Познавательные туры на природе в Пятигорске

Найдено 25 туров в категории «Природа и пейзажи» в Пятигорске, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
«Гора Развалка — одно из самых интересных природных достопримечательностей Кавминвод»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
93 700 за человека
В гости на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Это тур для тех, кто любит сочетать активный отдых с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красотой природы и таинством древних памятников истории»
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны»
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
«Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
«В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны»
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000 за человека
Три горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Этот тур - это настоящее зимнее путешествие в горы Кавказа, объединяющее в себе активное катание на горных склонах и возможность расслабиться в термальных источниках во время романтического отпуска 14 февраля»
10 фев в 10:00
от 34 900 за человека
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
«Чистый воздух, нетронутая природа и окружающий простор зарядят энергией и подарят ощущение обновления и перезагрузки»
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
«Будем ночевать в окружении природы, где кроме нас не будет больше никого»
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
«Заедем в долину нарзанов, найдем скалы Аватара, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
«Попробуем на обед блюда кавказской кухни и полюбуемся пейзажами за чашечкой горного чая»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
«Вы посетите музей природы, вольеры с животными и дендропарк»
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Вкусная еда, тёплая компания и невероятные пейзажи — лишь малая часть впечатлений, которые вам предстоит ощутить»
55 500 за человека
Архыз - двухдневная перезагрузка
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
«В окрестностях поселка много природных и исторических памятников, поэтому интересные места в Архызе найдутся и для любителей науки, и для активных туристов, и для тех, кто любит размеренное времяпрепровождение»
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Выходные на Кавказе (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Выходные на Кавказе (3 дня)
«Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом»
Расписание: Пятница в 14:00
18 350 за человека
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
«Здесь нет толп туристов, а жизнь идет своим чередом в окружении фантастической по красоте природы»
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850 за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Кавказская мозаика (5 дней)
«Увлекательные экскурсии на горные курорты Домбай, Приэльбрусье и в Чегемское ущелье, купание в горячих источниках, знакомство с кухней и традициями страны сделают вас неизменным приверженцем Кавказа»
Расписание: Среда в 13:10
42 250 за человека
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
«Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
«Приглашаем вас в умеренный тур с посещением всех городов курортов, одним выездом в горы, на водопады и с застольем в Казачьем подворье»
Расписание: Среда в 11:30
31 100 за человека
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Целебные воды Кавказа (5 дней)
«Приглашаем вас в тур Ставропольского края с посещением термальных источников, экскурсии в горы и на водопады»
Расписание: Среда в 11:00
34 000 за человека
Кавказские пейзажи (6 дней)
Авторский тур
4 дня 16 часов
Кавказские пейзажи (6 дней)
«Приглашаем вас на умеренную программу по Ставропольскому краю с посещением трех городов курортов Кавказских Минеральных Вод, двумя выездами в горы и на водопады»
Расписание: Среда в 11:00
37 200 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
«За два дня вы восстановите свои силы, насладитесь фантастическими пейзажами и попробуете вкуснейшие шашлыки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
«А по пути заедем на Чегемские водопады и пообедаем национальными блюдами»
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
    читать дальше

    Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!!

    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Н
    Никита
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень
    читать дальше

    доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».

    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
  2. В гости на Кавказ
  3. Горы Кавказа. Экскурсионный тур
  4. Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
  5. Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 25 авторских туров от 15 300 до 96 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 25 туров в Пятигорске на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 24 ⭐ отзыва, цены от 15300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам