1 день

Встреча. Свободное время

Встреча: аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или ж/д вокзале г. Пятигорска.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.

Свободное время.

Ночь в гостинице г. Пятигорска.