О Ольга «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе читать дальше в гору к башням. Но подняться надо. Гид не торопил, помогал подняться. Хотелось бы пожелать больше информации от гида. Было бы здорово услышать по пути рассказ об истории этих мест,о народах, ее населяющих, об обычаях этих народов. В общем, информации хотелось бы больше, а то что мы видели-выше всяких похвал. В Ингушетии фантастические виды. Туда стоит поехать, чтобы увидеть их. Для людей с небольшой физической подготовкой может быть сложен подъем

Л Лариса «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе Очень понравилась экскурсия в горную Ингушетию. Впечатления оставила каждая локация. Это и родовые башни, Ассинское ущелье, пернвал Цейлоам с его живописными видами. Эти места обязательны для посещения. Рекомендую.

Т Татьяна Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.

С Сергей Горная Ингушетия Фантастическая природа, интересный рассказ, интересная история. Единственное, возможно не оправдано посещение Машаса в тёмное время суток.

R Roman731 В Ингушетию - страну гор и башен читать дальше - отсутствие нормальных туалетов на всем протяжении маршрута, огромные очереди в кафе, куда свозят всех туристов перед заездом в Ингушетию. Сборы за вход в Вовнушки это какая-то афера! Великолепные виды перевешивают все минусы. В целом понравилось, экскурсию рекомендую, но кто с детьми, не подойдёт. Красота неописуемая! Правда очень утомительно ехать 4 часа, остановка во Владикавказе, на мой взгляд лишняя, ничего интересного, потерянное время. Минусы

Л Людмила Горная Ингушетия Экскурсия великолепна! Незабываемые впечатления. Профессиональный гид Сергей Евгеньевич и водитель Александр сделали нашу поездку крайне интересной и безопасной. Удобный автобус, продуманный маршрут. Рекомендую всем!

Д Дмитрий Горная Ингушетия Экскурсия долгая, но оно того стоит. Единственное, оператор из Машук, сказала, что кормить нигде не будут, а заезжали на завтрак и ужин, и в столовой перекус можно взять с собой.

А Анастасия В Ингушетию - страну гор и башен читать дальше час на прогулку по центру города), горной Ингушетии. Экскурсовод Дарья интересно рассказывает. Два минуса: 1 - остановка на еду под конец путешествия, на мой взгляд, лишняя. В 20:30 вечера после очень долгого путешествия уже очень хотелось вернуться домой и не тратить лишнее время. 2. Маленький автобус. Сидели на последних местах,оттуда ничего не видно Экскурсия очень понравилась. Занимает целый день - с 6:30 утра до 22:00 (из Пятигорска). Побывали во Владикавказе (небольшая экскурсия +свободный

О Ольга Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…» Горная Ингушетия прекрасное место! Спасибо Николаю за это путешествие)