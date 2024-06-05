1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете прокатиться по канатной дороге, насладиться шикарными видами, попробовать кавказскую кухню и просто погулять»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
«На поляне Азау начнётся наш подъем на канатной дороге на высоту 3800 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м)»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
«А после канатная дорога поднимет вас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Дополнительные расходы: обед в кафе, подъем канатными дорогами: от 900 руб»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Озеро Провал, канатная дорога и не только»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (2000 рублей) и обед»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 2000 руб»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Гара-Баши — высочайшая точка канатной дороги в Европе»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Вы подниметесь по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Дополнительные расходы: канатная дорога — 2100 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Вы поднимитесь по канатным дорогам до высоты 3100 м»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
По Пятигорску в мини-группе: о городе на водах и местных народах
Несложный и увлекательный променад по лучшим «водяным» местам курорта
Начало: Кафе Печорин
«Если останутся силы, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Машук»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Это Швейцария? Это Домбай
Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Начало: По месту проживания
«Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41503 735₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в Домбай в мини-группе
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
«Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
«По прибытии на место мы отправимся на канатную дорогу»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
«И эффектный финал — подъем на канатной дороге на поляну Домбай, потрясающие виды, а в зимнее время — катание на лыжах или снегоходе для желающих»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Наконец, вы подниметесь по канатной дороге на вершину хребта Мусса-Ачитара в Домбае»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Поляна Азау — место, откуда вы подниметесь по канатной дороге на высоту 3800 метров и насладитесь шикарным видом на Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«А в завершение вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Машук, на высоту 820 м»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
«Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м)»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Джип-тур из Пятигорска в Архыз в мини-группе
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: по вашему адресу
«Вишенкой на торте станет посещение курортного поселка Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
«По канатной дороге вы подниметесь на головокружительную высоту 2500 метров к языку Сказского ледника и окажетесь в мире острых вершин, отвесных скал и вечных снегов»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Прибыв в Домбай, поднимемся по канатной дороге на склон Мусса-Ачитара: полюбуемся могучими горными вершинами и ледниками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
«А также по желанию поднимемся на канатной дороге на склон Мусса-Ачитара»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Далее вас ждет канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Канатная дорога до станции Гарабаши — 2000 руб/чел»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735₽ за человека
Групповая
12 часов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
«В конце экскурсии мы посетим Верхний Архыз, поднявшись по канатной дороге на хребет Абишир-Ахуба»
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
«Три канатных дороги, первые две – вагончик»
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
«Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара»
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
«Погуляем по его снежным склонам, прочувствуем его энергетику, сделаем фото и поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: Впечатляющее приключение по Кавказу
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
«В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2200016 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
«В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ВВладимир4 июня 2024Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
- ННадежда4 июня 2024Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
- ЕЕлена3 июня 2024Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
- ГГлеб3 июня 2024Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
- ИИван3 июня 2024Экскурсия на Эльбрус удалась. Нам повезло и с погодой, и с группой, и с гидом. Борис рассказывал много интересных фактов
- ВВероника3 июня 2024Экскурсовод Кирилл просто невероятно показал Кавказ и рассказал много интересного! Информацию Кирилл сочетал с историями про традиции, легенды. Было очень интересно! Ну а красивые места - нечто. Влюбилась в Кавказ
- ММарина3 июня 2024Поездка великолепная, масса впечатлений прекрасного настроения! Спасибо Кириллу,нашему гиду, благодаря его эрудиции,профессионализму и незабываемой харизме получили незабываемые впечатления! Будем рады встретиться с ним ещё и освоить новые маршруты!
- ЮЮрий3 июня 2024Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Канатная дорога»
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