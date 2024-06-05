Экскурсии с посещением канатной дороги в Пятигорске

Найдено 72 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Пятигорске, цены от 1 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и просто погулять»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
«На поляне Азау начнётся наш подъем на канатной дороге на высоту 3800 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
К Эльбрусу за исполнением желаний
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
102 отзыва
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
«А после канатная дорога поднимет вас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Дополнительные расходы: обед в кафе, подъем канатными дорогами: от 900 руб»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Озеро Провал, канатная дорога и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (2000 рублей) и обед»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 2000 руб»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Гара-Баши — высочайшая точка канатной дороги в Европе»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Вы подниметесь по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Дополнительные расходы: канатная дорога — 2100 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700 за человека
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
18 отзывов
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
«Если останутся силы, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Машук»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700 за человека
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
38 отзывов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Это Швейцария? Это Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
12 отзывов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735 за человека
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
67 отзывов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
«По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400 за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«А в завершение вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Машук, на высоту 820 м»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
«Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м)»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
«Вишенкой на торте станет посещение курортного поселка Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200 за человека
Заповедный край Цейского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
«По канатной дороге вы подниметесь на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника и окажетесь в мире острых вершин, отвесных скал и вечных снегов»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 6 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Прибыв в Домбай, поднимемся по канатной дороге на склон Мусса-Ачитара: полюбуемся могучими горными вершинами и ледниками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
«А также по желанию поднимемся на канатной дороге на склон Мусса-Ачитара»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
484 отзыва
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Далее вас ждет канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Канатная дорога до станции Гарабаши — 2000 руб/чел»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735 за человека
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
«В конце экскурсии мы посетим Верхний Архыз, поднявшись по канатной дороге на хребет Абишир-Ахуба»
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Экскурсия в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
832 отзыва
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
«Три канатных дороги, первые две – вагончик»
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
371 отзыв
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
«Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара»
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
229 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
«Погуляем по его снежным склонам, прочувствуем его энергетику, сделаем фото и поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
35 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Джип-тур в Домбай из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: Впечатляющее приключение по Кавказу
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
«В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200016 500 за всё до 4 чел.
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
164 отзыва
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
«В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легендыХороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
  • Г
    Глеб
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
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    гидом Борисом. Показал нам все красивые места, рассказал историю происхождения многих достопримечательностей да и сам оказался очень приятным человеком с отличным чувством юмора. День пролетел незаметно, познакомились с новыми замечательными людьми, получили кучу положительных эмоций. Очень рады, что нашли именно этого организатора, теперь будем ездить только с ним.

  • И
    Иван
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия на Эльбрус удалась. Нам повезло и с погодой, и с группой, и с гидом. Борис рассказывал много интересных фактов
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    о разных местах. Подавал это всё интересно и с юмором. Был очень тактичен и вежлив. Сама программа довольно интересная, больше всего понравилось, конечно же, на последнем ярусе канатки Эльбруса. Виды там потрясающие. Однозначно стоит там побывать, чтобы получить незабываемые впечатления!

  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Поездка великолепная, масса впечатлений прекрасного настроения! Спасибо Кириллу,нашему гиду, благодаря его эрудиции,профессионализму и незабываемой харизме получили незабываемые впечатления! Будем рады встретиться с ним ещё и освоить новые маршруты!
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
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    ещё больше повезло с гидом -Артемием. человек который не только рулит, он прекрасно знает и любит Кавказ, отзывчив, обаятелен, приятен в общении. Ребята,Александр, который организатор и команда,берегите и цените Артемия. Само путешествие началось с Пятигорска, забрали вовремя с адреса, автомобиль комфортный- спина и попа не утомились за время путешествия. Шикарные виды предгорий по дороге,ну а сам Эльбрус -это какой- то релакс, когда доедешь до верхней станции и присядешь на скамеечку - отдыхает душа …. Ещё раз,нам повезло с погодой -было ясное небо и лёгкие облачка, угадывайте погоду, смотрите прогнозы, вся прелесть Эльбруса -в ясную погоду и организаторы не могут на неё повлиять. Чебуреки на станции Мир 300 руб.,а размером со штыковую лопату, объедение,хычыны тоже прекрасны, лучшие. Всем рекомендую …. Эльбрус, мы по тебе скучаем

    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Канатная дорога»

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