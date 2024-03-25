Приглашаем отправиться в горную Ингушетию, чтобы разрушить стереотипы о её дикости. Эта республика удивит своей дружелюбностью и живописными пейзажами. Вы посетите Ляжгинский водопад, Джейрахское ущелье и гору Столовая.
Средневековые башенные комплексы Эрзи и Эгикал, христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки также станут частью вашего маршрута. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и знания о местных традициях и легендах
Средневековые башенные комплексы Эрзи и Эгикал, христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки также станут частью вашего маршрута. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и знания о местных традициях и легендах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏰 Средневековые башенные комплексы
- ⛪ Древние храмы и истории
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📜 Легенды и традиции региона
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В октябре и апреле также можно насладиться природой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной путешествие возможно, но условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ляжгинский водопад
- Джейрахское ущелье
- Гора Столовая
- Башенный комплекс Эрзи
- Город Эгикал
- Храм Тхаба-Ерды
- Комплекс Вовнушки
Описание экскурсии
Чарующие горные пейзажи
Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.
Храмы и башенные поселки
Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Транспорт включен в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Из Пятигорска в Ингушетию - ездили с детьми по 9 лет. Это великолепные места, виды, комплекс башен… Дорога… Перевал… На столько всё впечатлило. Организатору Екатерине спасибо и гиду Анне огромное спасибо, - рассказывала очень всё интересно, знает очень хорошо историю Ингушетии… Обычаи, традиции…. Детям тоже всё было понятно и интересно. Экскурсия очень впечатлила.
+1
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Г
Ездили на экскурсию из Пятигорска в горную Ингушетию. Программа очень насыщенная и интересная. Несмотря на то, что расстояние приличное и долгая дорога, с нашим гидом Анной доехали быстро, она очень
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Совсем забыла вовремя написать этот отзыв, исправляюсь. Тем более, что впечатления все так же свежи)
Отличный маршрут, прекрасная Ингушетия, великолепная неиспорченная человеком природа. очень хочется вернуться!
Из рекомендаций организаторам на будущее: поездка
Отличный маршрут, прекрасная Ингушетия, великолепная неиспорченная человеком природа. очень хочется вернуться!
Из рекомендаций организаторам на будущее: поездка
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О
Прекрасная поездка, отличная экскурсия в которой получили информацию об истории, обычаях народов Кавказа и в частности Ингушетии. Необыкновенные места, интересные открытия, и информация все это дало возможность по другому увидеть Ингушетию. Я бы очень рекомендовала эту поездку. В заключении детей и нас повеселили ослики вымогатели. Экскурсоводом была Анна - спасибо ей огромное! Эмоция получена!
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