедем в Северную Осетию, где отведаем наивкуснейшие осетинские пироги и облепиховый морс, после чего нас ждет конечная точка нашего маршрута — Республика Ингушетия. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида-водителя по всем локациям и на протяжении всей экскурсии, • поездка на комфортном минивэне. Туристы оплачивают самостоятельно:
питание в осетинском кафе с широким ассортиментом блюд, • дополнительные расходы на некоторых локациях (300 руб канатка Армхи, 160 руб. въезд в национальный парк), • сувениры, чай, мед.
суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя по всем локациям и на протяжении всей экскурсии
- Поездка на комфортном минивэне
- Что не входит
- Питание в осетинском кафе с широким ассортиментом блюд
- Дополнительные расходы на некоторых локациях (300 руб. — канатка Армхи, 160 руб. — въезд в национальный парк)
- Сувениры, чай, мед
- Место начала и завершения?
- по согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: субботаЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Экскурсию проводит гид-водитель в мини-группе до 7-8 человек на комфортабельном минивэне.
- Приготовьте на экскурсию удобную обувь и одежду по погоде, желательно прихватить дождевик, трекинговые палки, дополнительно теплую одежду.
- Обязательно наличие при себе документов (паспорт / свидетельство о рождении).
- Забор туристов возможен из городов: Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Иноземцево, Георгиевск, Новопавловск и других близлежащих населенных пунктов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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