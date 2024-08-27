Туры на горячие термальные источники в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Пятигорске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Молодёжный тур в Безенги: треккинги к ледникам с проживанием в альплагере
3 дня
Молодёжный тур в Безенги: треккинги к ледникам с проживанием в альплагере
Отправиться в царство суровых льдов на высоту более 2000 метров и прикоснуться к глыбам-гигантам
Начало: Г. Пятигорск, ж/д вокзал, 7:30
«Напоследок расслабимся в термальных источниках»
27 сен в 07:30
11 окт в 07:30
32 000 за человека
В гости на Кавказ
На автобусе
3 отзыва
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
17 сен в 10:00
15 окт в 10:00
от 49 900 за человека
Три горнолыжных курорта Кавказа
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Этот тур - это настоящее зимнее путешествие в горы Кавказа, объединяющее в себе активное катание на горных склонах и возможность расслабиться в термальных источниках во время романтического отпуска 14 февраля»
8 фев в 10:00
от 34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Илья
    27 августа 2024
    В гости на Кавказ
    Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг! Три дня пролетели как
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    один, и всё благодаря Татьяне, нашему гиду, которая, как настоящая кавказская женщина, умеет и накормить, и рассказать, и, по совместительству, быть ещё и отличным фотографом - фото с Сулакским каньоном у меня просто божественные! Чеченские мечети впечатлили, Дербент - это вообще отдельная песня. Кулинарный мастер-класс по «чуду» превратил нас всех в мастеров-шефов, и теперь я готовлю это блюдо даже во сне. Чиркейское водохранилище - красота, а пещера "Нокъо" стала настоящим приключением для тех, кто не боится темноты и узких проходов. . В общем, от тура в восторг, от гида в восхищение, от кавказской кухни - в коматозное состояние! Рекомендую всем!

    Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг!Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг!Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг!Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг!Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг!
  • Ж
    Жания
    20 августа 2024
    В гости на Кавказ
    Хорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам в парках, послушать выступления артистов. Спасибо большое организаторам, экскурсоводы рассказывают очень интересно. Шутки и сказки сделали поездки еще интереснее!
    Хорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам вХорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам вХорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам вХорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам вХорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам в
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    На сайте "Большая Страна" выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂
    На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!
    Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!
  • Н
    Наталья
    19 февраля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Спасибо большое. Все было организовано на высшем уровне. Поездкой осталась очень довольна. До новых путешествий.
  • М
    Мария
    12 апреля 2023
    Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
    Организатору на заметку. Очень расстраивает когда самые ожидаемые объекты не посещаются по погодным условиям. Хотя у каждого они могут быть свои. Вовремя + Питание на маршруте + Гид + Транспорт +
    Организатору на заметкуОрганизатору на заметкуОрганизатору на заметку
  • М
    Марина
    12 апреля 2023
    Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
    Менеджеры отличные, быстро и подробно отвечают на вопросы в любых мессенджерах. 5б!
    Менеджеры отличные, быстро и подробно отвечают на вопросы в любых мессенджерах
  • С
    Софья
    4 апреля 2023
    Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»
    Благодарю, за помощь с выбором, за организацию такого тура! Все просто супер! Мы были в конце марта-начало апреля 2023г
  • Н
    Наталия
    3 ноября 2022
    В гости на Кавказ
    Прекрасный тур! Насыщенная программа. Посетили необыкновенно красивые места. Ожидание-реальность совпали)

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Термальные источники»

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  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в сентябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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