Приглашаем отправиться в горную Ингушетию, чтобы разрушить стереотипы о её дикости. Эта республика удивит своей дружелюбностью и живописными пейзажами. Вы посетите Ляжгинский водопад, Джейрахское ущелье и гору Столовая.



Средневековые башенные комплексы Эрзи и Эгикал, христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки также станут частью вашего маршрута. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и знания о местных традициях и легендах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться природой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной путешествие возможно, но условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода.

Сейчас август — это идеальное время.