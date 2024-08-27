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один, и всё благодаря Татьяне, нашему гиду, которая, как настоящая кавказская женщина, умеет и накормить, и рассказать, и, по совместительству, быть ещё и отличным фотографом - фото с Сулакским каньоном у меня просто божественные! Чеченские мечети впечатлили, Дербент - это вообще отдельная песня. Кулинарный мастер-класс по «чуду» превратил нас всех в мастеров-шефов, и теперь я готовлю это блюдо даже во сне. Чиркейское водохранилище - красота, а пещера "Нокъо" стала настоящим приключением для тех, кто не боится темноты и узких проходов. . В общем, от тура в восторг, от гида в восхищение, от кавказской кухни - в коматозное состояние! Рекомендую всем!