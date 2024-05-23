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Авторский тур
12 дней
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
«Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
93 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории»
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны»
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
«Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
«В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны»
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Этот тур - это настоящее зимнее путешествие в горы Кавказа, объединяющее в себе активное катание на горных склонах и возможность расслабиться в термальных источниках во время романтического отпуска 14 февраля»
10 фев в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Чистый воздух, нетронутая природа и окружающий простор зарядят энергией и подарят ощущение обновления и перезагрузки»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
«Будем ночевать в окружении природы, где кроме нас не будет больше никого»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
«Заедем в долину нарзанов, найдем скалы Аватара, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
«Попробуем на обед блюда кавказской кухни и полюбуемся пейзажами за чашечкой горного чая»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
«Вы посетите музей природы, вольеры с животными и дендропарк»
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Вкусная еда, тёплая компания и невероятные пейзажи — лишь малая часть впечатлений, которые вам предстоит ощутить»
55 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
«В окрестностях поселка много природных и исторических памятников, поэтому интересные места в Архызе найдутся и для любителей науки, и для активных туристов, и для тех, кто любит размеренное времяпрепровождение»
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
2 дня 4 часа
Выходные на Кавказе (3 дня)
«Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом»
Расписание: Пятница в 14:00
18 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
«Здесь нет толп туристов, а жизнь идет своим чередом в окружении фантастической по красоте природы»
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Кавказская мозаика (5 дней)
«Увлекательные экскурсии на горные курорты Домбай, Приэльбрусье и в Чегемское ущелье, купание в горячих источниках, знакомство с кухней и традициями страны сделают вас неизменным приверженцем Кавказа»
Расписание: Среда в 13:10
42 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
«Приглашаем вас в умеренный тур с посещением всех городов курортов, одним выездом в горы, на водопады и с застольем в Казачьем подворье»
Расписание: Среда в 11:30
31 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Целебные воды Кавказа (5 дней)
«Приглашаем вас в тур Ставропольского края с посещением термальных источников, экскурсии в горы и на водопады»
Расписание: Среда в 11:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 16 часов
Кавказские пейзажи (6 дней)
«Приглашаем вас на умеренную программу по Ставропольскому краю с посещением трех городов курортов Кавказских Минеральных Вод, двумя выездами в горы и на водопады»
Расписание: Среда в 11:00
37 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
«За два дня вы восстановите свои силы, насладитесь фантастическими пейзажами и попробуете вкуснейшие шашлыки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
«А по пути заедем на Чегемские водопады и пообедаем национальными блюдами»
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана23 мая 2024Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
- ННина12 мая 2024Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ННикита16 апреля 2024Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
- ЮЮлия16 апреля 2024Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Природа и пейзажи»
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