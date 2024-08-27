3 дня
Молодёжный тур в Безенги: треккинги к ледникам с проживанием в альплагере
Отправиться в царство суровых льдов на высоту более 2000 метров и прикоснуться к глыбам-гигантам
Начало: Г. Пятигорск, ж/д вокзал, 7:30
«Напоследок расслабимся в термальных источниках»
27 сен в 07:30
11 окт в 07:30
32 000₽ за человека
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
17 сен в 10:00
15 окт в 10:00
от 49 900₽ за человека
7 дней
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Этот тур - это настоящее зимнее путешествие в горы Кавказа, объединяющее в себе активное катание на горных склонах и возможность расслабиться в термальных источниках во время романтического отпуска 14 февраля»
8 фев в 10:00
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья27 августа 2024Ну что, друзья, возвращаюсь с Кавказа - ноги болят, душа поет, а в желудке - восторг! Три дня пролетели как
- ЖЖания20 августа 2024Хорошая гостиница, вкусные завтраки, вид на гору Машук завораживающий. Центр города, можно гулять по вечерам в парках, послушать выступления артистов. Спасибо большое организаторам, экскурсоводы рассказывают очень интересно. Шутки и сказки сделали поездки еще интереснее!
- ЕЕкатерина2 августа 2024На сайте "Большая Страна" выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂
- ММария24 июля 2024Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!
- ННаталья19 февраля 2024Спасибо большое. Все было организовано на высшем уровне. Поездкой осталась очень довольна. До новых путешествий.
- ММария12 апреля 2023Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»Организатору на заметку. Очень расстраивает когда самые ожидаемые объекты не посещаются по погодным условиям. Хотя у каждого они могут быть свои. Вовремя + Питание на маршруте + Гид + Транспорт +
- ММарина12 апреля 2023Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»Менеджеры отличные, быстро и подробно отвечают на вопросы в любых мессенджерах. 5б!
- ССофья4 апреля 2023Тур в Пятигорск, Домбай и термальные источники «Кавказская Швейцария»Благодарю, за помощь с выбором, за организацию такого тура! Все просто супер! Мы были в конце марта-начало апреля 2023г
- ННаталия3 ноября 2022Прекрасный тур! Насыщенная программа. Посетили необыкновенно красивые места. Ожидание-реальность совпали)
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Термальные источники»
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